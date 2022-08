Cách vượt qua cơn say nắng bạn trai cũ

Tôi là tác giả bài: "Cô đơn khi sống bên chồng triệu phú Mỹ", xin chia sẻ với các bạn một khía cạnh khác trong đời sống hôn nhân.

Nhiều chị em đã kết hôn và có con nhưng ngoại hình vẫn đẹp do biết chăm sóc và ăn uống cũng như kinh tế đủ, vậy nên khó tránh khỏi cạm bẫy ngoại tình với người mới cũng như với bạn cũ. Tôi đã vượt qua được cạm bẫy của việc ngoại tình nên muốn chia sẻ lại cho những ai đang trong hoàn cảnh này, cũng như đọc đề phòng cho tương lai và dễ ứng phó hơn khi nó xảy ra.



Tôi tự biết vị trí của mình theo tháp nhu cầu Maslow. Sau những nền tảng vật chất, ổn định gia đình khá giả, nhàn rỗi thì tôi đang ở đỉnh để khẳng định bản thân. Tôi truyền cảm hứng sống cho người xung quanh bằng sự tích cực, ưu điểm của bản thân chứ không phải cho họ biết mình giàu, đẹp, thành công trong sự nghiệp như thế nào và chồng giàu ra sao. Để tránh việc "nhàn cư vi bất thiện", cảm giác cô đơn trống rỗng khi đã đạt những thứ mình đề ra hồi còn trẻ, dễ sa vào cạm bẫy, đặc biệt là chuyện say nắng anh bạn cũ, ba tháng rồi tôi tự vượt qua được, không cần đến sáu tháng như bài viết đầu tiên đã nói.

Tôi tập trung vào việc phụng sự cộng đồng, đi lễ nhà thờ Mỹ, tránh đi nhà thờ Việt Nam nơi anh hay tới khi về thành phố anh sống. Tôi thường xuyên đến thăm nhà các sơ, tham gia các buổi chia sẻ kinh thánh tu học vài ngày với các sơ nhà dòng và nhóm chị em. Cảm xúc khao khát của tôi về anh bạn nha sĩ kia cũng dần hết.



Tôi email với chồng về việc cần anh hỏi thăm, âu yếm, ôm vợ mỗi tối cho đến khi tôi ngủ, hành động này cần anh làm nhiều hơn ở gia đoạn đó. Tôi chia sẻ với chồng về việc cảm thấy cô đơn, dễ ngã vào người đàn ông nào ấm áp, dịu dàng, muốn chồng giúp tôi vượt qua cảm giác cô đơn này. Anh đã làm theo, mỗi đêm ôm tôi ngủ, chúng tôi thường ăn tối và cùng nhau trò chuyện nhiều hơn. Tôi đến trung tâm thể thao tập zumba mỗi tối khi cảm giác nhớ nhung khó chịu muốn gặp anh bạn đó ùa về. Tôi mỗi ngày suy niệm lại 10 điều răn của công giáo và năm điều phụ nữ tin kính đời sống khiết tịnh, phụng sự và vâng lời. Với tôi là vâng lời số mệnh, vâng lời chúa đã dẫn lối giúp mình gặp và kết hôn với chồng.



Để vượt qua cảm giác nhớ nhung tội lỗi đó, tôi thường xuyên nghe kinh thánh, xin tội với lòng mình bằng cách chấp nhận và dứt khoát không nhắn tin qua lại với anh bạn đó nữa. Anh bạn có ngỏ lời là khi nào buồn cứ tâm sự với anh, coi như bạn bè, tôi bảo anh rằng mình bận tập trung vào gia đình, phụng dưỡng ba mẹ khi họ qua Mỹ chơi, phụng sự cộng đồng bằng cách nâng đỡ những người phụ nữ Việt mới qua Mỹ chưa có cuộc sống ổn định. Anh bảo khi nào thong thả thì điện thoại cho anh nói chuyện chơi, tôi sẽ không bao gọi và quyết tâm kiếp này sẽ không gặp lại, cũng nhắn cho anh như thế.

Tôi có rất nhiều cơ hội cũng như không gian, thời gian để gặp riêng anh bạn do vợ chồng có ba, bốn căn nhà, trong số đó có một căn ở thành phố anh đang sống, cách tôi ba tiếng. Tôi có thể về đó và hẹn hò cùng anh dễ dàng nhưng không bao giờ về một mình trong khoảng thời gian tâm còn nhớ và khao khát anh. Tôi tìm cách bù đắp cho chồng con bằng việc tự tay nấu những bữa ăn ngon, lái xe đưa con đi học piano, chơi đùa với con nhiều hơn.



Hiện tại lòng tôi rất nhẹ nhàng, chẳng còn chút cảm giác khao khát nào khi nghĩ về anh và muốn chia sẻ với bạn đọc rằng: "Chuyện gì cũng vậy, vài tháng là qua, đặc biệt là chuyện say nắng. Chúng ta phải thật trí tuệ, dùng chánh đạo và phụng sự cộng đồng để nâng đỡ người yếu thế hơn, đó là cách vượt qua thời gian dằn vặt khó chịu khi say nắng".

Hân

