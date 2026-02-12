Cách VPBank nâng cao trải nghiệm cho khách hàng Private

VPBank phát triển dịch vụ theo hướng cá nhân hóa, kết hợp không gian tư vấn riêng tư, nghệ thuật và hệ sinh thái đặc quyền, nhằm nâng cao trải nghiệm cho nhóm khách hàng Private.

Trải nghiệm riêng tại VPBank Private Lounge

Tháng 10/2025, VPBank chính thức đưa vào hoạt động VPBank Private Lounge đầu tiên tại TP HCM. Sau hơn hai tháng, mô hình này tiếp tục được triển khai tại Hà Nội, hình thành chuỗi không gian giao dịch - tư vấn sang trọng, khác biệt dành riêng cho nhóm khách hàng Private.

Theo đại diện ngân hàng, không gian nghệ thuật tại Private Lounge được lấy cảm hứng từ mưa với tác phẩm đèn nghệ thuật được đặt ở trung tâm, mô phỏng dòng nước chảy từ trên xuống, tượng trưng cho năng lượng mới, sự sinh sôi và giao thoa bất tận của tự nhiên.

Không gian Private Lounge được thiết kế sang trọng. Ảnh: VPBank

Nhà băng cũng liên tục làm mới trải nghiệm cho không gian nghệ thuật bằng các bộ sưu tập tranh được tuyển chọn theo mùa. Tại TP HCM, Private Lounge trưng bày tác phẩm của Hom Nguyễn, họa sĩ gốc Việt sinh sống tại Pháp, với phong cách chân dung mạnh mẽ, giàu cảm xúc. Trong khi đó, tại Hà Nội, Private Lounge ghi dấu ấn với bộ sưu tập Private Moments - Khoảng lặng riêng, quy tụ bảy tác phẩm đại diện hội họa hiện đại Việt Nam của những họa sĩ nổi tiếng như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm và Lương Xuân Nhị.

Private Lounge tại Hà Nội được thiết kế như một "art gallery" thu nhỏ. Ảnh: VPBank

Bên cạnh nghệ thuật thị giác, Private Lounge còn bố trí không gian trưng bày và thưởng trà Hà Giang, như một cách tôn vinh giá trị Việt.

Theo VPBank Private, việc đưa nghệ thuật vào không gian giao dịch không nhằm trang trí đơn thuần, mà phản ánh quan điểm phát triển dịch vụ: tài chính gắn liền với phong cách sống, giá trị thẩm mỹ và chiều sâu tri thức của khách hàng. Đây cũng là yếu tố giúp VPBank Private định hình bản sắc riêng trong phân khúc dịch vụ tài chính cao cấp.

Khu vực tư vấn, giao dịch riêng biệt, tạo cảm giác an tâm, bảo mật cho khách hàng. Ảnh: VPBank

Cá nhân hóa dịch vụ theo phong cách sống

Bên cạnh việc ưu tiên "trải nghiệm cảm xúc", VPBank cũng đầu tư nâng cấp dịch vụ Private Banking, dựa trên ba trụ cột gồm giải pháp chuyên biệt, giao dịch hiệu quả và hệ thống đặc quyền dành riêng cho từng khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia tại VPBank Private được đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ ngân hàng, đầu tư, quản trị tài sản, bảo toàn và tăng trưởng giá trị tài chính cho khách hàng. Ngân hàng cho biết các chuẩn mực về giao tiếp, tính kỷ luật, bảo mật và khả năng thấu hiểu nhu cầu khách hàng được đặt lên hàng đầu, nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy trong dài hạn, yếu tố then chốt đối với phân khúc khách hàng tài sản lớn.

Thay vì áp dụng các gói sản phẩm đại trà, mỗi khách hàng Private được xây dựng một kế hoạch tài chính riêng, dựa trên khẩu vị rủi ro, danh mục tài sản hiện hữu, mục tiêu ngắn và dài hạn cũng như phong cách sống... Trên cơ sở đó, ngân hàng thiết kế các giải pháp phù hợp trong đầu tư, quản lý dòng tiền, bảo toàn và kế thừa tài sản, bảo đảm tính đồng bộ và chiến lược phù hợp với từng cá nhân.

Bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite. Ảnh: VPBank

Từ tháng 10/2025, VPBank cũng giới thiệu bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite dành riêng cho khách hàng Private. Bên cạnh dịch vụ thanh toán, sản phẩm này được tích hợp các đặc quyền trong các lĩnh vực như du lịch, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, golf... trên toàn cầu.

Theo VPBank, việc phát triển dịch vụ Private không nhằm tạo ra sự khác biệt hình thức, mà hướng tới xây dựng những trải nghiệm thực chất, phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của từng khách hàng. Thông qua không gian, con người và giải pháp tài chính cá nhân hóa, ngân hàng kỳ vọng định hình chuẩn mực trải nghiệm mới trong phân khúc Private Banking tại Việt Nam.

(Nguồn: VPBank)