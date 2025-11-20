Cách VNG thu hút nhân sự Gen Z

VNG có khoảng 45% nhân sự thuộc Gen Z nhờ xây dựng được môi trường làm việc cởi mở và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Theo kết quả khảo sát của Anphabe với 7.000 sinh viên Gen Z vừa được công bố tối 19/11, nhóm ngành Công nghệ thông tin - Phần mềm - Thương mại điện tử đang là lĩnh vực được người trẻ ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Trong nhóm này, VNG được xếp hạng 1 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn. Doanh nghiệp này cũng đồng thời nằm trong Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam 2025.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG tại tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức. Ảnh: VNG

Đại diện VNG cho biết, trong hơn 4.000 nhân sự của doanh nghiệp có khoảng 45% là gen Z. Để dung hòa nhu cầu của nhiều thế hệ, nhất là khi nhân sự đến từ 21 quốc tịch khác nhau, doanh nghiệp cần một chiến lược lâu dài.

Lãnh đạo tập đoàn này tin rằng cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để tạo nên một môi trường làm việc hấp dẫn, từ không gian làm việc cho tới cơ chế khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên. VNG Campus có không gian mở, hiện đại, đa dạng tiện ích, chăm sóc tới những chi tiết nhỏ như thể thao, bơi, F&B, co-working... Đây cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động gắn kết nội bộ quy mô lớn, giúp nhân viên học hỏi, trải nghiệm và phát triển tiềm năng tối đa.

Không gian làm việc thoải mái, linh hoạt tại VNG Campus. Ảnh: VNG

Theo đại diện VNG, Gen Z thường được đánh giá là thế hệ muốn thử nghiệm nhiều vai trò trước khi "chốt" con đường sự nghiệp dài hạn. Tại các doanh nghiệp công nghệ, sự linh hoạt được thể hiện rõ hơn so với các ngành nghề truyền thống, đặc biệt là ở tinh thần trao quyền. Nhân sự trẻ có thể được giao nhiệm vụ vượt khỏi chuyên môn ban đầu nếu họ dám học, dám thử, dám sai, dám sửa.

Nhiều dự án mới của các mảng kinh doanh lõi như Zalo, Zalopay hay GreenNode đang được dẫn dắt bởi những quản lý trẻ, thể hiện mức độ tin tưởng và mức độ mở trong cách giao việc của doanh nghiệp.

Trong một lĩnh vực thay đổi liên tục như công nghệ, việc phát triển và đào tạo năng lực lõi được các doanh nghiệp lớn đặc biệt chú trọng. Hệ thống đào tạo của VNG được xây dựng theo mô hình "hai lớp": cấp tập đoàn quản lý bộ năng lực cốt lõi, trong khi từng mảng kinh doanh sẽ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp đặc thù. Cách vận hành này giúp nhân viên không bị áp vào một khuôn mẫu, mà có lộ trình phát triển phù hợp với năng lực và mục tiêu của mình. Nhiều năm qua, các gương mặt trẻ tiềm năng cũng luôn được tham gia các chương trình phát triển lãnh đạo chuyên sâu.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, chia sẻ, công ty luôn tin vào tiềm năng và khả năng trưởng thành của mỗi người. Việc nhận thức được khoảng cách giữa năng lực bản thân và mục tiêu công việc, cũng như nỗ lực kiên trì lấp đầy khoảng cách đó sẽ là động lực cho cả tổ chức tiến lên.

"Chúng tôi chọn đồng hành cùng nhân viên, mỗi bước trưởng thành của mỗi người đều trở thành động lực giúp VNG tiến về phía trước. Đó cũng chính là tinh thần Grow People mà VNG theo đuổi", bà Thảo nói thêm.

Nhờ chiến lược phát triển con người bài bản và môi trường làm việc cởi mở, VNG trở thành môi trường làm việc lý tưởng của hàng nghìn nhân sự đa quốc gia. Cũng theo công bố của Anphabe ngày 19/11, VNG đồng thời nằm trong Top 35 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – Khối Doanh nghiệp lớn", đồng thời đứng Top 4 trong nhóm ngành công nghệ thông tin, phần mềm và thương mại điện tử.

Yên Chi