Chọn phân khúc dinh dưỡng miễn dịch, vùng nguyên liệu sạch, mời Hồ Ngọc Hà làm đại sứ là cách VitaDairy làm thương hiệu cho sản phẩm mới.

Là một trong những thương hiệu lớn trong ngành sữa bột Việt Nam, mới đây VitaDairy đã ra mắt sản phẩm VitaDairy Colos Fresh Milk với thành phần sữa non tươi. Nhãn hàng này đã lựa chọn hướng đi khác biệt để phát triển dòng sản phẩm mới này.

Chọn Hồ Ngọc Hà làm đại sứ thương hiệu

Việc nhãn hàng hợp tác với người nổi tiếng là cách làm truyền thông của nhiều thương hiệu lớn, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Sự bảo chứng, uy tín, tầm ảnh hưởng của các ngôi sao giúp nhãn hàng truyền đạt thông điệp của chiến dịch, tăng sự yêu thích và lựa chọn của người tiêu dùng với sản phẩm.

Tự tin với dòng sản phẩm mới VitaDairy Colos Fresh Milk với sữa non tươi từ Australia vừa ra mắt, Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam hướng đến chinh phục các bà mẹ Việt khi chọn gia đình Hồ Ngọc Hà làm đại sứ thương hiệu. Hình ảnh Kim Lý, Hồ Ngọc Hà cùng hai con sinh đôi Lisa, Leon trong đoạn phim quảng cáo VitaDairy Colos Fresh Milk đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng và giới hâm mộ. VitaDairy kỳ vọng, chiến lược hợp tác giữa thương hiệu sữa uy tín với nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tạo ra nhiều giá trị cộng hưởng.

Hồ Ngọc Hà là đại sứ thương hiệu của VitaDairy.

Đại diện VitaDairy cho biết, Hồ Ngọc Hà đã đồng ý trở thành đại sứ thương hiệu nhiều năm cho VitaDairy Colos Fresh Milk giữa rất nhiều lời mời. Bà mẹ ngôi sao này cũng đang là cái tên sáng giá cho nhiều nhãn hàng dành cho mẹ và bé.

Chia sẻ về lựa chọn hợp tác cùng Hồ Ngọc Hà, Giám đốc Marketing của VitaDairy cho biết: "Chúng tôi bắt tay với Hồ Ngọc Hà vì cảm hứng cô ấy mang tới trong vai trò một người mẹ, luôn dành trọn vẹn những gì tốt nhất cho con, một hình mẫu người mẹ hiện đại, đầy yêu thương mà nhãn hàng hướng tới. Hình ảnh gia đình Hồ Ngọc Hà bước đến bên cạnh nhãn hàng VitaDairy Colos Fresh Milk là một sự kết hợp hoàn hảo".

Còn Hồ Ngọc Hà cho biết, cô chỉ hợp tác với những nhãn hàng mà chính cô là một người tiêu dùng. Bản thân là người mẹ có cách chăm con cầu toàn, Hồ Ngọc Hà luôn lựa chọn những gì tốt nhất cho con.

"Tôi đồng hành cùng VitaDairy vì niềm tin vào uy tín thương hiệu và đã có sự tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm. Bởi tôi không chỉ sử dụng cho các con mà còn ảnh hưởng, tác động đến sự lựa chọn của nhiều người mẹ khác. Tôi luôn tin vào những giá trị tốt lành, thuần khiết từ thiên nhiên dành tặng cho cuộc sống được gửi gắm qua sản phẩm", Hồ Ngọc Hà chia sẻ thêm.

Lựa chọn vùng nguyên liệu sạch

Để có nguồn nguyên liệu tốt nhất cho sản phẩm VitaDairy Colos Fresh Milk với thành phần sữa non tươi, VitaDairy đã đầu tư trang trại tại Tasmania (Australia), hòn đảo có nguồn không khí trong sạch trên thế giới. Được bao bọc bởi đại dương, mật độ dân số thấp, thảm thực vật đa dạng và trù phú với nhiều sông, suối, hồ nước và cánh đồng cỏ, đây là vùng đất có bầu khí quyển và điều kiện sống tự nhiên còn nguyên sơ. Tasmania còn được liệt kê trong danh sách là "10 điểm đến của thế giới trong năm 2015" theo bình chọn của Lonely Planet.

Trang trại VitaDairy Australia nằm trên đảo Tasmania.

Theo VitaDairy, trang trại của thương hiệu này đặt tại Tasmania, với đàn bò được chăn thả tự nhiên, tận hưởng thức ăn trên những cánh đồng cỏ tươi, nguồn nước uống từ các dòng suối mát và hấp thụ không khí trong lành quanh năm. Nhờ vậy, VitaDairy đã có được nguồn nguyên liệu sạch cho sản phẩm sữa non tươi VitaDairy Colos Fresh Milk.

Hướng đến phân khúc dinh dưỡng miễn dịch

Trong hành trình gần 20 năm phát triển, VitaDairy cho biết luôn có chiến lược phát triển khác biệt và bền vững. Thương hiệu này nhận được đánh giá cao của giới chuyên gia và nhà khoa học khi khai phá phân khúc sữa miễn dịch, bằng cách bổ sung sữa non vào các sản phẩm, mang đến nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho cộng đồng.

Với thế mạnh độc quyền ứng dụng nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h từ Mỹ, VitaDairy đã tạo nên nhiều dòng sữa được người dùng yêu thích như sữa công thức bổ sung sữa non ColosBaby. Đầu tư sang ngành sữa tươi, VitaDairy có sự chuẩn bị bài bản để cho ra đời sản phẩm VitaDairy Colos Fresh Milk, nhằm tiên phong đưa sữa non tươi vào sản phẩm sữa tươi.

Sản phẩm với thành phần sữa non tươi VitaDairy Colos Fresh Milk.

Đại diện VitaDairy cho biết, sự thành công của thương hiệu đến từ tầm nhìn phát triển theo hướng đi riêng, luôn sáng tạo về mặt sản phẩm, điển hình là dòng VitaDairy Colos Fresh Milk. Với chất lượng sữa sạch cùng chiến lược hợp tác với gia đình ngôi sao nổi tiếng, sản phẩm mới trong chiến dịch lần này của VitaDairy được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục người tiêu dùng Việt.

