Cách Vingroup đưa Việt Nam thành điểm đến của dàn sao quốc tế

Sự có mặt của G-DRAGON, Maroon 5, Charlie Puth, Imagine Dragons... tại các sự kiện do Vingroup tổ chức cho thấy Việt Nam đủ năng lực tham gia ngành công nghiệp văn hóa và du lịch.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, trong 2 đêm 8-9/11 đã biến Ocean City thành tâm điểm giải trí. Hơn 100.000 khán giả trong nước và quốc tế đổ về để hòa nhịp cùng thủ lĩnh Big Bang.

G-DRAGON biểu diễn tại Ocean City. Ảnh: Vingroup

Khánh Trang, một khán giả đến từ Hà Nội cho biết cô choáng ngợp với không khí trong concert này. Dù đã nhiều lần tham gia các đêm nhạc quy mô lớn tại Thái Lan, Singapore nhưng với Trang, cảm xúc khi được gặp mặt thần tượng tại quê nhà vẫn khác biệt. "Tôi cảm thấy thân quen, gần gũi và cuồng nhiệt hơn hẳn khi xem concert tại Việt Nam", nữ nhân viên văn phòng nói.

Để đưa được world tour của "biểu tượng châu Á" G-DRAGON về Việt Nam, 8Wonder - thương hiệu đại nhạc hội do Vingroup sáng lập đã đóng vai trò cầu nối chiến lược và phải vượt qua rất nhiều hàng rào tiêu chuẩn khắt khe.

Từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu, an ninh, logistics đến các hoạt động như soundcheck VIP, send-off, mọi chi tiết đều được vận hành trơn tru và chuyên nghiệp.

Sân khấu của G-DRAGON tại Ocean City được đầu tư hiện đại. Ảnh: Vingroup

Bà Nguyễn Hà Linh - Thạc sĩ Quản trị văn hóa và nghệ thuật tại Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), giảng viên Học viện Ngoại giao - nhận định, các concert Kpop, đặc biệt là của những ngôi sao đình đám như G-DRAGON, luôn được xem là "chuẩn mực vàng" trong ngành biểu diễn châu Á bởi sự kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và tính chuyên nghiệp.

Trong khi đó, V-Spirit, công ty thành viên mới của Vingroup, là đơn vị trực tiếp tổ chức, đảm bảo toàn bộ công tác từ vận hành kỹ thuật, đón tiếp nghệ sĩ đến trải nghiệm khán giả đều đạt chuẩn world tour toàn cầu. Thành công của world tour này khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm quốc tế của doanh nghiệp Việt, đồng thời nâng tầm tiêu chuẩn cho ngành biểu diễn trong nước.

"Sự kiện chứng tỏ năng lực tổ chức ở tầm quốc tế của Vingroup, và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ biểu diễn toàn cầu", chuyên gia Hà Linh nhấn mạnh.

Với chuỗi nhạc hội 8Wonder có sự tham gia của dàn sao quốc tế như Maroon 5, Charlie Puth, Imagine Dragons, J Balvin, The Kid Laroi cho đến world tour G-DRAGON cho thấy Việt Nam đã đủ năng lực để trở thành điểm đến văn hóa giải trí mới của thế giới.

8Wonder liên tục tạo ra những đêm diễn quy mô lớn. Ảnh: Vingroup

Nền tảng cho ngành công nghiệp văn hóa - du lịch Việt Nam

Sự thành công của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] chứng minh tiềm năng của mô hình du lịch - giải trí - văn hóa tích hợp mà Vingroup đang kiến tạo.

Hai đêm nhạc khép lại, nhưng Ocean City vẫn giữ nhiệt trên mạng xã hội. Từ những video biểu diễn đến khoảnh khắc khán giả check-in, thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng, vui chơi... tất cả đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa cho điểm đến âm nhạc giải trí - nơi du khách không chỉ đến để xem concert, mà còn trải nghiệm văn hóa.

Tori Lawrence, du khách người Anh, có mặt tại Ocean City vì concert của G-DRAGON. Cô cho biết đã thuê homestay ngay gần sân khấu. Xung quanh có quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại... tạo sự thuận lợi cho thời gian nữ du khách nghỉ lại. "Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Ocean City rất sạch, đẹp và thuận tiện. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây trong những concert tiếp theo", Tori Lawrence nói.

Theo chuyên gia Nguyễn Hà Linh, mô hình destination concert (concert gắn với điểm đến) - vốn được các quốc gia có ngành công nghiệp văn hóa phát triển áp dụng. Việc kết hợp chặt chẽ giữa du lịch, nghệ thuật và dịch vụ trong một hệ sinh thái "all-in-one" giúp mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ và định vị Việt Nam như một trung tâm giải trí sáng tạo của khu vực.

Đại diện Vingroup cho biết, cùng với V-Spirit, hai công ty V-Culture Talents và V-Film sẽ tạo thành "thế chân kiềng" cho trụ cột văn hóa của tập đoàn, hướng tới bảo tồn giá trị truyền thống, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và xây dựng hệ sinh thái văn hóa. "Mục tiêu của chúng tôi là giúp nghệ sĩ Việt phát huy tài năng, được sống bằng nghề và cống hiến cho nghệ thuật", đại diện nói thêm.

Chuyên gia cho rằng, với chiến lược đầu tư dài hạn này, Vingroup đang thực hiện đúng tinh thần của mô hình phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên liên kết giữa sáng tạo nghệ thuật, công nghệ và kinh tế dịch vụ.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng từng chia sẻ, văn hóa luôn là đầu tàu, mũi nhọn để có thể giới thiệu hình ảnh một đất nước. Điều Vingroup đang làm với 8Wonder và loạt lễ hội khác là tín hiệu khả quan, đáng hoan nghênh.

Yên Chi