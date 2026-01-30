Cách Viettel Telecom trẻ hóa thương hiệu qua phim ngắn ra mắt dịp Tết

Viettel Telecom gia nhập đường đua phim ngắn dịp Tết, tạo dấu ấn với vai diễn khác biệt, đầy tiếng cười của NSND Tự Long.

Nhân vật chính trong phim ngắn này là ông An, do NSND Tự Long thủ vai. Ông An, 60 tuổi, quyết định thực hiện chuyến đi từ Bắc vào Nam thăm gia đình và trải nghiệm không khí Tết khắp mọi miền. Điểm dừng chân đầu tiên của ông là thăm em trai tại miền Bắc.

Nhân vật chính khiến mọi người ngạc nhiên khi trở thành một "game thủ" bất đắc dĩ, phá vỡ định kiến về khoảng cách thế hệ với công nghệ. Sau khi đi lạc lên đỉnh Phan-xi-păng, ông tiếp tục xuôi về Phan Thiết thăm em gái. Tại đây, ông quyết định xăm hình mới. Trên đường về miền Tây, những khoảnh khắc của ông trở nên "viral" trên mạng xã hội, biến ông thành "idol" với phong cách sống trẻ trung.

NSND Tự Long vào vai "dân chơi" trong phim quảng cáo. Ảnh: Viettel Telecom

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của ông An, khi nhân vật liên tục cập nhật hình ảnh, chia sẻ vị trí và gọi điện video bằng sóng 5G Viettel. Sau vài ngày ra mắt, phim tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, khán giả thích thú với nội dung mới mẻ từ diễn xuất của NSND Tự Long, chi tiết hình xăm và đoàn lô tô. Nhiều người bất ngờ khi dự án này do Viettel Telecom đứng sau, cho thấy nỗ lực đổi mới hình ảnh thương hiệu đầy tươi mới, trẻ trung.

Thay vì khai thác chất liệu truyền thống hay kể một câu chuyện cảm động, Viettel Telecom với chương trình ưu đãi 5G Family chọn cách truyền tải hiện đại hơn, khi niềm vui sum họp không nhất thiết phải ở bên nhau mà có thể kết nối tinh thần mọi lúc mọi nơi.

Những "chất liệu" đời sống được Viettel Telecom cài cắm vào phim. Ảnh: Viettel Telecom

Nhiều người dùng mạng xã hội bình luận tích cực về thông điệp phim. Chị Thu Thảo (TP HCM) ấn tượng với tiện ích trong phim, cho biết sẽ chuyển sang sử dụng dịch vụ của Viettel dịp Tết này. Một ý kiến khác nhận được nhiều lượt thích khi chia sẻ rằng, phim ngắn ra mắt dịp Tết của Viettel Telecom mang đến hình ảnh mới mẻ mà không gượng ép, thông điệp Tết cởi mở hơn khi tôn vinh niềm vui sum họp dù ở đâu.

Thông qua phim ngắn, Viettel Telecom đã mở ra định nghĩa mới cho Tết là hành trình "đi đến" thay vì "trở về", và sự sum vầy không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, chỉ cần giữ kết nối liền mạch.

Quang Anh