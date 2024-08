Cách Vietjet kiến tạo môi trường làm việc 'tốt nhất châu Á'

Vietjet đề cao chính sách phúc lợi, đào tạo chuyên môn và chăm lo sức khỏe nhân viên, được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Tại lễ trao giải Best companies to work for in Asia ở TP HCM hôm 8/8, ban tổ chức HR Asia Award 2024 đánh giá Vietjet quy tụ nguồn nhân lực chất lượng cao, với hơn 6.000 cá nhân đến từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỗi năm, hàng nghìn người trẻ ứng tuyển vào Vietjet vì chế độ phúc lợi tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Phó tổng giám đốc Tô Việt Thắng và Giám đốc nhân sự Nguyễn An Di (thứ hai, ba từ phải sang) tại lễ trao giải HR Asia Award 2024 hôm 8/8. Ảnh: Quang Nguyễn

Theo đó, người lao động hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh thường niên lẫn chương trình đào tạo liên tục. Con em cán bộ, nhân viên được quan tâm, khen thưởng khi có thành tích học tập xuất sắc, ưu tiên gia nhập Vietjet sau tốt nghiệp.

Ban lãnh đạo chú trọng không gian làm việc có thiết kế mở, thuận tiện, nhiều cây xanh, ứng dụng vật dụng thân thiện môi trường. Đây cũng là thông điệp trong mục tiêu bảo vệ trái đất, hướng đến phát triển bền vững của hãng hàng không.

Nhằm giúp cán bộ, nhân viên tái tạo năng lượng, tăng cường sức sáng tạo, hãng bố trí tổ hợp ẩm thực, mua sắm, vui chơi - giải trí, phòng chiếu phim, phòng tập ngay trụ sở chính.

Đơn vị còn đầu tư loạt thiết bị mới nhất, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao ở các sân bay, khu bảo dưỡng sửa chữa, nhất là trên tàu bay - nơi gắn bó với đội ngũ phi công, tiếp viên hàng không.

Khu ẩm thực, thể thao tại trụ sở chính. Ảnh: Quang Nguyễn

Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm là một trong những thế mạnh của doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch hội đồng quản trị - được đánh giá là nguồn cảm hứng của nhân viên Vietjet và nhiều người trẻ, hiện thực hóa nhiều điều không thể thành có thể.

Ngoài ra, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) thường xuyên tổ chức khóa huấn luyện tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, nhân viên. Mới đây, VJAA thông báo trở thành đối tác đào tạo chính thức của IATA - bước tiến khẳng định vị thế, tầm nhìn tiên phong trong công tác phát triển nguồn nhân lực cho hãng lẫn ngành hàng không khu vực.

Với chính sách phúc lợi cùng chương trình đào tạo chuyên môn toàn diện, Vietjet thu hút và giữ chân nhân tài, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành hàng không trong nước lẫn quốc tế.

Khu buồng lái mô phỏng tại Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), quận 9, TP HCM. Ảnh: Quang Nguyễn

Trước đó, doanh nghiệp được tạp chí International Finance vinh danh là "Hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất" và "Quản trị tài chính tốt nhất". AirlineRatings chọn đơn vị là "Hãng bay siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới", "Hãng chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm". Forbes cũng đưa Vietjet vào top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024.

Best companies to work for in Asia là giải thưởng thường niên của HR Asia ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại thị trường Việt, năm nay, ban tổ chức khảo sát 53.250 nhân viên đến từ hơn 700 đơn vị, chọn 130 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Vạn Phát