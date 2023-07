Cách VCPMC đòi tiền tác quyền concert Blackpink ở Hà Nội

VCPMC yêu cầu ban tổ chức show Blackpink trả tiền tác quyền theo công thức 5% x tổng doanh thu của 20.000 vé, cho đêm diễn 29 và 30/7.

Thông tin VCPMC (Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) đề nghị thu hồi giấy phép concert Blackpink tại Hà Nội do vi phạm bản quyền tác giả gây chú ý. Sáng 28/7, đại diện VCPMC và IME Việt Nam - đại diện ban tổ chức show - cho biết tiếp tục họp về phương án thanh toán tiền tác quyền.

Ở buổi làm việc hôm 26/7, phía VCPMC chốt phương án tính tiền bản quyền là: 5% x tổng doanh thu của 20.000 vé. Giá vé show ở Việt Nam tầm từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu đồng, nếu tính mức trung bình là 5,5 triệu đồng, số tiền IME phải trả cho VCMPC ước tính có thể khoảng 11 tỷ đồng. Theo VCPMC, khi đại diện IME đề xuất hỗ trợ, họ đồng ý giảm khoảng 10-15% tổng số tiền.

Phía IME cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo của công ty đối tác YG Entertainment - đơn vị quản lý nhóm Blackpink, vì các bài hát trong chương trình đều thuộc bản quyền của YG.

Trả lời VnExpress, phía IME cho biết ở các nước khác, họ đóng tiền tác quyền với mức phí khoảng 1,5-3% x giá vé trung bình x một phần sức chứa (không quá 70%).

Theo văn bản làm việc của hai bên hôm 21/7, VCPMC đưa ra ba phương án tính phí bản quyền. Phương án 1 là theo biểu mức: 5% x 60% sức chứa (40.000 vé) x giá vé bình quân. Phương án 2 là: 5% x tổng doanh thu của 20.000 vé. Phương án 3 là: 20.000 vé x giá vé x 5%. Công ty IME đồng thuận nộp phí nhưng mong muốn được VCPMC cho ra phương án tối ưu hơn nữa.

Nhóm nhạc Blackpink dự kiến có mặt ở Hà Nội tối 28/7.

VCPMC cho biết đòi tiền tác quyền IME theo ủy thác của Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Các ca khúc được Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cấp phép biểu diễn đều thuộc bản quyền của KOMCA.

Đơn vị này đã gửi văn bản hôm 21/7, trao VCPMC quyền cấp phép quyền biểu diễn trước công chúng đối với tất cả tác phẩm âm nhạc có trong kho tác phẩm của KOMCA được biểu diễn trên lãnh thổ của VCPMC, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác phẩm do các tác giả thành viên của KOMCA sáng tác. VCPMC là bên duy nhất tại Việt Nam vào thời điểm này được trao quyền.

Sân khấu tổ chức concert Blackpink chiều 27/7.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM - cho rằng theo điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, VCPMC có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước, nhờ hủy bỏ hoặc rút giấy phép tổ chức sự kiện nếu thấy có dấu hiệu của hành vi xâm phạm quyền tác giả. Theo luật sư, pháp luật không quy định biểu mẫu tính phí tác quyền âm nhạc, mà do hai bên làm việc trên nguyên tắc tự nguyện.

Trường hợp cả hai không đạt được thỏa thuận dân sự, cơ quan công quyền có thể mời hai bên lên làm việc để giải quyết theo hướng tính theo biểu phí của Chính phủ theo từng loại hình của sự kiện. Nếu đơn vị tổ chức concert tiếp tục không chịu nộp phí, VCPMC có quyền khởi kiện ra tòa.

Theo ông Hậu, điều khó giải quyết hiện tại là Nghị định 17/2023/NĐ-CP - quy định về biểu phí bản quyền trong hoạt động kinh doanh, thương mại - không có biểu phí cho loại hình là chương trình ca nhạc live show. "Do đó, việc đưa ra công thức tính tác quyền chủ yếu hiện vẫn do hai bên tự thỏa thuận", luật sư nói.

Trailer concert của Blackpink ở Hà Nội.

KOMCA thành lập năm 1964, là tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ bản quyền tác giả tác phẩm âm nhạc, quản lý quyền phát sóng, biểu diễn ca khúc. KOMCA trở thành thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 1979. Theo trang web của Hiệp hội, vai trò của KOMCA là thay mặt hơn 30.000 thành viên của hiệp hội quản lý tác quyền sản phẩm âm nhạc. Nhiều ca sĩ nổi tiếng là thành viên hiệp hội này, như Suga, RM, J-Hop (nhóm BTS), Woozi (SEVENTEEN), IU.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Born Pink. Dự kiến đêm thứ nhất có 36.000 khán giả, đêm còn lại có 31.000 người.

Tour khởi động từ cuối năm ngoái, đến nay đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu USD, với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm diễn, nhóm nhạc này thu về hơn bốn triệu USD với khoảng 22.600 khán giả.

Trước đó, trong các show thuộc tour diễn Born Pink tại Seoul (Hàn), Tokyo (Nhật), nhóm diễn khoảng 22 bài, bao gồm hit chung lẫn các tiết mục solo, như How You Like That, Pretty Savage, Whistle, Lovesick Girls.

Blackpink ra mắt năm 2016, gồm bốn thành viên Jennie, Lisa, Jisoo, Rose. Sau bảy năm hoạt động, dù mới phát hành hai album, nhóm nữ khuấy đảo làng nhạc với nhiều bản hit như Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, Pink Venom.Họ có kênh YouTube đạt lượt xem cao nhất với 30 tỷ lượt. Ngoài âm nhạc, bốn cô gái của nhóm còn là những người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang.

