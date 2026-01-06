Cách Unime Network dùng AI tăng hiệu quả chiến dịch quảng cáo

Hệ thống UniHub và UniComply của Unime sử dụng AI cho những tác vụ có tính lặp lại, để hướng nhân sự tập trung vào những giá trị cốt lõi.

Trong bối cảnh thị trường quảng cáo số ngày càng phát triển, Unime Network ứng dụng AI để tạo đòn bẩy năng suất, giải phóng con người khỏi các tác vụ có tính lặp lại, để tập trung cho những giá trị cốt lõi.

Anh Đỗ Tiến Quang, founder của Unime Network cho biết, công ty không coi AI như một thực thể thay thế nhân sự, mà AI sẽ đảm nhiệm những phần việc con người thường làm kém nhất, hoặc tốn nhiều thời gian như xử lý dữ liệu khổng lồ, phát hiện sai lệch nhỏ. Sự xuất hiện của hai hệ thống UniHub và UniComply là minh chứng cho cách tiếp cận này.

Nền tảng UniComply của Unime giúp phát hiện sớm, giảm thiểu rủi ro cho các chiến dịch quảng cáo. Ảnh: chụp màn hình

Tại doanh nghiệp, UniHub sẽ đóng vai trò là "bộ não" tổng hợp thông tin từ hàng nghìn chiến dịch. Thay vì nhân sự phải đọc hàng trăm báo cáo mỗi ngày, UniHub tự động đúc kết những xu hướng và biến động, giúp đội ngũ nắm bắt thị trường trong vài phút. Tiếp đó, nền tảng UniComply tập trung vào việc kiểm tra tuân thủ chính sách, sử dụng AI quét hàng nghìn nội dung, hình ảnh để đảm bảo các quảng cáo đều "sạch", giảm tối đa rủi ro khóa tài khoản.

Theo Unime Network, một trong những điểm khác biệt giúp doanh nghiệp này vận hành quảng cáo quy mô lớn thành công là phương pháp phân bổ ngân sách. "Unime không tập trung vào một chiến dịch duy nhất, mà ngân sách được chia thành các lớp như test, scale có kiểm soát và ngân sách phòng thủ. Mỗi lớp có KPI, ngưỡng cảnh báo và giới hạn rõ ràng. Khi một chỉ số vượt ngưỡng, hệ thống và đội ngũ đều nhận cảnh báo sớm để can thiệp trước khi thiệt hại xảy ra", đại diện doanh nghiệp nói. Thêm rằng, một chiến dịch có CPA thấp chưa chắc được đánh giá là thành công nếu đi kèm rủi ro cao về tài khoản hoặc ảnh hưởng xấu đến thương hiệu. Theo Unime Network, đây là sự khác biệt mang tính bản lề giữa việc "chạy được ads" và "vận hành ads ở quy mô lớn".

Không gian văn phòng Unime Network. Ảnh: Unime

Ngoài ra, việc ứng dụng AI cũng giúp Unime nhìn nhận KPI đa chiều, khi tối ưu hóa để có đơn hàng rẻ nhất, tính toán độ an toàn của tài khoản và uy tín thương hiệu. Đại diện doanh nghiệp cho rằng, một hệ thống quảng cáo bền vững sẽ có lợi nhuận đi kèm sự ổn định lâu dài của tài nguyên quảng cáo. Tuy nhiên, những quyết định mang tính sống còn của hệ thống vẫn phụ thuộc con người, bởi AI chỉ cung cấp những báo cáo chính xác, còn đội ngũ chuyên gia là người "thổi hồn" vào dữ liệu, đưa chiến lược tổng thể và định hướng tầm nhìn cho thương hiệu trong dài hạn.

Đơn cử, trong những tình huống xử lý khủng hoảng, con người đóng vai trò không thể thay thế nhờ tư duy linh hoạt để giải quyết các vấn đề nhạy cảm, bởi máy móc chưa thể sao chép. Đặc biệt trong khâu tư vấn kinh doanh, sự trải nghiệm và thấu hiểu thực tế của khách hàng giúp Unime đưa ra được những giải pháp chân thực, hiệu quả nhất.

"Với Unime, AI giúp đội ngũ đi nhanh hơn, nhưng con người mới là bên cầm lái để đi đúng hướng", đại diện doanh nghiệp nói. "Bằng cách tận dụng sức mạnh xử lý của UniHub và UniComply, đồng thời giữ vững vai trò chiến lược của đội ngũ chuyên gia, Unime đã tạo ra quy trình vận hành quảng cáo tối ưu chi phí, đảm bảo tính an toàn cho khách hàng".

Quang Anh