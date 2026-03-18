Cách tự học tiếng Anh của 'cô giáo nhí' 9 tuổi

Khánh HòaTừ trò chơi đóng vai cô giáo mỗi tối, bé Vân Anh khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và cách dạy em đầy kiên nhẫn.

19h ngày đầu tháng 3, trong căn phòng nhỏ tại phường Nha Trang, Khánh Hòa, tiếng giảng bài vang lên: "Today, we will learn about math in English" (Hôm nay, chúng ta học Toán bằng tiếng Anh). "Cô giáo" là Vân Anh, 9 tuổi, còn học trò là cậu em trai Chí Thanh, 7 tuổi.

Video ghi lại cảnh Vân Anh giải thích các phép tính bằng tiếng Anh với ngữ điệu trôi chảy, tay đưa nhịp nhàng trên chiếc bảng trắng thu hút gần 7 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Lê Trần Vân Anh (phải), 9 tuổi, ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dạy em học bằng tiếng Anh.

Chị Trần Hằng, 35 tuổi, mẹ của Vân Anh, cho biết con gái thích "đứng lớp" từ lúc 4 tuổi. Hễ học được từ mới, cô bé của trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1 lại về dạy em trai. "Cậu em trai rất nghe lời và tiếp thu nhanh. Với con gái, đây là một trò chơi nhập vai yêu thích", người mẹ nói.

Nhiều người nghĩ Vân Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống ngoại ngữ. Nhưng chị Hằng không biết tiếng Anh. Cô bé tiến bộ nhờ tự học và môi trường gia đình tạo dựng. Từ năm 3 tuổi, Vân Anh được tiếp xúc với tiếng Anh qua việc nghe thụ động và xem hoạt hình.

Vợ chồng chị Hằng áp dụng nguyên tắc "ba không" trong việc học của con: Không áp đặt, không trường chuyên lớp chọn, không gây áp lực. Chị để con tự tìm kiếm bản tin hoặc bài hát yêu thích.

Lên tiểu học, cô bé có thể ngồi hàng giờ đọc truyện tiếng Anh hoặc xem video về ẩm thực, thời tiết của các quốc gia khác. "Video tiếng Anh giúp con nghe người bản xứ trò chuyện chi tiết và tự hiểu theo cách của mình", Vân Anh nói. Gặp từ mới, cô bé tra từ điển rồi ứng dụng ngay khi vui chơi. Em còn có thói quen đọc to trước điện thoại để tự kiểm tra phát âm, ngữ điệu của mình.

Để đồng hành cùng con, chị Hằng cũng nỗ lực tự học qua sách và video để có thể trò chuyện đôi chút, tạo "hệ sinh thái" ngôn ngữ trong nhà. Cuối tuần, bãi biển Nha Trang trở thành lớp học thực tế khi người mẹ đưa các con ra chơi, khuyến khích chủ động giao tiếp với du khách quốc tế. Những lời khen ngợi từ người nước ngoài trở thành động lực giúp Vân Anh tự tin hơn.

Đầu năm nay, khả năng ngoại ngữ vượt trội giúp Vân Anh nhận lời mời trải nghiệm một ngày làm người dẫn bản tin tiếng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam. "Đó đơn thuần là kỷ niệm để con thấy ngoại ngữ có thể mở ra những cánh cửa thú vị thế nào", người mẹ tâm sự.

Cô Bùi Thu Trang, giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, đánh giá Vân Anh có khả năng thẩm thấu ngôn ngữ đặc biệt. Trình độ của cô bé lớp 4 tương đương học sinh trung học cơ sở. Ngay cả việc dạy em trai học ở nhà cũng có sự gửi gắm của cô giáo. Những nội dung em trai chưa hiểu trên lớp, cô nhờ Vân Anh hướng dẫn thêm.

Nhận xét về khả năng của cô bé 9 tuổi, thầy Warren James, một giáo viên người Anh tại TP HCM nhận thấy ngữ điệu của cô khá giống giọng Mỹ (American accent). Tuy nhiên, thầy chỉ ra một chi tiết thú vị là khi dạy em trai, bé thể hiện phong thái nghiêm nghị như một cô giáo thực thụ.

"Ở độ tuổi của Vân Anh, trình độ này là rất đáng khen ngợi. Sự "nghiêm khắc" đó thực chất chỉ là cách một đứa trẻ nhập vai vào trò chơi giáo dục của mình", thầy Warren cũng nhấn mạnh.

Lê Trần Vân Anh (trái), 9 tuổi, ở phường Nha Trang tham gia trải nghiệm dẫn bản tin tiếng Anh của Đài truyền hình Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được nhiều người gọi là "thần đồng", Vân Anh vẫn chỉ là cô bé 9 tuổi thích chơi đồ hàng và hay dỗi khi em trai không tập trung. Hiện tại, kênh mạng xã hội chia sẻ bài giảng của cô giáo nhí thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Trước sự nổi tiếng của con gái, gia đình chị Hằng vẫn duy trì nếp sống bình dị và quản lý chặt chẽ việc dùng mạng xã hội của con.

"Thành tựu lớn nhất không phải giải thưởng hay video triệu view, mà là mỗi tối hai chị em lại quây quần học, chơi và cùng nhau lớn lên", chị Hằng nói.

Nga Thanh