Cách tự học ngữ pháp tiếng Anh tại nhà

Các website học tiếng Anh là một trong những công cụ hữu ích giúp việc học ngữ pháp tại nhà hiệu quả.

Theo thầy Thành Phạm (980 TOEIC) giáo viên đến từ Anh Ngữ Ms Hoa: "Ngữ pháp tiếng Anh, hiểu đơn giản là cách sắp xếp từ vựng theo một trật tự nhất định, phù hợp hoặc là cách đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh". Đối với nhiều người, để làm chủ được phần này không phải là điều dễ và cần có những phương pháp học phù hợp để đạt kết quả tốt.

Một số phương pháp học ngữ pháp tại nhà hiệu quả

- Nắm vững các thì cơ bản: hãy bắt đầu việc học ngữ pháp tiếng Anh bằng cách nắm vững 8 thì cơ bản và quan trọng nhất trong tiếng Anh (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai đơn, tương lai gần). Nội dung cần học bao gồm cấu trúc, cách sử dụng cũng như dấu hiệu nhận biết các thì. Khi đã quen dần với những kiến thức ngữ pháp căn bản này bạn có thể mở rộng ra các thì còn lại trong tiếng Anh.

- Học ngữ pháp tiếng Anh qua sách, truyện: có thể tìm những mẩu truyện trong sách, báo hay những truyện song ngữ để làm quen nhiều hơn với các cấu trúc khác nhau và nâng cao hiểu biết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên có cuốn sổ ghi chép lại những câu văn hay hoặc những cấu trúc thường xuất hiện để giúp ghi nhớ lâu hơn và có thể xem lại khi cần bất cứ lúc nào.

- Học ngữ pháp tiếng Anh qua các nguồn tài liệu: có thể tham khảo một số thể loại như văn học cổ điển, các bài báo, bài luận... Chú ý đến cách vận dụng ngữ pháp, các cấu trúc câu hay trật tự từ mà tác giả sử dụng. Việc đọc các loại tài liệu này sẽ giúp chúng ta nâng cao trình độ viết tiếng Anh cũng như học được cách sử dụng từ và câu một cách khoa học, chuẩn xác. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tham khảo một số sách viết về ngữ pháp tiếng Anh như: English grammar in use; Giải thích ngữ pháp tiếng Anh; Basic English Grammar; Grammar practice for upper intermediate students; Destination B1.

- Học ngữ pháp thông qua các ứng dụng hay trang web học tiếng Anh: học tiếng Anh qua các trang web trực tuyến cũng là một cách để nắm được ngữ pháp tiếng Anh. Tại đây, ngoài những kiến thức ngữ pháp, các trang web còn cung cấp các dạng luyện tập để giúp chúng ta ghi nhớ từ vựng, học cách phát âm cũng như các cấu trúc câu. Một số trang web học tiếng Anh nổi bật có thể kể đến như: EnglishGrammar.org; BBC Learning English; UsingEnglish.com; Learn English by British Council; Duolingo.

Giao diện trang Learn English by British Council.

- Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo thêm một số phương pháp học ngữ pháp qua những chia sẻ của thầy Thành Phạm.

Cách tự học ngữ pháp tiếng Anh tại nhà Một số phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh tại nhà.

Việt Hùng