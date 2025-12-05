Cách Trung Quốc kiểm soát sạc xe điện tại chung cư

Trung Quốc đã siết việc sạc xe điện trong tòa nhà, bố trí khu sạc tập trung, tủ đổi pin nhằm giảm nguy cơ cháy nổ từ xe máy điện.

Sáng 23/2/2024, một chung cư tại thành phố Nam Kinh cháy, làm 15 người chết và 44 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết đám cháy xuất phát từ khu đỗ và sạc xe máy điện ở tầng trệt của tòa nhà hơn 30 tầng với khoảng 400 căn hộ này, nơi việc sạc pin không được đảm bảo an toàn theo quy định như không có tường ngăn lửa, không có thiết bị chữa cháy. Vụ cháy đã khiến lửa và khói lan nhanh khắp tòa, gây ra thảm họa.

Vụ cháy chung cư khiến 15 người chết tại Nam Kinh vào tháng 2/2024. Ảnh: Weibo

Thảm họa trên cùng nhiều vụ việc tương tự khác đã khiến các cơ quan chức năng ở Nam Kinh và nhiều đô thị lớn siết chặt quy định liên quan đến việc đỗ và sạc xe điện trong chung cư. Tại nhiều khu dân cư ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, Thành Đô đã áp dụng biện pháp mạnh tay như cấm tuyệt đối việc đưa xe máy điện vào căn hộ, hành lang, cầu thang và thang máy, đồng thời không cho phép sạc bằng ổ cắm dân dụng trong tòa nhà.

Tại tầng trệt và tầng hầm, thường là nơi để xe máy điện, hoạt động sạc chỉ được phép khi khu vực này đáp ứng các yêu cầu an toàn như có camera giám sát, cảm biến cháy, thông gió và hệ thống ngắt điện, chữa cháy tự động. Với những tòa nhà cũ không đủ điều kiện, nhiều địa phương yêu cầu chỉ được đỗ xe, không được sạc, hoặc buộc chủ đầu tư, ban quản lý bố trí khu sạc tập trung ở khoảng sân ngoài trời, nhà để xe bán mở hoặc khu chức năng tách biệt hoàn toàn khỏi không gian sinh hoạt.

Bên cạnh, nhiều địa phương tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ tại chung cư, niêm phong ổ cắm tự chế, tháo dỡ dây điện kéo từ căn hộ xuống tầng trệt, xử phạt cư dân vi phạm và tịch thu các thiết bị sạc không đạt chuẩn. Một số tòa nhà thậm chí lắp cảm biến ở thang máy, tự động chặn hoạt động khi phát hiện cư dân đưa xe điện vào thang.

Thay vào đó, Trung Quốc thúc đẩy các giải pháp an toàn thay thế cho việc sạc pin cho xe máy điện. Các trạm đổi pin và tủ sạc thông minh xuất hiện ngày càng nhiều dưới sân chung cư, giảm nhu cầu mang xe và pin vào khu sinh hoạt. Những dự án nhà ở mới được yêu cầu tích hợp hạ tầng sạc ngay từ giai đoạn thiết kế, bố trí đường điện chờ và khu sạc tập trung theo tiêu chuẩn. Các thành phố có mức sử dụng xe máy điện cao cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới trạm sạc công cộng, nhằm hạn chế việc cư dân tự sạc trong những không gian không phù hợp.

Khu đổi pin cho xe máy điện đặt dưới sân một khu dân cư ở Quảng Châu, được bố trí tách biệt khỏi tòa nhà để giảm nguy cơ cháy nổ. Ảnh: Gzyunku

Với hệ thống quy định chặt chẽ cùng cách tiếp cận chỉ cho sạc xe ở nơi đạt chuẩn và an toàn, Trung Quốc dần giảm tối đa giảm rủi ro cho cư dân sống trong chung cư mà không phải cấm hoàn toàn xe điện. Đây được xem là biện pháp cân bằng giữa an toàn và nhu cầu đi lại của người dân tại nơi đây.

Vừa qua, ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) ra thông báo tạm dừng và tiến tới cấm hoàn toàn việc gửi xe máy điện dưới tầng hầm từ đầu năm 2026. Theo giải thích của ban quản lý, lượng xe điện ngày càng tăng khiến tầng hầm không đáp ứng đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho phương tiện sử dụng pin. Tuy nhiên, nhiều người dân phản đối, cho rằng quyết định đi ngược xu hướng chuyển đổi sang phương tiện sạch và gây xáo trộn đời sống. Sau khi có phản ánh, phường Hoàng Liệt đã yêu cầu ban quản lý không được tự ý từ chối trông giữ xe, đồng thời phải khảo sát và làm việc với cư dân để tìm giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Hồ Tân