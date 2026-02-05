Cách tránh bẫy lừa đảo khi mua vé máy bay dịp cao điểm Tết

Hành khách nên mua vé qua website và ứng dụng di động chính thức của hãng hàng không, hệ thống phòng vé và đại lý chỉ định của hãng.

Trong thông báo ngày 2/2, hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay vào giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều kẻ xấu lợi dụng tâm lý khan hiếm vé để rao bán vé rẻ trên mạng xã hội, kèm cam kết giờ bay thuận tiện hoặc hình ảnh giao dịch giả nhằm tạo lòng tin. Không ít trường hợp, sau khi nhận tiền, họ cắt đứt liên lạc hoặc thực hiện các hành vi gian lận như hoàn vé sau khi đã xuất vé, gây thiệt hại cho hành khách.

Để hạn chế tình trạng trên, các hãng hàng không, công ty du lịch đã đưa ra một số khuyến cáo cho hành khách.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hành khách chỉ nên mua vé qua website và ứng dụng di động chính thức, hệ thống phòng vé và các đại lý được chỉ định của hãng. Khi mua, khách cần yêu cầu nơi bán cung cấp hóa đơn theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi. Để được hỗ trợ và xác thực thông tin vé, hành khách liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng, tài khoản Zalo hoặc fanpage Facebook chính thức.

Hành khách lưu ý mua vé máy bay trên các website chính thức. Ảnh: Vietnam Airlines

Trên website, hàng không Vietjet Air cũng lưu ý khách đặt vé trên website chính thức hoặc thông qua ứng dụng của hãng cần cẩn trọng vì hiện có nhiều website giả mạo. Nhằm lấy lòng tin, kẻ lừa đảo đã tạo ra nhiều trang web có đường link gần giống với website chính thức của hãng. Website giả được thiết kế giống thật, nếu không chú ý, nhiều người thường không phát hiện, tưởng đã đặt vé tại dịch vụ trực tiếp.

Vietjet Air cũng có thêm cảnh báo kẻ gian có thể gửi cho khách một email giả, thông báo chuyến bay đã bị huỷ phải trả phí để đặt lại.

"Thực tế, nếu một hãng hàng không hủy chuyến bay, bạn hoàn toàn có quyền được đặt lại vé miễn phí hoặc hoàn tiền. Bất kỳ yêu cầu trả phí nào cho việc hủy và đặt lại đều là lừa đảo. Vì vậy, nếu nhận được một email lừa đảo thì không click vào bất kỳ liên kết hoặc file đính kèm nào", theo thông báo của Vietjet Air.

Ông Đỗ Việt Hùng, Giám đốc Công ty Du lịch Sao Mai cho biết thêm một chiêu trò lừa đảo mua vé máy bay online là giả đặt vé giúp, yêu cầu thanh toán ngay nhưng không xuất vé.

Nhiều cá nhân thường tiếp cận người mua vé và chủ động hỏi thông tin, tạo niềm tin. Sau đó, những đối tượng lừa đảo sẽ đặt chỗ trên trang bán vé chính thức của hãng hàng không. Họ sẽ gửi email mã đặt chỗ kèm yêu cầu phải thanh toán tiền gấp nếu không mất chỗ. Đây là mã giữ chỗ thật trên website nên khi người mua kiểm tra hoàn toàn không nhận ra hành vi lừa đảo.

Chiêu trò của các đối tượng này là yêu cầu khách chuyển tiền với mức giá thấp hơn trên website của hãng để kích thích thanh toán ngay lập tức. Khi bạn hoàn tất chuyển tiền, kẻ gian không xuất vé và ngắt liên lạc với bạn. Mã đặt chỗ sẽ bị tự hủy sau một thời gian vì chưa được xuất thành vé máy bay. Những khách hàng ít kinh nghiệm mua vé khó nhận biết chiêu trò này, chỉ khi đến sân bay mới vỡ lẽ.

Hiện các trên những chặng bay nội địa cao điểm dịp Tết như TP HCM - Hà Nội, Đà Nẵng - Hà Nội vẫn còn vé, giá một chiều thấp nhất từ 2,5 đến 5,3 triệu đồng tùy hãng, chặng và thời gian bay.

Hành khách nên linh hoạt chọn các chuyến bay sáng sớm hoặc ban đêm, những khung giờ thường còn nhiều chỗ trống và có mức giá phù hợp so với giờ cao điểm. Nên ưu tiên mua vé khứ hồi để tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn trong quá trình đi lại.

Ngoài ra, hành khách lưu ý một số chuyến bay dù đã hết chỗ vẫn có thể mở bán thêm vé khi hãng tăng chuyến hoặc có người hủy.

Các hãng bay khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục tại sân bay.

Việc sử dụng công nghệ sinh trắc học sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt với hành khách không có hành lý ký gửi, góp phần giảm tải tại sân bay trong các khung giờ cao điểm.

Tâm Anh