Cách trả lời sếp thay vì 'tôi không biết'

Theo các chuyên gia về sự nghiệp, cụm từ phổ biến nhất nên tránh khi nói chuyện với sếp chính là “tôi không biết”.

Patrice Lindo, CEO hãng tư vấn việc làm Career Nomad (Mỹ), nói dễ dàng thừa nhận "không biết" dường như ngầm chỉ ra rằng bạn không muốn nỗ lực hơn để giải quyết các vấn đề. Hơn nữa, cụm từ không thể hiện "sự chủ động và sẵn sàng học hỏi".

Theo Lindo, bạn nên đưa ra các phương án khác thay vì "tôi không biết". Đầu tiên, đề nghị thêm thời gian nghiên cứu. Bạn có thể tìm kiếm các câu trả lời hay ví dụ từ những nguồn uy tín như nghiên cứu, báo cáo, tin tức. Thứ hai, hãy hỏi rõ ý sếp. Nếu yêu cầu của cấp trên nằm ngoài tầm hiểu biết của bạn, hãy hỏi lại họ hoặc đồng nghiệp để được giải thích cặn kẽ hơn. Nó cho thấy bạn khao khát học hỏi và cải thiện hiệu suất làm việc. Thứ ba, xin trợ giúp từ nhóm chuyên gia với các kỹ năng khác nhau để hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh hơn, hiệu quả hơn thay vì làm một mình.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng đồng quan điểm với Lindo. Theo khảo sát 174 nhà tuyển dụng năm 2012 của tổ chức quản trị nhân lực Ol Partners, 60% doanh nghiệp cho biết phẩm chất hàng đầu họ tìm kiếm ở nhân viên là kiến thức chuyên môn và tinh thần cầu tiến, mong muốn tìm ra những cách làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn và đem lại lợi nhuận cao hơn.

Tỷ phú Mark Cuban cho rằng những nhân viên nỗ lực hoàn thành công việc, ngay cả khi họ không chắc chắn về cách làm, có lợi thế cạnh tranh hơn. "Một điều duy nhất trong đời mà bạn có thể kiểm soát được chính là nỗ lực", doanh nhân 64 tuổi nói hồi tháng 5/2023. "Sẵn lòng nỗ lực là lợi thế cạnh tranh lớn vì hầu hết mọi người không như vậy".

Nỗ lực đồng nghĩa đi xa hơn những gì công việc yêu cầu để giải quyết vấn đề, ngay cả khi bạn không cần làm thế. Bạn nhận nhiệm vụ và nghiên cứu tất cả phương án có thể để tìm ra câu trả lời.

"Có một số người, nếu bạn bảo họ làm A, B, C, họ sẽ làm A, B, C và không biết D, E, F tồn tại. Lại có những người không giỏi các chi tiết: Nếu bạn bảo họ làm A, B, C, tất cả những gì họ muốn làm lại là nói về D, E, F", ông chia sẻ.

Lời khuyên của ông dành cho những người có thái độ "tôi không biết" chính là: "Đừng xin việc ở chỗ tôi".

Huy Phương (Theo CNBC)