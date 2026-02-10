Cách TPBank bảo vệ tài khoản khách hàng dịp Tết

TPBank triển khai bảo mật đa lớp, cảnh báo rủi ro theo thời gian thực, nhằm hạn chế rủi ro lừa đảo trong bối cảnh nhu cầu chuyển tiền, thanh toán của khách hàng tăng mạnh dịp Tết.

Những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm, biếu tặng người thân... gia tăng khiến giao dịch tại các ngân hàng diễn ra dồn dập. Đây cũng là thời điểm các chiêu thức mạo danh người thân, cơ quan chức năng hay "nhờ chuyển tiền gấp" xuất hiện dày đặc, đánh vào tâm lý vội vàng, chủ quan của người dùng. Nhiều trường hợp mất tiền xảy ra chỉ trong vài phút, khi người dùng chưa kịp kiểm chứng thông tin.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank cho biết, các đối tượng lừa đảo có rất nhiều kịch bản để dẫn dụ người dùng. Chính vì vậy, bên cạnh những lời khuyến cáo, các ngân hàng cần những giải pháp can thiệp kịp thời ngay khi khách hàng thao tác chuyển tiền để đảm bảo an toàn cho người dân.

"TPbank hiện có một hệ thống kết nối với Bộ Công An, dữ liệu chung của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ vậy, chúng tôi có thể nhận diện, cảnh báo những số tài khoản lừa đảo và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ", ông Hưng chia sẻ.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank. Ảnh: TPBank

Theo đại diện ngân hàng, nhằm giúp khách hàng tránh những rủi ro đáng tiếc, TPBank đã triển khai hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo đồng bộ trên các kênh giao dịch: App TPBank, TPBank Biz, các máy ATM/LiveBank và tại quầy. Tính năng này hoạt động dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO (System for Intelligent Monitoring and Oversight) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai và dữ liệu của Bộ công an - A05 nhằm đa dạng hóa các nguồn cảnh báo.

Khi khách hàng chuyển tiền, hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin tài khoản người nhận. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc liên quan đến các hành vi gian lận, cảnh báo sẽ xuất hiện ngay trên màn hình hoặc được gửi đến giao dịch viên tư vấn tại quầy để người dùng cân nhắc trước khi tiếp tục giao dịch.

Đáng chú ý, hệ thống được thiết kế theo nhiều mức độ: trường hợp rủi ro thấp, khách hàng vẫn có quyền quyết định sau khi được cảnh báo; với các tài khoản được xác định có rủi ro cao, giao dịch sẽ bị chặn để tránh tiền bị chuyển đi.

Anh Nguyễn Quang Hùng (36 tuổi, Hà Nội) cho biết từng suýt mất tiền khi nhận tin nhắn từ một người bạn, nhờ chuyển khoản gấp để đặt cọc hàng Tết. Do đang bận, anh không kiểm tra mà bấm chuyển luôn.

"Thật may vì ứng dụng TPBank đã hiển thị cảnh báo rủi ro, nên tôi đã dừng lại kiểm tra và phát hiện tài khoản lừa đảo. Nếu không có cảnh báo này, có lẽ tôi đã mất tiền vì chủ quan", anh Hùng nói.

Bên cạnh lớp kiểm soát từ dữ liệu cảnh báo, nhiều năm qua, nhà băng đã tăng cường bảo mật bằng công nghệ sinh trắc học, xác thực bằng vân tay, khuôn mặt, giọng nói và tích hợp với nền tảng định danh điện tử VNeID. Theo đó, khi đăng ký dịch vụ mới, thay đổi thông tin hoặc thực hiện giao dịch nhạy cảm, hệ thống kết hợp đối chiếu sinh trắc học và định danh để tăng khả năng xác minh chính chủ, chính xác và hợp lệ trong toàn bộ quy trình.

Ngoài ra, TPBank giới thiệu ChatPay, với giao diện hội thoại giúp người dùng rà soát lịch sử giao dịch trực quan hạn chế chuyển tiền nhầm. Tính năng Paste to Pay tự động bóc tách nội dung sao chép, hỗ trợ điền chính xác thông tin người nhận và số tiền khi giao dịch.

Tính năng ChatPay trên App TPBank giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, chuẩn xác, đặc biệt hạn chế rủi ro chuyển khoản nhầm. Ảnh: TPBank

Chị Phan Thảo My (32 tuổi), nhân viên kế toán tại TP HCM, cho biết cuối năm thường phải thực hiện nhiều khoản chuyển tiền mua quà Tết cho nhân viên, nên đôi khi khó nhớ mình vừa giao dịch với ai.

"ChatPay cho phép tôi kiểm tra lại lịch sử chuyển khoản dễ dàng như xem tin nhắn. Tính năng Paste to Pay cũng giúp khớp thông tin ngay khi chuyển tiền, hạn chế nhập sai số tài khoản hay số tiền khi đang vội", chị nói.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc chủ động xây dựng nhiều lớp bảo vệ nhằm giúp khách hàng yên tâm giao dịch trong mùa cao điểm, khởi đầu năm mới an tâm và thoải mái hơn.

