Cách Top Gia vươn lên hàng đầu trên sàn thương mại điện tử

Chú trọng chất lượng sản phẩm, minh bạch quy trình sản xuất và kiểm định giúp thương hiệu giấy Top Gia nhiều thời điểm có doanh thu hoặc số sản phẩm bán ra cao nhất trên Shopee, Tiktok.

Đại diện Top Gia cho biết, trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng cạnh tranh gay gắt trên các nền tảng thương mại điện tử, việc duy trì vị trí dẫn đầu không chỉ đến từ chiến lược giá hay truyền thông ngắn hạn, mà phụ thuộc vào niềm tin lâu dài của người tiêu dùng. Gia nhập thị trường vào năm 2021, Top Gia hiện vươn lên nhóm dẫn đầu.

Nhiều sản phẩm của thương hiệu duy trì vị trí top 1 trên các sàn thương mại điện tử tại nhiều thời điểm về lượt bán hoặc doanh số. Đơn cử, doanh thu giấy của đơn vị giai đoạn 23/9-21/12 đạt 40,32 tỷ đồng, đứng đầu bảng xếp hạng Đồ gia dụng trên Tiktok. Sản phẩm cũng đạt Top 1 bảng xếp hạng Sản phẩm có số lượng bán ra cao nhất hàng tháng trên Shopee, trong hai ngành hàng: Giấy ăn rút (bán hơn 11.825 thùng mỗi tháng) và Giấy vệ sinh cuộn (bán trung bình 80.152 cuộn mỗi tháng).

Các sản phẩm giấy Top Gia trên dây chuyền sản xuất. Ảnh: Fani

Danh mục sản phẩm của Top Gia liên tục được mở rộng. Trong đó, các dòng giấy ăn và giấy rút là nhóm sản phẩm chủ lực. Tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng ở mức cao, cùng với đó là tỷ lệ đánh giá trên 4,9 sao chiếm phần lớn. Theo đại diện thương hiệu, kết quả này không đến từ yếu tố ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một chiến lược kinh doanh nhất quán, lấy chất lượng và minh bạch làm trọng tâm.

Chất lượng sản phẩm - nền tảng giữ chân người tiêu dùng

Theo công bố, sản phẩm giấy của Top Gia được phát triển theo tiêu chí chất lượng "4 không": không tẩy trắng, không huỳnh quang, không gây kích ứng da và không bụi giấy, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của cả gia đình, kể cả trẻ nhỏ.

Đơn vị cho biết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm giấy. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Công Thương ban hành, các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy tại Sở Công Thương và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn trước khi lưu hành trên thị trường. Các sản phẩm giấy Top Gia đã được kiểm nghiệm mẫu theo các chỉ tiêu quy định của Bộ Công thương, với kết quả nằm trong giới hạn an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chủ động thực hiện kiểm định bổ sung các chỉ tiêu lý - hóa, vi sinh vật, nấm mốc, cũng như kiểm soát chặt chẽ các yếu tố liên quan đến chất tăng trắng huỳnh quang và chất tẩy trắng.

Kho hàng của đơn vị. Ảnh: Fani

Minh bạch quy trình sản xuất và kiểm định

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Top Gia cho biết chú trọng xây dựng quy trình minh bạch từ sản xuất đến lưu thông. Mỗi lô hàng, đặc biệt các sản phẩm nhập khẩu theo đơn đặt hàng, đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, bao gồm hợp đồng, hóa đơn, packing list, CO, CQ và các chứng từ liên quan.

Đại diện doanh nghiệp nói thêm, việc công khai, minh bạch thông tin về xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng và đơn vị chịu trách nhiệm là nền tảng bảo vệ thương hiệu trước những thông tin không chính thống trên môi trường mạng, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Một số sản phẩm thuộc thương hiệu Top Gia. Ảnh: Fani

Sản xuất đa quốc gia - giải pháp vận hành để đảm bảo nguồn cung

Đi cùng yếu tố chất lượng và minh bạch, năng lực vận hành cũng là một trong những lý do giúp hãng này duy trì vị trí trên sàn thương mại điện tử.

Hiện nay, giấy Top Gia được sản xuất chủ yếu tại nhà máy ở Củ Chi (TP HCM), sử dụng 100% nguyên liệu phôi giấy từ các đối tác trong nước, phục vụ thị trường phía Nam. Với khu vực phía Bắc, công ty triển khai mô hình OEM tại các nhà máy đối tác nước ngoài để đáp ứng nhu cầu thị trường tăng nhanh, trong khi năng lực sản xuất hiện hữu chưa kịp mở rộng.

Sản xuất theo hình thức OEM là mô hình phổ biến được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới áp dụng, nhằm tận dụng lợi thế về công nghệ, quy mô và năng lực cung ứng của các nhà máy đối tác. Với đơn vị, việc áp dụng mô hình này đi kèm quy trình kiểm soát chất lượng thống nhất, nhằm đảm bảo sản phẩm có chất lượng tương đồng giữa các thị trường.

Các sản phẩm giấy sản xuất theo đơn đặt hàng được đóng gói trực tiếp tại Việt Nam, tại xưởng của đơn vị ở Sóc Sơn (Hà Nội) trước khi đưa ra thị trường, qua đó đảm bảo sự đồng bộ về bao bì, nhãn mác và thông tin công bố theo đúng quy định.

Về dài hạn, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng đầu tư nhà máy, hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước và chủ động hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu nội địa, hướng tới mục tiêu 100% sản xuất nội địa trong quý 1/2026. Chiến lược này giúp hãng chủ động hơn về chất lượng và giá thành, đồng thời giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian cung ứng và gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp giấy Việt Nam. "Đây cũng là nền tảng để thương hiệu tiếp tục phát triển, giữ vững niềm tin người tiêu dùng và vị thế dẫn đầu trên thị trường thương mại điện tử", đại diện doanh nghiệp cho biết.

(Nguồn: Top Gia)