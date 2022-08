Hiện nay, xuyên suốt tuyến phố tài chính dịch vụ Nguyễn Lương Bằng, phần lớn shop được Phú Mỹ Hưng giữ lại cho thuê để tiếp tục gia tăng chất lượng dịch vụ cho đô thị. Với lợi thế của tuyến phố, nhiều thương hiệu dịch vụ nhanh chóng có mặt tại đây. Thậm chí, có những dự án đang trong quá trình xây dựng nhưng các shop đã được đặt giữ chỗ. Đơn cử như The Ascentia trước đó, mặc dù trong quá trình triển khai, nhưng gần 90% shop đã xác định được loại hình dịch vụ, thương hiệu sẽ kinh doanh tại khu phố. Dự án kề bên là The Antonia cũng không ngoại lệ. Nhờ đó, ngay khi cư dân những khu phố này nhận bàn giao nhà cũng là lúc nhiều dịch vụ tiện ích đã và sẽ sẵn sàng, giúp cuộc sống cư dân thuận lợi, nhanh chóng ổn định.

Đây cũng là dự án duy nhất của Phú Mỹ Hưng có lượng shop mở bán toàn khu bao gồm shop tầng trệt và shopina (Shop in apartment) - những căn shop từ tầng 3 trở lên. Hiện nay giỏ hàng shop Midtown gần như chỉ còn duy nhất tại The Peak - hợp phần cuối cùng của khu phức hợp với số lượng rất ít, tỷ lệ tương đương 1% đối với shopina và 0,3% đối với shop tầng trệt.

Với sức lấp đầy nhanh chóng ngay khi bàn giao của các hợp phần The Grande, The Symphony và The Signature, các căn shop của The Peak cũng đang lần lượt được đưa vào hoạt động; gần đây nhất là showroom của Samsung.