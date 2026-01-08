Cách tính thuế khi cho thuê nhà ở, phòng trọ từ năm 2026?

Tôi nghe nói từ ngày 1/1, cá nhân cho thuê nhà ở, phòng trọ nếu có doanh thu từ 500 triệu đồng một năm trở xuống sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Tôi đang cho thuê một dãy nhà trọ với tổng số tiền thu khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 600 triệu đồng trong một năm. Với mức doanh thu như vậy, tôi băn khoăn không rõ trường hợp của mình có thuộc diện phải nộp thuế hay không, và nếu có thì việc xác định nghĩa vụ thuế sẽ được áp dụng theo quy định nào kể từ thời điểm năm 2026.

Tôi xin hỏi: Doanh thu cho thuê nhà trọ là 600 triệu đồng/năm, tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng bao nhiêu? Cách tính cụ thể để xác định số tiền thuế phải nộp?

Độc giả Thu Ba

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn