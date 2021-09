AnhCamera quay lén thường rất nhỏ, có thể được giấu trong bất kỳ thứ gì ở phòng khách sạn, thậm chí là một lỗ nhỏ trên tường.

Tiktoker Marcus Hutchins đăng một video lên mạng chia sẻ cách phát hiện máy quay được đặt lén trong các khách sạn, nhà trọ Airbnb vào đầu tháng 9. Chỉ sau một tuần đăng tải, video đã thu hút hơn 16,4 triệu lượt xem và hơn 12.000 bình luận.

Theo đó, bước đầu tiên khi nhận phòng khách sạn, bạn cần kiểm tra xung quanh xem nơi nào đáng nghi, có thể đặt camera với góc quay ghi lại mọi hành động của bạn. Hutchins đưa ra ví dụ về những nơi có khả năng cao đặt camera là trong máy báo cháy trên trần nhà, đồng hồ báo thức trên tủ cạnh giường...

Cựu hacker hướng dẫn cách tìm camera quay lén trong khách sạn Video: Tiktok

Những chiếc camera quay lén thường rất nhỏ, vì vậy chúng có thể được giấu trong bất kỳ thứ gì, thậm chí là một lỗ nhỏ trên tường. Do đó, một số nơi bạn cũng cần kiểm tra là một chiếc lỗ đáng ngờ trên tường đối diện vòi hoa sen, giường ngủ, chỗ thay quần áo...

Về cách phát hiện, Hutchins hướng dẫn mọi người tắt đèn, sau đó dùng đèn pin chiếu thẳng vào những nơi mình nghi ngờ. Ống kính camera sẽ phản chiếu màu xanh lam khi có ánh đèn pin chiếu vào. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ phát hiện ra hình dạng của ống kính bên trong đồ vật. Nếu không có đèn pin, du khách có thể dùng đèn của điện thoại. Ngoài ra, khi tắt đèn, bạn cũng có thể phát hiện ra những chiếc đèn led hồng ngoại phát ra từ các camera quay được vào ban đêm, với ánh sáng màu tím.

Hutchins cũng nói thêm rằng, căn phòng Airbnb anh thuê xuất hiện trong video này không đặt máy quay lén. Thước phim này được dàn dựng với mục đích cảnh báo khách thuê phòng. Anh cũng nhấn mạnh rằng, dù căn phòng Airbnb này không có camera ẩn, nhưng việc đặt máy quay lén vẫn xảy ra thực tế hàng ngày, và du khách cần cẩn thận.

Marcus Hutchins là cựu hacker người Anh, nổi tiếng trong giới an ninh mạng vì đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công bằng mã độc của WannaCry 2017 vào hàng trăm nghìn máy tính trên khắp thế giới. Sau đó, anh gặp rắc rối với pháp luật Mỹ vì một sai lầm cũng liên quan đến vấn đề an ninh mạng. Hutchins đã được trả tự do, sống tại quê nhà và là một chuyên gia an ninh mạng. Tài khoản Tiktok của anh có gần 200.000 người theo dõi.

Anh Minh (Theo Fox News)

