Cách tiêu tiền của người không thông thái

Nhiều người hay thắc mắc "tôi tiêu gì mà nhiều vậy" khi thấy tài khoản cuối tháng trống rỗng. Sau đó, họ nhận ra một số thứ cần thay đổi.

Mua đồ vì nó đang giảm giá

Ai cũng thích được mua hàng vào đợt giảm giá tốt. Nhưng với nhiều người, đó là một cái bẫy khi mua vì giá giảm chứ không phải thực sự cần.

Tác giả cuốn sách "The Joy of Saving", Jeanette Pavini cho biết: "Mua hàng giá hời cho những thứ bạn cần là tốt. Nhưng có thói quen mua hàng chỉ vì có đợt khuyến mại khiến bạn phải trả giá đắt theo một nghĩa khác".

Ảnh minh họa: Huffpost

Bị cuốn vào hàng hóa ảo

Các loại hàng hóa ảo xuất hiện nhiều nhất trong các trò chơi miễn phí để cung cấp nguồn doanh thu cho các nhà phát triển. "Bạn tải xuống một ứng dụng trò chơi trên điện thoại, sau đó bị cuốn vào việc mua liên tục các bản nâng cấp và bổ sung thông qua hình thức được gọi là 'giao dịch vi mô'," Margaret Price, tác giả cuốn sách "Single Women and Money: How to Live Well on Your Income", nói.

Đã có nhiều tranh cãi về việc trẻ em bị dụ dỗ vào những lời mời mua đồ ảo. Nhiều người lớn cũng gặp rắc rối khi đổ tiền vào các trò chơi. "Chi phí của những lần mua nhỏ này sẽ tăng lên nhanh chóng", Margaret cảnh báo.

Bổ sung đồ liên tục vào tủ quần áo

Tomeka Lynch Purcell, cố vấn tài chính và là người sáng lập của Credit to Close by PMG Worldwide, cho biết, nhiều người đang bỏ tiền mua sắm đồ đông, hè hàng năm một cách không cần thiết.

Thời trang liên tục thay đổi khiến mọi người nghĩ cần liên tục mua mới, ưu tiên số lượng mà không để tâm chất lượng. Người tiêu dùng đang quên giá trị của các mặt hàng thiết yếu và chăm chăm xếp thêm quần áo vào tủ.

Để tâm trạng của bạn quyết định chi tiêu

Chúng ta thường hành động không suy nghĩ, bao gồm cả tiêu tiền, khi tâm trạng không vui. "Khi chúng ra cho phép các yếu tố cảm xúc kiểm soát hành động, ta có thể đưa ra quyết định tài chính tốt trong thời điểm đó, nhưng về lâu dài sẽ thấy không đáng giá", Kara Stevens nhận định.

Cô khuyên nên theo dõi những yếu tố cảm xúc dẫn đến việc tiêu xài hoang phí. Sau đó, hãy tìm cách khác đối phó với cảm xúc đó, thay vì mua sắm.

Quên sử dụng thẻ giảm giá, quà tặng

Một báo cáo năm 2020 ước tính, mỗi năm, người tiêu dùng Mỹ lãng phí tới 3 tỷ USD vì không dùng thẻ quà tặng. Đôi khi chúng ta gặp khó khăn khi đổi thẻ quà tặng nếu thẻ đó dành cho thương hiệu hoặc nhà hàng mà ta không thích hoặc không dễ tiếp cận. Nhưng rất nhiều sự lãng phí bắt nguồn từ tính hay quên.

"Các doanh nghiệp đang bỏ túi một khoản khi chúng ta không sử dụng và tận hưởng thẻ quà tặng của mình. Chúng ta cũng đang tiêu tiền không cần phải tiêu khi không dùng đến thẻ quà tặng", Stevens nói.

Quên kiểm tra biên lai

Tác giả cuốn sách "The Joy of Saving", Jeanette Pavini cho rằng, thanh toán mà không kiểm tra biên lai có thể khiến bạn phải trả giá. Tất cả chúng ta đều có thói quen mua thứ gì đó và quăng biên lai hoặc không xem lại hóa đơn hàng tháng của mình ... Chỉ mất vài phút để đảm bảo rằng bạn không bị tính quá nhiều hoặc phải trả một khoản phí không áp dụng".

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã cung cấp biên lai online. Vì vậy bạn không phải lo lắng về việc lãng phí giấy hoặc mang theo các vật dụng thừa. Chỉ cần dành một phút kiểm tra biên nhận trực tuyến trước khi xóa email hoặc văn bản đó.

Nhật Minh (Theo Huffpost)