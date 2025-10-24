Lương tháng 30 triệu đồng, tôi vẫn khó dành dụm được 5 triệu

Hàng tháng nhận lương, tôi cố gắng để ra 5 triệu tiết kiệm nhưng chưa tháng nào còn nguyên vẹn.

Tôi là mẹ đơn thân, 44 tuổi, sống tại Sài Gòn. Chồng qua đời khi con còn nhỏ, mình tôi cáng đáng tất cả và vất vả hơn khi anh ra đi để lại hai đứa con thơ, không có tài sản gì đáng giá. Tôi đang thuê căn hộ nhỏ giá 7 triệu đồng tại Bình Thạnh, sống cùng hai con trai, con lớn học năm thứ nhất đại học, con thứ hai học lớp 6. Tôi làm nhân sự cho công ty Nhật Bản với mức lương 30 triệu mỗi tháng. Công việc rất áp lực và chiếm rất nhiều thời gian của tôi, nhưng mỗi ngày tôi luôn gồng lên cố gắng vì hai con.

Hàng tháng nhận lương, tôi cố gắng để ra 5 triệu tiết kiệm nhưng chưa tháng nào còn nguyên vẹn. Tôi không biết mình đã sai chỗ nào. Tôi liệt kê những khoản cố định như sau. Tiền nhà cộng phí dịch vụ, điện nước, wifi là 9,3 triệu. Học phí con lớn chia bình quân mỗi tháng 5 triệu. Học phí, tiền ăn bán trú con nhỏ 2,2 triệu. Tiền chợ 5 triệu. Hóa mĩ phẩm, ga, gạo... một triệu. Tiền ăn sáng và trưa của con lớn là 1,5 triệu. Đám cưới, lễ lộc... 2 triệu (công ty tôi nhiều công nhân trẻ, cưới xin rất nhiều và tôi luôn được mời). Ngoài ra còn phát sinh các khoản ốm đau, quần áo, xăng xe, hư xe...

Tôi không liệt kê hết, vì công việc của tôi khá bận nên cũng không thể dậy nấu ăn sáng cho con mà tất cả đều ăn ngoài. Điều này làm tôi cảm thấy tương lai ngày càng mù mịt vì không có dư, ở nhà thuê. Tôi luôn nghĩ cách để tìm hướng đi tốt hơn cho tương lai nhưng không có cách nào. Hiện tại mẹ đẻ tôi cho một hecta đất vườn trồng cà phê ở Lâm Đồng mà tận trong rẫy, nếu bán đi được khoảng hơn một tỉ đồng và tôi sẽ mua nhà vùng ven. Tôi rất mong nhận chia sẻ từ mọi người.

Phương Vi