Cách tiếp xúc với ôtô không bị giật điện

Các độc giả chia sẻ kinh nghiệm cách chạm vào xe mùa hanh khô mà không bị giật điện.

Khi chạm vào ôtô bị giật điện, nhiều người mang cả bút thử điện ra thử, thậm chí một số lái mới còn mang cả xe vào gara để kiểm tra, nhưng hiện tượng này không phải điện từ xe bị rò rỉ như một số người hiểu nhầm. Việc điện giật có thể khiến bạn giật mình làm rơi cả chìa khóa hay điện thoại hoặc đồ vật đang cầm trên tay xuống đất, tệ hơn là rãnh cống. Để khắc phục tình trạng bất tiện này, nhóm độc giả đưa các các giải pháp như sau.

Độc giả thien nguyen phu cho biết: "Giải thích dài dòng ra là do tĩnh điện. Mùa đông trời khô, không có không khí ẩm xung quanh, nên không có nơi để cơ thể trao đổi điện tích. Điện tích này có do ma sát với không khí, do ma sát giữa da với áo len, và cả chục lý do khác. Nguyên nhân là vậy, cho nên cách phòng tránh cũng dựa vào đó thôi, nếu có thể, giữ cho không khí xung quanh luôn ẩm (để xả bớt electron tự do ngay khi nó nhảy vào cơ thể bạn), hạn chế quần áo có nhiều khả năng gây tĩnh điện như len, thoa kem tay để giữ ẩm tay, hoặc luôn chạm vào vật gì đó để xả điện tích (cái này hơi khó). Tôi cũng bị, và bị khi chạm vào bất cứ thứ gì, nước chảy từ vòi, nước từ bình nước chảy vào cốc giấy cũng có thể phóng điện với tôi".

Độc giả Piscean giải thích: "Bị tích điện do khô đó, trời lạnh chạm vào các vật kim loại như tay nắm cửa cũng tương tự. Mẹo là nếu tay nắm cửa thì chạm cả bàn tay vào bức tường cạnh cửa, tay còn lại mở cửa nhé. Còn nếu toàn bề mặt kim loại thì cố gắng thật nhanh chạm cả bàn tay vào tay nắm (diện tích tiếp xúc lớn) thì cũng sẽ hạn chế được bị giật điện (mẹo là vậy nhưng mà nói chung mình cũng sợ, nhiều khi chạm vào người bên cạnh cũng bị giật nữa).

Độc giả Kiệt cũng cho biết: "Cách khắc phục triệt để là làm sao để thân xe (phần kim loại) có đường dẫn điện xuống mặt đất là được. Ví như các xe bồn chở xăng, họ có 1 đoạn dây xích lòng thòng sau xe, cách mặt đất tầm vài chục cm, khi xe chạy nhún nhẩy sẽ làm dây chạm đất để thoát điện tích tránh cháy nổ. Trường hợp xe đậu trong garage, bạn thiết kế một vị trí để dây tiếp đất luôn chạm vào một điểm cố định trong nhà để xe là xong. Thân!". Cùng quan điểm độc giả Nguyễn Ngọc Thắng ngắn gọn hơn: "Đây là tình trạng tích điện của vật thôi, cách xử lý là treo một sợi xích kim loại mảnh cho nó sệt xuống đất là hết".

"Mình làm công ty sản xuất linh kiện nhựa, mùa đông là một mùa ám ảnh với công nhân sản xuất. Mỗi khi thu sản phẩm từ một thùng hàng, rất hay bị điện giật và có hiện tượng sinh tia lửa. Vì thế trước khi thu sản phẩm, thì công nhân lấy chân đá vào thùng mấy phát rồi thu hàng, hiện tượng bị điện giật sẽ giảm. Bác thử đá vào xe của bác mấy phát xem có giảm không. Còn xe tôi thì chưa bị, nên chưa thủ" - độc giả Nguyen Trung Thanh góp ý.

Độc giả Tai M. hướng dẫn: "Nếu đang ngồi trong xe trước khi bước ra ngoài, bạn mở cửa xe, lấy tay trái (nếu là tài xế) vịn vào khung xe xong rồi bước chân xuống đường. Tiếp tục vịn khung xe lúc bước ra thì sẽ không bị giật".

Đơn giản hơn, độc giả hoangduclc1993 cho biết: "Để giảm thiểu khó chịu, cũng đang lúc dịch bệnh, bạn có thể đeo găng tay hoặc thay nắm cửa bằng ốp nhựa". Cũng là một cách đơn giản khá phù hợp với chị em phụ nữ lái xe.

Ngoài ra, những ngày hanh khô này độ ẩm ở miền Bắc nhiều hôm xuống đến 30-35%, trong xe cũng nên trang bị thêm thiết bị phun hơi nước đồng thời lái xe cũng nên bổ sung thêm nước cho cơ thể không bị thiếu nước. Đây cũng là cách phần nào giảm thiểu được phiền toái này.

Tổng hợp Nguyên Vũ