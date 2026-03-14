Cách tích hợp hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Người dân có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử VNeID mức độ 2 thực hiện các bước tích hợp An sinh xã hội trên ứng dụng này để hưởng chính sách.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để thuận lợi nhận các khoản chi trả, tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội.

Dịch vụ An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Hồng Chiêu

Người dùng đăng nhập ứng dụng, chọn mục An sinh xã hội, sau đó chọn Tài khoản hưởng an sinh rồi nhập mật khẩu 6 chữ số của ứng dụng. Người dân tiếp tục chọn ngân hàng nơi đã mở tài khoản, điền tiếp các thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền. Khi người dùng chọn Gửi thông tin, trên màn hình sẽ xác nhận gửi yêu cầu thành công. Kết quả đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID.

Sau khi chọn ngân hàng nơi mở tài khoản, người dân nhập các thông tin họ tên, ngày sinh, căn cước, số tài khoản và tích vào phần "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu" để gửi yêu cầu tích hợp lên hệ thống. Ảnh: Hồng Chiêu

Ngoài An sinh xã hội, VNeID hiện còn tích hợp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử có giá trị như bản giấy. Hai loại giấy tờ này của người tham gia được tạo lập, lưu trữ trên ứng dụng VssID và được liên kết với VNeID, không áp dụng với lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Nội dung thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội điện tử đầy đủ như sổ giấy và được dùng làm căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tương tự, thẻ bảo hiểm y tế điện tử cũng hiển thị các thông tin cơ bản như họ tên, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng và mức hưởng theo đối tượng. Thẻ được lưu trữ trên VssID và liên kết với VNeID, người dân có thể sử dụng khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ giấy.

VNeID là ứng dụng phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư C06 Bộ Công An, trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư cũng như xác thực điện tử. Ứng dụng ra đời nhằm thay thế những giấy tờ truyền thống sau khi đã được tích hợp.

Hồng Chiêu