Cách thuyền trưởng ứng phó với nguy cơ cướp biển khiến du khách 'sốc'

Thuyền trưởng du thuyền của hãng Cunard yêu cầu du khách tắt đèn, đóng rèm để tránh mối đe dọa tiềm ẩn từ cướp biển khiến nhiều du khách "sốc".

Trong video đăng trên TikTok hôm 13/3, nhiều du khách cho biết "nổi gai ốc và sợ hãi" khi nghe thông báo từ thuyền trưởng tàu du lịch hạng sang Queen Anne của hãng Cunard. Theo đó, thuyền trưởng yêu cầu hành khách nâng cao cảnh giác vì có thể đối mặt với mối đe dọa từ cướp biển.

Để đề phòng cướp biển tấn công, gần 3.000 hành khách được hướng dẫn đóng rèm phòng, tắt đèn khi đi qua một số khu vực. Thông báo cũng cho biết lối đi dạo bên ngoài boong tàu sẽ được đóng cửa từ 21h hôm trước đến 17h hôm sau, liên tục trong hai ngày. Thời gian này, chỉ có những đèn thiết yếu mới được bật, và chỉ bật ở các khu vực chung bên ngoài tàu. Video phát thông báo này sau khi được đăng đã thu hút hơn 8,9 triệu lượt xem.

Lý do du thuyền yêu cầu khách tắt đèn khi đi qua một số nơi Video quay lại đoạn thông báo của thuyền trưởng trên tàu Cunard Queen Anne. Video: Lilly Dapink/Tiktok

Dù đưa ra bản tin được nhiều du khách đánh giá "bất thường", thuyền trưởng vẫn trấn an các biện pháp nêu trên nhằm để ngăn ngừa mọi sự cố không mong muốn. Tàu đã lên các phương án đảm bảo an ninh kỹ lưỡng từ trước đó. Khả năng tàu bị cướp biển tấn công rất hiếm, nhưng không gì là không thể.

Đầu tháng một, tàu du lịch hạng sang Cunard Queen Anne bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới đầu tiên kéo dài 111 đêm, khởi hành từ thành phố Hamburg, Đức. Hải trình sẽ ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng thế giới như New York, Sydney, Haiwaii, Penang và Cape Town cũng như đi qua biển Sulu-Celebs.

Hàng trăm người đã để lại bình luận dưới video. Phần lớn nói "bị sốc nặng" khi nghe thuyền trưởng thông báo khách có thể gặp cướp biển khi đi tàu. "Mọi người trả tiền cho điều này sao. Thật điên rồ", một người viết. "Đi du thuyền để gặp cướp biển, sản phẩm du lịch mới sao", người khách bình luận với ý mỉa mai. Những người còn lại hầu hết đều đồng tình rằng video này đã "mở ra" cho họ một nỗi sợ hãi mới khi đi tàu.

Tàu Cunard Queen Anne. Ảnh: Point Guys

"Ngoài sợ say sóng và thời tiết xấu, giờ tôi cần phải sợ thêm cướp biển", một độc giả bình luận. Một người khác nói rằng đây là điều bình thường, vẫn có thể xảy ra với mọi hải trình trên biển và "từng trải qua tình huống tương tự trên các tàu du lịch lớn khác như Queen Victoria, Andonia, Oriana và Arcadia". "Nó giống một cuộc tập trận, nhưng khá vui", người này nói.

Tàu có thông báo về mối đe dọa từ cướp biển vì hải trình có đi qua biển Celebes, một vùng nước nằm phía tây Thái Bình Dương, giáp quần đảo Sulu, biển Sulu cũng như đảo Mindanao của Philippinnes và đảo Borneo của Indonesia. Biển Celebes cũng nổi tiếng về vấn nạn cướp biển. Cướp biển tại khu vực này không chỉ cướp tàu thuyền đánh cá nhỏ, mà còn tấn công các tàu chở container lớn. Nhóm cướp được trang bị các loại vũ khí công nghệ cao. Biển Sulu và Celebes trước đây cũng nổi tiếng là điểm nóng về các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.

Báo cáo thường niên về cướp biển và cướp có vũ trang của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB) ghi nhận năm 2024 có 116 vụ, giảm 4 vụ so với 120 vụ so với năm trước đó. Dù vậy, đại diện IMB vẫn cảnh báo sự an toàn của thủy thủ đoàn "vẫn là mối quan ngại đáng kể" khi có 126 thành viên thủy thủ đoàn bị bắt làm con tin vào năm 2024, tăng gần gấp đôi so với con số 73 của năm 2023.

Mối đe dọa từ cướp biển tại khu vực này vào tháng hai đã được Cảnh sát biển Philippines hạ xuống mức "cảnh báo thấp", nhưng người trên tàu, gồm thủy thủ đoàn và du khách, vẫn được giới chức khuyến cáo "nên cảnh giác".

Cunard Queen Anne được miêu tả là "con tàu hiện đại vượt thời gian", mang đến những trải nghiệm mới cho du khách. Tàu dài 322 m, 92 cabin trải dài trên 13 tầng. Các cabin hạng sang có quản gia riêng để phục vụ khách VIP. Giá tour cho chuyến vòng quanh thế giới đầu tiên của hãng hơn 16.000 USD.

Hồi đáp thông tin về cướp biển trong video hành khách đăng, đại diện hãng tàu cho biết thuyền trưởng đưa ra thông báo vì "tuân thủ quy trình hàng hải", nên mọi thứ đều cần phải phòng ngừa. Tuy nhiên, hành khách có chuyến đi an toàn, không gặp bất kỳ mối đe dọa nào và trải nghiệm của khách trên tàu không bị gián đoạn.

