Cách 'thiếu phụ bay' trên xe Rolls-Royce thò, thụt

Biểu tượng Spirit of Ecstasy (thiếu phụ bay) huyền thoại trên dòng xe siêu sang Rolls-Royce hoạt động bằng cơ chế tinh vi nhằm đảm bảo sự an toàn.

Từ năm 2003, cơ chế này đã trở thành một tính năng tiêu chuẩn, cho phép bức tượng thu gọn vào bên trong mui xe, giống như một hành động tự vệ trước những ý đồ xấu.

Cách vận hành logo chống lấy trộm trên xe Rolls-Royce Video: Paul's Car News

Bức tượng được gắn trên một trục lò xo nối với một môtơ điện mô-men xoắn cao. Nếu các cảm biến phát hiện bất kỳ sự đụng chạm, kéo hoặc lực đột ngột nào tác động lên bức tượng mà không được phép, môtơ sẽ kích hoạt ngay lập tức, kéo nó xuống vào thân xe để ngăn chặn hành vi trộm cắp.

Biểu tượng tự động thu gọn bất cứ khi nào xe được khóa hoặc khi động cơ tắt. Nó cũng đóng vai trò là một tính năng an toàn được thiết kế để bảo vệ người đi bộ trong trường hợp va chạm, tuân thủ các quy định an toàn. Ngoài ra, từ trong cabin, người lái có thể điều khiển cơ chế thông qua một nút bấm, cho phép nâng hoặc hạ biểu tượng Spirit of Ecstasy theo ý muốn.

Logo xe Rolls-Royce biến mất khi bị tác động Video: Gulf Coast Motorworks

Cơ chế hoạt động của hệ thống tương thích với nhiều phiên bản khác nhau của biểu tượng, thường được làm bằng thép không gỉ đánh bóng, mạ vàng hoặc pha lê phát sáng.

Spirit of Ecstasy vốn lấy nguyên mẫu từ Eleanor Thornton, một phụ nữ có sắc đẹp mê hồn, thông tuệ và hài hước, có một mối tình bí mật kéo dài 10 năm với chính ông chủ của mình, John Walter Edward-Scott-Montagu.

Montagu đặt hàng nhà điêu khắc Charles Robinson Sykes, bạn ông, một biểu tượng đặc biệt để gắn lên chiếc xe riêng Rolls Royce Silver Ghost. Tác giả đã chọn chính Eleanor Thornton làm người mẫu và đặt tên cho cho tác phẩm của mình là Whisper (Lời thì thầm). Bức tượng nhỏ mô tả một phụ nữ trẻ, vạt áo bay trong gió, vươn mình về phía trước, với ngón tay trỏ đặt trên môi.

Noi gương Montagu, lãnh đạo hãng Roll-Royce yêu cầu Charles Sykes tạo ra một biểu tượng có thể tô điểm cho bất kỳ chiếc Rolls-Royce Silver Ghost nào. Tháng 2/1911, Spirit of Ecstasy ra mắt, còn có thể được gọi là Silver Lady hay Flying Lady.

Mỹ Anh