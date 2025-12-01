Cô gái tôi yêu chỉ liên lạc khi muốn vay tiền hay nhận quà từ tôi

Mỗi lần về tôi đều mua quà tặng và cô ấy luôn nhận nhưng cả hai chỉ gặp nhau vài phút rồi cô ấy lại về nhà.

Tôi yêu cô gái đó đến giờ được bảy tháng, nhưng mỗi khi tôi gọi điện cô ấy lại từ chối với những lý do như hôm nay em bận, em đi làm về mệt. Rồi tôi không gọi nữa, chỉ nhắn tin. Có những lúc cô ấy thiếu thốn lại hỏi tôi mượn tiền, vì cô ấy đi làm công ty, lương cũng thấp, có khi làm cả tháng chỉ được 3-4 triệu đồng.

Tôi yêu và thương cô ấy thật lòng, cô ấy mượn hay xin bao nhiêu, tôi đều chuyển cho. Nhiều lúc tôi nghĩ có phải cô ấy đang lợi dụng lòng tốt của mình không nhưng rồi lại gạt phăng đi, có lẽ cô ấy đang khó khăn nên mới cần mình giúp đỡ.

Giờ tôi không biết có nên theo đuổi nữa không hay dừng lại. Tôi đang đi làm công trình, còn cô ấy làm ở nhà với mẹ của cô ấy. Tôi đi làm một, hai tháng mới về nhà vài ngày. Tôi ngỏ lời muốn đến nhà chơi nhưng cô ấy toàn từ chối.

Mỗi lần về tôi đều mua quà tặng và cô ấy luôn nhận nhưng cả hai chỉ gặp nhau vài phút rồi cô ấy lại về nhà, còn tôi cứ đứng thẫn thờ một mình, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần và lủi thủi đi về.

Đến giờ tôi không biết cô ấy có yêu mình thật lòng không. Còn tôi không biết làm thế nào đây khi đã yêu cô ấy quá sâu đậm.

Đức Trường