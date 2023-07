Cách thanh toán bằng VNPAY-QR khi nhận hàng BEST Express

Người nhận có thể yêu cầu shipper cung cấp mã VNPAY-QR để quét kèm thông tin như tên khách, số tiền, số tài khoản và tên shipper...

BEST Express vừa hợp tác VNPAY triển khai hình thức thanh toán VNPAY-QR, giúp việc giao và nhận hàng diễn ra nhanh chóng, an toàn hơn. Với bưu kiện có thu COD (phí thu hộ), người nhận hàng từ BEST Express có thể yêu cầu shipper cung cấp mã QR để quét và thanh toán.

Shipper cần mở đúng đơn hàng, xác nhận phương thức bằng VNPAY-QR. Một mã động sẽ được tạo để khách chi trả với đầy đủ thông tin về số tiền, giúp người thanh toán bỏ qua những bước phức tạp như nhập số tiền, kiểm tra thông tin tài khoản người nhận.

Khách hàng nhận bưu kiện từ BEST, thanh toán bằng cách quét mã VNPAY-QR. Ảnh: BEST Express

Khi shipper cung cấp mã, bạn cần mở ứng dụng internet banking của ngân hàng hoặc ví điện tử, quét QR và bấm xác nhận là đã hoàn tất thanh toán. 4 bước đơn giản giúp người dùng BEST Express trả phí COD nhanh, không cần dùng tiền mặt. Phí sẽ được chuyển thẳng về hệ thống, giúp bộ phận tài chính dễ dàng đối soát, hoàn tiền thu hộ sớm hơn cho các shop online.

Toàn bộ quá trình được ghi nhận tự động, cập nhật theo thời gian thực song song đối soát dữ liệu thanh toán để giảm rủi ro thất thoát tiền mặt. Nhiều người sau khi trải nghiệm đánh giá cách thanh toán mới tiện dụng và dễ thao tác.

Hình thức này cũng giúp đơn vị chuyển phát giảm bớt nhiều thao tác. Khách hàng không cần chuẩn bị tiền mặt. Shipper cũng đỡ giữ lượng tiền mặt lớn sau mỗi buổi giao hàng. Bưu cục giảm áp lực thu gom COD từ shipper lẫn thời gian ra ngân hàng nộp tiền mặt vào tài khoản. Dòng tiền luân chuyển nhờ vậy cũng được đẩy nhanh, an toàn hơn, tránh tắc nghẽn đối soát vào cuối tuần hay các dịp lễ dài.

Hình thức thanh toán VNPAY-QR được nhiều khách hàng hưởng ứng. Ảnh: BEST Express

BEST Express thí điểm giải pháp VNPAY-QR từ 19-30/6 và chính thức triển khai đồng loạt toàn hệ thống từ tháng 7/2023. Mỗi đơn COD sẽ được tạo một mã riêng, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng giao hàng của shipper. Đây cũng là một phần trong chuỗi dự án nâng cao trải nghiệm người dùng triển khai trong năm nay.

"Việc triển khai giải pháp thanh toán VNPAY-QR là cột mốc đánh dấu nỗ lực chuyển đổi thanh toán không tiền mặt của BEST Express, đồng thời góp phần hiện thực hóa mong muốn của đơn vị, thông qua công nghệ nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách mở rộng kết nối, gia tăng tính an toàn, mang đến nhiều tiện ích hơn cho khách hàng", ông Devin Fan - Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam chia sẻ.

Ông cho biết sắp tới BEST Express sẽ tiếp tục hợp tác xa hơn cùng VNPAY, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trên toàn hệ thống, hỗ trợ shipper, bưu cục nộp tiền thu hộ dễ dàng hơn. Đồng thời, giải pháp mới cũng giúp tăng cường hiệu suất đối soát COD, hỗ trợ shop online nhận tiền về ngay trong ngày.

VNPAY-QR hiện đã tích hợp trong ứng dụng mobile banking của hơn 32 ngân hàng và 15 ví điện tử. Đơn vị đầu tư trọng yếu vào công nghệ nền tảng, thanh toán, thương mại dịch vụ, với mục tiêu kết nối các ngân hàng, doanh nghiệp, khách hàng.

Hình thức thanh toán VNPAY-QR hiện có mặt tại hơn 250.000 điểm trên toàn quốc với đa dạng ngành hàng, được hơn 30 triệu người sử dụng.

Cách thanh toán bằng VNPAY-QR khi nhận hàng BEST Express Các bước thanh toán bằng VNPARY-QR khi nhận hàng từ BEST Express. Video: BEST Express

Cẩn Y