Cách Thaco Industries tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu

Thaco Industries đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, xây dựng trung tâm cơ khí chế tạo và R&D quy mô lớn để làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất.

Từ năm 2003, Thaco đã xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa. Trên nền tảng 20 năm đầu tư, phát triển lĩnh vực "xương sống" của đất nước, trước nhu cầu thực tiễn của thị trường, ngày 17/12/2022, Thaco thành lập Công ty Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải (Thaco Industries), tập đoàn thành viên của Thaco Group trong lĩnh vực cơ khí và công nghiệp hỗ trợ.

Từ tập trung làm các sản phẩm linh kiện cơ khí phục vụ sản xuất lắp ráp ôtô, Thaco Industries đẩy mạnh làm chủ công nghệ. Doanh nghiệp không chỉ gia công theo yêu cầu mà còn tự nghiên cứu và phát triển (R&D), cung cấp các sản phẩm cơ khí hoàn thiện với hàm lượng công nghệ cao. Các sản phẩm do Thaco Industries sản xuất phục vụ đa lĩnh vực như ôtô, công nghiệp, nông nghiệp - lâm nghiệp, xây dựng và dân dụng.

Trung tâm cơ khí chế tạo có khả năng cung cấp đa dạng sản phẩm, phục vụ nhiều ngành nghề. Ảnh: Thaco Industries

Đại diện Thaco Industries cho biết, các đối tác nước ngoài thường yêu cầu về sự đa dạng công nghệ và tính trọn gói, khép kín trong chuỗi dịch vụ nhằm tiết kiệm chi phí logistics và tối ưu về thời gian. Thay vì đặt gia công chi tiết rời để tự hoàn thiện sản phẩm như trước đây, hầu hết khách hàng hiện nay đều đặt gia công sản phẩm hoàn thiện với đầy đủ các công đoạn gồm thiết kế, lựa chọn vật tư, gia công chế tạo, lắp ráp, giao hàng.

Để đáp ứng nhu cầu của đối tác trong nước và xuất khẩu, từ chỗ chỉ thực hiện gia công thô chấn, đột, dập, hàn..., Thaco Industries tập trung đầu tư công nghệ. Doanh nghiệp đưa nhiều ứng dụng vào vận hành như robot hàn tự động, máy cắt Fiber laser, dây chuyền xả băng - cắt tấm, dây chuyền sơn nhúng tĩnh điện, dây chuyền sơn tĩnh điện bột...

Thaco Industries đầu tư máy móc hiện đại nhằm gia công các chi tiết lớn với độ chính xác cao. Ảnh: Thaco Industries

Bên cạnh đó, tập đoàn đầu tư nâng cao năng lực sản xuất khuôn nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng, chủ động trong chuỗi sản xuất. Với các thiết bị hiện đại, nhà máy khuôn của Thaco Industries đã tự sản xuất và gia công nhiều loại sản phẩm như khuôn ép phun nhựa, khuôn đùn nhựa, khuôn thổi nhựa, khuôn SMC, khuôn dập nguội, khuôn ép nhiệt, khuôn PU foam...

Thaco Industries đã đầu tư trung tâm cơ khí quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Trung tâm có khả năng cung ứng ra thị trường khoảng 390.000 sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu cùng hơn 200.000 tấn thép, kết cấu thép, cơ khí mỗi năm.

Để tạo ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng tính toàn cầu hóa, tập đoàn đã khởi công xây dựng Trung tâm R&D có tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, với 1.000 chuyên gia, kỹ sư. Trung tâm sở hữu hệ thống phần mềm thiết kế và máy móc chuyên dụng, hiện đại, tập trung cho các phòng lab thử nghiệm để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Máy phay giường 5 trục công nghệ Nhật Bản có khả năng gia công chi tiết khuôn và cơ khí chính xác phức tạp. Ảnh: Thaco Industries

Tập đoàn xây dựng mô hình "All in one" - cung cấp các giải pháp đồng bộ và trọn gói về R&D, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, sản phẩm cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và gia công sản phẩm với quy mô lớn. Các giải pháp này phục vụ đa dạng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đầu tư lớn về công nghệ, chú trọng hoạt động R&D và đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, Thaco Industries đã thâm nhập vào nhiều thị trường khó tính như châu Âu. Tập đoàn xuất khẩu nhiều sản phẩm như băng tải, băng chuyền sang Phần Lan; linh kiện, thiết bị nông nghiệp sang Thuỵ Điển; linh kiện cơ khí; thiết bị công nghiệp phục vụ ngành khai khoáng; thiết bị dân dụng, cẩu trục sang Mỹ, Australia, Anh.

Phong Vân