Cách Techcombank truyền cảm hứng 'sống vượt trội'

Thông qua giải chạy Marathon quốc tế TP HCM Techcombank và sự kiện "Đối thoại với tương lai", ngân hàng muốn khích lệ mọi người nỗ lực sống hướng tới thành công.

Dựa trên 3 thông điệp trụ cột: sống khỏe (điều kiện nền tảng), phát triển bản thân (ưu thế cạnh tranh) và thành công (nỗ lực và mục tiêu), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) triển khai chuỗi hoạt động cam kết giúp người Việt thúc đẩy quá trình phát triển để "vượt trội hơn" (Be Greater).

Lan toản tinh thần sống khoẻ

Chú trọng bồi đắp cho điều kiện nền tảng sống khỏe, nhiều năm qua, Techcombank không ngừng đồng hành cùng người dân qua giải marathon Quốc tế TP HCM Techcombank. Đây là chiến dịch vì cộng đồng "vượt trội hơn mỗi ngày" mà Techcombank theo đuổi.

Ngân hàng đặc biệt hướng đến giới trẻ- nhân tố quan trọng để xây dựng đất nước. Giới trẻ ngày càng kiên định với hoài bão, dám nghĩ, dám làm, bước ra khỏi vùng an toàn, liên tục học hỏi, không ngừng phát triển bản thân để chinh phục những mục tiêu cao hơn. Không ít bạn trẻ quan niệm thành công không phải là đích đến, mà là một trạm tiếp sức để có thể đi xa hơn.

Theo đại diện Techcombank, những người trẻ là một phần trong những nỗ lực của thương hiệu mang đến cho cộng đồng. Họ là người thể hiện nguồn năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng để lan tỏa những giá trị tích cực của tinh thần vượt trội hơn, thành công hơn mà ngân hàng này hướng đến.

Giải marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 5 với gần 12.000 người tham gia. Ảnh: Techcombank

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các ban ngành và các bên để tạo nên nhiều chương trình ý nghĩa như giải chạy, thực thi lời hứa thương hiệu tạo điều kiện cho một cộng đồng "Vượt trội hơn mỗi ngày".

Truyền cảm hứng thành công

Vừa qua, Techcombank đồng hành cùng Forbes Việt Nam trong dự án The Greater Than 30. Với chuỗi hoat động và sự kiện "Đối thoại với tương lai", các gương mặt tuổi trẻ Forbes Under 30 ở nhiều lĩnh vực chia sẻ những câu chuyện thực tế về con đường họ đang đi, mục tiêu phấn đấu, cách thức xây dựng sự nghiệp tạo ra nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Theo đó, thành công không dừng ở việc tạo ra các dấu ấn hiện tại mà biến thành sức bật, chinh phục các mục tiêu tiếp theo.

Sự khác biệt và nỗ lực chính là nguồn cảm hứng mà Techcombank muốn tiếp tục mang đến cùng cộng đồng. Sự kiện nhằm lan tỏa và tạo dựng những nền tảng để vinh danh, truyền cảm hứng về tinh thần vượt trội trong cộng đồng.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối tiếp thị Techcombank chia sẻ tại sự kiện "Đối thoại với tương lai" do Forbes Việt Nam tổ chức. Ảnh: Techcombank

"Thành công là không có điểm dừng bởi sự nỗ lực cố gắng của con người là hành trình không điểm cuối. Đó cũng là động lực và sự gắn kết để Techcombank tiếp tục tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi nói riêng và cộng đồng nói chung để luôn vượt trội, luôn thành công", bà Tú chia sẻ thêm.

An Nhiên