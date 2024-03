Cách Techcombank hướng đến mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD

Techcombank đa dạng hóa phân khúc khách hàng, tập trung vào nhóm SME, cung cấp giải pháp tài chính cá nhân hóa để hướng đến mục tiêu đạt vốn hóa 20 tỷ USD.

Theo chuyên gia từ Deloitte – "big 4" ngành kiểm toán, năng lực chuyển đổi và khả năng giành chiến thắng là chìa khóa cho các tổ chức và doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng theo cấp số nhân. Do đó, năng lực chuyển đổi mô hình kinh doanh, phân khúc khách hàng mục tiêu để thích ứng với sự thay đổi của thị trường tài chính được Techcombank xác định là nền tảng trong chiến lược phát triển 2021-2025.

Tại Techcombank, để hiện thực hóa mục tiêu đến 2025 nằm trong nhóm 10 ngân hàng Đông Nam Á, vốn hóa đạt 20 tỷ USD, ngân hàng tập trung vào thu hút khách hàng mới, phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đồng thời tạo ra các sản phẩm tài chính được "may đo" riêng cho người dùng dựa trên năng lực số hóa và dữ liệu lớn.

Hội sở Techcombank. Ảnh: Techcombank

Thu hút khách hàng mới

Năm 2023, Techcombank thu hút thêm 2,6 triệu khách hàng mới, cao hơn gấp đôi số lượng khách hàng mới thu hút được những năm trước. Trong đó việc hợp tác với Masan để tạo ra hệ sinh thái Winlife đã giúp ngân hàng có thêm khoảng một triệu khách hàng bán lẻ mới trong khi kênh số giúp thu hút 1,2 triệu khách hàng. Số lượng khách hàng SME mới năm 2023 cũng tăng hơn 50% so với năm 2022. Sự tăng trưởng chưa từng có về số lượng khách hàng này đánh dấu sự thâm nhập nhanh chóng của Techcombank vào các phân khúc mới, bao gồm cả phân khúc khách hàng đại chúng và thu nhập khá.

"Sự thâm nhập của ngân hàng vào các phân khúc mới được hỗ trợ bởi năng lực số hóa và hệ sinh thái của các đối tác", đại diện Techcombank lý giải.

Theo đánh giá của Techcombank, ngân hàng đang sở hữu một trong những tệp khách hàng chuộng số hóa với khoảng 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trực tuyến. Nền tảng ngân hàng số hiện ghi nhận hơn 50 lượt đăng nhập cho mỗi khách hàng trong một tháng.

Trong tương lai, để nâng cao trải nghiệm dịch vụ trên nền tảng số, Techcombank thiết lập nền tảng Adobe’s Experience Cloud nhằm tạo ra trải nghiệm siêu cá nhân hóa, với các chiến dịch tiếp thị, cũng như nội dung và thông điệp được điều chỉnh phù hợp theo từng khách hàng.

Phát triển nhờ chuyển đổi số

Chuyển đổi số cùng khả năng kiểm soát rủi ro và giảm thiểu chi phí ở các chốt chặn giúp ngân hàng đạt tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế chung còn thách thức, theo đại diện Techcombank.

Tại ngân hàng, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số của ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CIR (chi phí trên thu nhập) thấp hơn đến 14% so với kênh chi nhánh. Tương tự, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), nhờ áp dụng công nghệ và số hóa vào hầu hết các quy trình, chi phí để phục vụ một khách hàng hiện chỉ còn khoảng 20 USD so với mức hơn 300 USD năm 2016, tạo dư địa mở rộng quy mô cho công ty.

"Năng lực dữ liệu và số hóa được vun đắp trong suốt thập kỷ vừa qua của Techcombank giúp chúng tôi nắm bắt cơ hội tăng trưởng mới, trên các phân khúc khách hàng mở rộng", lãnh đạo ngân hàng nói.

Tập trung vào phân khúc khách hàng SME

Một lĩnh vực tăng trưởng quan trọng khác của Techcombank là phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ SME. Năm 2023, Techcombank đã thu hút SME mới nhiều hơn 50% so với năm 2022, đồng thời ra mắt và cải tiến sản phẩm dịch vụ, giúp khách hàng giải bài toán quản lý tiền hiệu quả, tối ưu dòng tiền nhàn rỗi và tiếp cận được vốn vay...

Ngân hàng này xác định, với hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước, SME là phân khúc năng động của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp hơn 30% GDP. Hiểu được những khó khăn trong việc quản lý dòng tiền của các hộ kinh doanh cá thể, Techcombank triển khai bộ giải pháp thanh toán và thu hộ phù hợp với hộ kinh doanh vào năm 2023, bao gồm dịch vụ thanh toán thông qua phương thức quét mã QR tiện lợi và tính năng tài khoản định danh mới.

Với giải pháp này, chủ cửa hàng có thể tạo thêm mã QR cho nhiều điểm bán. Toàn bộ giao dịch nhận thanh toán qua mã QR sẽ được báo cáo riêng theo từng điểm bán, giúp chủ cửa hàng thuận tiện bóc tách dòng tiền, giữa tiền cá nhân và tiền của từng cửa hàng. Mỗi giao dịch qua mã QR cửa hàng đều được báo cáo tự động trên cả ứng dụng Techcombank Mobile và Techcombank Business, giúp chủ cửa hàng dễ dàng theo dõi tổng số lượng giao dịch và tổng doanh thu theo ngày, tuần hay tháng của từng cửa hàng với biểu đồ trực quan.

Số lượng giao dịch thông qua phương thức thanh toán bằng mã QR của các hộ kinh doanh đã tăng 3,3 lần trong quý IV so với quý III. Số dư CASA bình quân của nhóm khách hàng này cao hơn 1,7 lần so với số dư CASA trung bình của nhóm khách hàng thường xuyên giao dịch nhưng chưa dùng giải pháp này. Giải pháp thanh toán và thu hộ tương tự cũng đã được cung cấp cho các khách hàng cá nhân kinh doanh siêu nhỏ, giúp số lượng khách hàng thuộc phân khúc này sử dụng dịch vụ của Techcombank tăng lên 2,6 lần so với quý III, đạt 327.000 khách hàng, trong đó có 187.000 khách hàng mới vào cuối năm 2023.

Không gian làm việc tại Techcombank. Ảnh: Techcombank

Bên cạnh đó, để giải quyết khó khăn về nguồn vốn và quy trình giải ngân vốn, Techcombank đưa ra mô hình tín dụng tự động vào vận hành, cho phép ngân hàng đánh giá được mức độ tín nhiệm của hàng loạt khách hàng SME, từ đó tự tin phê duyệt hạn mức sẵn cho các khách hàng có mức tín nhiệm tốt.

Năm 2023, tổng số doanh nghiệp SME được Techcombank phê duyệt hạn mức tín dụng trước tăng trưởng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng hạn mức tín dụng phê duyệt trước cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 140%, trong khi giải ngân thực tế theo chương trình này tăng 120% so với cùng kỳ. Cho vay tín chấp đối với các doanh nghiệp nhỏ đã tăng 150% so với năm 2022.

Đại diện ngân hàng này đánh giá, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển do số lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động tại Việt Nam và tính chất năng động của nền kinh tế.

"Việc tăng cường cho vay đối với phân khúc này không chỉ giúp mang lại doanh thu mới cho Techcombank đồng thời còn giúp thúc đẩy mục tiêu tài chính toàn diện, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận các khoản vay và nắm bắt cơ hội tăng trưởng", vị đại diện này nói.

Sản phẩm tài chính "may đo" theo phân khúc khách hàng

Nhiều năm qua, phân phúc khách hàng Techcombank hướng đến là cá nhân có thu nhập khá và cao trở lên và các tập đoàn uy tín tại Việt Nam đang dẫn dắt thị trường trong các phân khúc mục tiêu.

Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, thay vì cạnh tranh về giá, ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính được "may đo" theo nhu cầu cá nhân của từng khách hàng có thu nhập cao. Đối với tệp khách hàng ưu tiên này, Techcombank không đơn thuần là nhà cung cấp dịch vụ, mà đóng vai trò như nhà tư vấn quản lý tài sản, giúp khách hàng gia tăng tích lũy gia sản.

Tương tự, trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính, Techcombank xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn tại Việt Nam. Lãnh đạo ngân hàng chia sẻ rằng, việc tạo dựng được mối quan hệ đối tác sâu rộng, bền chặt trong tài trợ các chuỗi giá trị cho các dự án là thế mạnh được Techcombank tích lũy trong hàng chục năm.

Điều này giúp ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản ổn định với nợ xấu của tệp khách hàng doanh nghiệp gần như bằng 0, đồng thời thiết lập vị thế vững chắc với hơn 50% thị phần tại phân khúc khách hàng cá nhân cao cấp. Đây là một trong những yếu tố giúp Techcombank liên tục duy trì mức sinh lời về ROA nằm trong nhóm đầu thị trường nhiều năm liên tục.

"Tập trung vào phân khúc khách hàng mục tiêu giúp chúng tôi có thể tạo ra một phân khúc có biên lợi nhuận hấp dẫn nhất, từ đó, tạo tăng trưởng bền vững cho nhà băng", đại diện ngân hàng khẳng định.

Thảo Vân