Cách Techcombank giúp tiền nhàn rỗi dịp Tết sinh lời mỗi ngày

Thay vì để tiền nhàn rỗi nằm yên trong tài khoản, Techcombank Sinh lời tự động cho phép số dư sinh lời theo ngày, giữ nguyên khả năng rút và thanh toán 24/7, đảm bảo nhu cầu chi tiêu dịp Tết.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, dòng tiền đổ về tài khoản cá nhân tăng mạnh, từ tiền thưởng cuối năm, doanh thu mùa cao điểm đến các khoản chờ chi tiêu hoặc đầu tư. Trước lượng tiền nhàn rỗi lớn trong thời gian ngắn, nhiều người băn khoăn giữa việc giữ tiền trong tài khoản để thuận tiện chi tiêu nhưng không sinh lời, hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất song lại giảm tính linh hoạt khi cần rút tiền hoặc thanh toán đột xuất.

"Người dùng hiện nay họ cần giải pháp linh hoạt để dù đi du lịch, sắm sửa, lì xì bất cứ lúc nào, nhưng số tiền chưa dùng đến, dù chỉ trong vài giờ hay qua đêm, vẫn phải sinh ra giá trị", ông Trần Thanh Hoài, Cố vấn cao cấp Khách hàng Cá nhân, Techcombank cho biết.

Từ bài toán đó, Techcombank triển khai giải pháp Sinh lời tự động trên tài khoản thanh toán, cho phép số dư trong tài khoản được tính sinh lời theo ngày dựa trên số tiền thực tế, mà không yêu cầu người dùng phải chuyển tiền sang các sản phẩm tiết kiệm hay đầu tư có kỳ hạn.

Techcombank Sinh lời tự động ưu đãi lãi suất tới 5,5% một năm. Ảnh: Techcombank

Cơ chế này cho phép toàn bộ số dư được hưởng lợi suất, không áp dụng ngưỡng tối thiểu hay tách riêng phần chi tiêu và phần sinh lời. Chủ tài khoản có thể hưởng lợi suất tối đa 5,5% một năm, trong khi tiền vẫn sẵn sàng cho các giao dịch rút và thanh toán 24/7. Đây là điểm khác biệt so với nhiều giải pháp trên thị trường, thường yêu cầu duy trì một mức số dư cố định để hưởng lãi, phần còn lại chỉ phục vụ thanh toán.

Trong bối cảnh dòng tiền biến động liên tục dịp Tết, mô hình trên đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Với người lao động hưởng lương, khoản thưởng cuối năm có thể sinh lãi từng ngày trong thời gian chờ chi tiêu; còn với các hộ kinh doanh, dòng tiền bán hàng mùa cao điểm không bị "đóng băng" qua đêm, nhưng vẫn đảm bảo khả năng thanh toán ngay ngày hôm sau.

Ba bước bật sinh lời tự động trên ứng dụng Techcombank Mobile. Ảnh: Techcombank

Song song với việc tạo lợi nhuận trên số dư, giải pháp này còn gắn với chương trình khách hàng thân thiết của ngân hàng. Theo đó, phần tiền sinh lời được quy đổi thành điểm thưởng U-Point, dùng để đổi các ưu đãi mua sắm, ăn uống, di chuyển và du lịch từ nhiều thương hiệu trong dịp Tết.

Bên cạnh các ưu đãi, yếu tố an toàn cũng được ngân hàng đặt lên hàng đầu. Techcombank Sinh lời tự động vận hành trên nền tảng ngân hàng số với các tiêu chuẩn bảo mật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp người dùng yên tâm quản lý và sử dụng tiền trong suốt kỳ nghỉ.

Theo đại diện ngân hàng, sau thời gian triển khai, giải pháp này đã thu hút hơn 5 triệu người dùng và đưa Techcombank trở thành ngân hàng Việt duy nhất được nhận giải Stevie Awards ở hạng mục Xuất sắc cho Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng là trọng tâm.

Minh Ngọc