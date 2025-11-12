Cách Techcombank ghi điểm với khách hàng thân thiết

Techcombank gây ấn tượng với chương trình khách hàng thân thiết, cho phép tích lũy U-Point từ các giao dịch để đổi thành voucher, chia sẻ điểm cho người thân.

Tại Techcombank, mỗi điểm U-Point tương đương 1 đồng, có thể quy đổi thành voucher, săn deal mua sắm, ăn uống, đặt xe di chuyển, đổi điểm sang dặm bay, chăm sóc sức khỏe, thanh toán trực tiếp... Điểm khác biệt của chương trình là tính năng tặng hoặc chia sẻ U-Point cho người thân, bạn bè, giúp người dùng lan tỏa giá trị và niềm vui.

Cụ thể, trong mục Techcombank Rewards trên ứng dụng Techcombank Mobile, khách hàng có thể tặng đến 100.000 U-Point mỗi lần cho các thành viên trong "Nhóm gia đình" hoặc "Hội nhóm". Ngoài tặng điểm, người dùng còn có thể lập quỹ chung, cùng quản lý chi tiêu và chia sẻ ưu đãi, mang lại trải nghiệm gắn kết và tiện lợi.

"Tôi từng tặng toàn bộ U-Point của mình để em gái săn vé concert. Cảm giác thật thú vị khi điểm khách hàng thân thiết không chỉ có giá trị cho mình, mà còn mang lại niềm vui cho người khác", chị Minh Anh, khách hàng tại Đà Nẵng chia sẻ.

Anh Quang Hưng (TP Thủ Đức) cũng cho biết thường đổi điểm U-Point thành voucher để mẹ đi siêu thị mua sắm thoải mái hơn.

Khách hàng có thể tặng điểm U-Point cho người thân. Ảnh: Techcombank

Khách hàng có thể tích U-Point khi sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng hoặc sản phẩm đầu tư Sinh Lời Tự Động. Techcombank áp dụng cơ chế xếp hạng hội viên theo ba cấp: Inspire, Priority, Private, với mức tích điểm và ưu đãi tăng dần theo độ gắn bó.

Người dùng Inspire có thể tích tối đa 500.000 điểm một tháng, trong khi hai hạng cao hơn lên tới 1.000.000 điểm một tháng. Ở một số đối tác như Phúc Long, Highlands, WinMart, Shopee hay TikTok Shop, khách hàng có thể tích tới 25% giá trị giao dịch.

"Tôi là hội viên Inspire Max, chi tiêu bằng thẻ được tích 8%, cộng thêm 25% đặc quyền, tổng hơn 30%. Tôi thường đổi điểm để đi Grab hoặc ăn uống, rất tiện lợi," anh Quang Huy (TP HCM) chia sẻ.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Bán lẻ, Techcombank cho biết, chương trình được triển khai với cơ chế tích - tiêu điểm linh hoạt vaf đặc quyền cá nhân hóa nhằm mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng.

"Với tính năng tặng điểm cho người thân, chúng tôi muốn chương trình trở thành một cầu nối cảm xúc, nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Mỗi điểm chạm giữa Techcombank và khách hàng đều mang ý nghĩa kết nối, đúng với tinh thần ‘Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu’," bà Linh nói thêm.

Đằng sau những trải nghiệm được cá nhân hóa là chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" và nền tảng công nghệ hiện đại. Thông qua Techcombank Mobile, ứng dụng được The Asset bình chọn là "Ứng dụng ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm 2025, khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch từ thanh toán, đầu tư đến quản lý điểm thưởng, săn Flash Deal hay đổi ưu đãi, tất cả trên một giao diện thân thiện, dễ thao tác.

Techcombank hiện sở hữu hệ sinh thái hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và hơn 9.000 điểm sử dụng trên toàn quốc. Điểm thưởng có thể đổi trực tiếp qua mã QR hoặc sử dụng trên ứng dụng phong cách sống OneU, nơi khách hàng mua vé concert, giải chạy, xem phim, đặt xe hay tặng quà. Đặc biệt, hội viên Lotusmiles có thể quy đổi U-Point sang dặm thưởng Bông Sen Vàng (297 U-Point = 1 dặm).

Sau hai năm triển khai, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank đã thu hút hơn 12 triệu người dùng, với 870 triệu U-Point được tích lũy và hàng trăm triệu voucher, quà tặng được quy đổi.

Không chỉ mang đến ưu đãi tài chính, chương trình còn phản ánh nỗ lực của Techcombank trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng - phong cách sống, nơi ngân hàng không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong giao dịch, mà còn lan tỏa niềm vui và giá trị trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Minh Ngọc