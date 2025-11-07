Cách Techcombank cùng Temenos nâng cấp hệ thống core banking

Với nền tảng Temenos phiên bản tích hợp AI, kiến trúc microservices và năng lực cloud-native, Techcombank rút ngắn thời gian, tăng tốc độ đổi mới và tối ưu hiệu suất vận hành.

Thông tin được đại diện Techcombank chia sẻ tại sự kiện Temenos Connect Vietnam 2025 diễn ra ngày 30/10, tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia tài chính - công nghệ trong nước và quốc tế, cùng thảo luận về cách các ngân hàng Việt Nam đang tái định hình hoạt động trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây đang thay đổi toàn bộ cách thức vận hành của ngành. Trong dòng chảy đó, Techcombank được đánh giá tiên phong, khi coi chuyển đổi hệ thống core banking không chỉ là nâng cấp công nghệ, còn là chuyển đổi toàn diện mô hình kinh doanh.

Theo ông Tuấn Nguyễn, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin (CIO) Techcombank, chuyển đổi core banking không còn là dự án kỹ thuật, mà là bước chuyển đổi mô hình vận hành của toàn bộ ngân hàng. "Đây là một cuộc 'đại phẫu' của ngân hàng và chúng tôi không muốn phải thực hiện thêm một 'ca mổ tim' nào khác trong ít nhất 10 đến 20 năm tới", ông chia sẻ.

Đại diện Techcombank chia sẻ tại sự kiện Temenos Connect Vietnam 2025. Ảnh: Techcombank

Ông cũng cho biết, trước đây việc nâng cấp hệ thống chủ yếu mang tính kỹ thuật, không gắn liền với thay đổi trong mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, với nền tảng Temenos phiên bản mới tích hợp AI, kiến trúc microservices và năng lực cloud-native, Techcombank hướng đến việc rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến sản phẩm, tăng tốc độ đổi mới và tối ưu hiệu suất vận hành.

Trước khi quyết định đồng hành cùng Temenos cho giai đoạn nâng cấp này, Techcombank tiến hành đánh giá thị trường trong gần 9 tháng, bao gồm đánh giá nhiều giải pháp core banking thế hệ mới, phân tích các yếu tố kỹ thuật, thương mại, chi phí và rủi ro trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Quyết định lựa chọn Temenos được xem là bước đi chiến lược không chỉ bởi nền tảng công nghệ lõi hàng đầu thế giới, còn vì năng lực triển khai toàn cầu, hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam và khả năng đồng hành trong tầm nhìn của Techcombank.

Tham gia sự kiện, ông Frankie Wai, Giám đốc Giải pháp Kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương của Temenos giới thiệu cách công nghệ Generative AI tiên tiến đang thúc đẩy làn sóng đổi mới trong danh mục sản phẩm, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và mang lại những kết quả thực tế, rõ ràng. "Điều cốt lõi là biến dữ liệu thành những thông tin thực tiễn, giúp các ngân hàng hiểu rõ khách hàng cần gì, mong đợi điều gì và quan trọng hơn, hiểu họ là ai. Từ đó có thể mang đến những trải nghiệm và sản phẩm thật sự lấy khách hàng làm trung tâm", ông nhấn mạnh.

Ông Frankie Wai chia sẻ về chủ đề "AI trong ngành ngân hàng: Từ dữ liệu đến tác động". Ảnh: Techcombank

Sự hợp tác giữa Temenos và Techcombank được xem là ví dụ điển hình cách các ngân hàng Việt Nam đang nhanh chóng đồng bộ tư duy kinh doanh và công nghệ để thích ứng với xu hướng toàn cầu. Với việc nâng cấp hệ thống core banking, Techcombank không chỉ củng cố nền tảng vận hành, còn mở ra không gian đổi mới, nơi AI, dữ liệu và công nghệ đám mây được khai thác để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đại diện Techcombank đánh giá, đây là bước đi chiến lược, thể hiện rõ định hướng của ngân hàng trong việc kiến tạo thế hệ ngân hàng thông minh, linh hoạt, bền vững và đặt khách hàng làm trọng tâm.

Thanh Thư