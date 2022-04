Cách tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch

Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, tập thể dục... là những cách hỗ trợ tăng cường đề kháng, giúp mọi người khỏe mạnh.

Trong bối cảnh số ca nhiễm và tái nhiễm không ngừng tăng nhanh, mọi người đều có nguy cơ trở thành F0, F1. Do đó, ngoài duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh, việc bổ sung các dưỡng chất, vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể là điều cần thiết.

Hệ miễn dịch chính là "pháo đài" bảo vệ cơ thể tránh khỏi sự tấn công của các tác nhân có hại như: virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng xâm nhập vào bên trong, ảnh hưởng đến các tế bào và gây bệnh. Hệ thống này là mạng lưới rộng lớn gồm các tế bào, mô và cơ quan, điều phối khả năng phòng vệ của cơ thể trước bất kỳ mối đe dọa sức khỏe nào.

Hai loại miễn dịch ở người là hệ miễn dịch bẩm sinh (có được khi vừa sinh ra) và hệ miễn dịch thích ứng (hưởng lợi từ chế độ dinh dưỡng, tiêm phòng hoặc khi đã tiếp xúc với mầm bệnh). Người có cơ thể khỏe mạnh, đề kháng tốt sẽ ít có nguy cơ nhiễm bệnh hoặc gặp các triệu chứng nhẹ và phục hồi nhanh hơn trong trường hợp mắc bệnh.

Hơn hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, hàng triệu người vốn khỏe mạnh cũng gặp những trở ngại, điều này cho thấy hệ miễn dịch không phải là thành trì có thể bảo vệ cơ thể vĩnh viễn. Thực tế, bất kỳ ai cũng đều có khả năng bị "đánh bại" bởi loạt virus, vi khuẩn có hại. Chúng đều có thể xâm nhập và tàn phá cơ thể chỉ qua các triệu chứng nhỏ như: cảm lạnh, cảm cúm, ho, hắt hơi...

Gần đây, các ca nhiễm có xu hướng tăng đột biến khi trẻ học trực tiếp, người lớn đi làm trở lại, tỷ lệ phơi nhiễm trong cộng đồng cũng cao hơn. Chủng virus mới liên tục trẻ hóa, mở rộng phạm vi lây nhiễm khiến nhiều người hoang mang, lo lắng, dù đã tiêm 2 - 3 mũi vaccine. Các chuyên gia, bác sĩ liên tục khuyến khích người dân, bao gồm người khỏe mạnh chú trọng nâng cao khả năng miễn dịch.

Dinh dưỡng là tiền đề trong việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Các gia đình cần đa dạng và cân bằng các nhóm dưỡng chất trong bữa ăn hàng ngày, bao gồm chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Nhiều tư liệu chỉ ra chất béo lành mạnh cung cấp cho cơ thể năng lượng và các axit thiết yếu để tối ưu hóa chức năng miễn dịch. Vì vậy, ,mọi người nên ưu tiên lựa chọn các loại thực phẩm như cá hồi, cá ngừ, dầu oliu...

Chất xơ cung cấp cho đường ruột hệ vi sinh vật có lợi, góp phần cải thiện hệ miễn dịch cũng như ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể thông qua đường tiêu hóa. Ngoài ra, mỗi người cũng cần uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể. Tập luyện thể dục cũng hỗ trợ các tế bào miễn dịch tái tạo thường xuyên. Mọi người có thể làm quen dần bằng các bộ môn với cường độ vừa phải như chạy bộ, bơi lội,...

Ngoài ra, đại dịch gây ra không ít những tổn thất - thủ phạm chính đứng sau những vấn đề sức khỏe tinh thần khác nhau, trong đó phổ biến nhất là trầm cảm. Theo nhiều nghiên cứu, căng thẳng kéo dài sẽ gây hại đến sức khỏe bởi sự rối loạn của hormone trong cơ thể khiến hệ miễn dịch bị suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho virus tấn công. Do đó, tinh thần khỏe mạnh là yếu tố quan trọng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại các bệnh thường gặp như cảm cúm, sốt, ho... kể cả những căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiêu hóa, thần kinh. Tập thể dục, yoga, thiền, tập suy nghĩ tích cực... là những cách giúp giải tỏa căng thẳng một cách hiệu quả và giữ cho hệ miễn dịch hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, chế độ ăn uống hàng ngày có thể không đảm bảo đủ lượng dưỡng chất mà cơ thể cần, mọi người nên bổ sung thêm loạt dưỡng chất có lợi như vitamin, khoáng chất... Trong đó, thực phẩm chức năng là một trong những cách đơn giản và tiện dụng nhất. Một trong những sản phẩm vừa đáp ứng tiêu chí an toàn, lành tính, vừa bảo vệ sức khỏe toàn diện từ bên trong, tăng cường đề kháng, nâng cao khả năng miễn dịch chính là Keo ong xanh Tracybee dạng viên mềm của Công ty TNHH Ong mật Tracybee.

Sản phẩm chứa chiết xuất keo ong xanh Brazil được loài ong thu hoạch từ nhựa của hơn 300 loài thực vật đa dạng trong đó có cây Baccharis Dracunculifolia - loài cây chứa hoạt chất Artepillin C chỉ sinh trưởng duy nhất ở vùng Đông Nam Brazil. Nhà sản xuất Apis Flora - doanh nghiệp đứng đầu thế giới về nghiên cứu và sản xuất trong ngành keo ong ứng dụng công nghệ EPP-AF độc quyền được cấp bằng sáng chế y học giúp khai thác tối đa hàm lượng Artepillin C trong keo ong xanh, tăng khả năng hấp thu của cơ thể lên gấp 3 lần đồng thời phòng ngừa các biến chứng do virus Covid-19 gây ra.

Không dừng lại ở đó, nhờ vào đặc tính kháng khuẩn chung của keo ong nên viên uống Keo ong xanh Tracybee còn hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng khó chịu do ho, viêm họng, đau rát họng khi người dùng cắn trực tiếp.

Keo ong xanh Tracybee hiện phân phối tại Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn và các nhà thuốc truyền thống ở nhiều tỉnh, thành. Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

