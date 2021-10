Cách sử dụng tủ lạnh Aqua để tiết kiệm điện

Người dùng nên chọn tủ lạnh Aqua Inverter, có dung tích phù hợp nhu cầu sử dụng, trữ vừa đủ thực phẩm và bảo quản đúng cách, vệ sinh thường xuyên.

Các dòng tủ lạnh Aqua trang bị công nghệ Twin Inverter - công nghệ biến tần kết hợp trên máy nén lẫn quạt tản nhiệt - giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể. Theo tính toán của hãng, tủ lạnh Twin Inverter mỗi ngày chỉ tiêu tốn khoảng trên dưới một kw điện tùy theo dung tích tủ. Song, người dùng cũng lưu ý sử dụng đúng cách. Dưới đây là những gợi ý từ đại diện Aqua Việt Nam để gia đình vừa trữ thực phẩm tươi ngon vừa giảm chi phí tiền điện hàng tháng.

Chọn dung tích phù hợp nhu cầu sử dụng

Bạn nên chọn tủ lạnh có dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Tủ lạnh dung tích lớn sẽ tiêu hao nhiều điện năng hơn còn tủ lạnh nhỏ thì không đáp ứng được nhu cầu bảo quản thức ăn của cả nhà.

Với gia đình nhỏ có 2-3 người, bạn có thể chọn loại 150-300 lít như tủ lạnh Aqua ngăn đông trên AQR-T239FA, AQR-T238FA... Nếu 3-4 thành viên thì dòng tủ lạnh 300-400 lít như tủ lạnh ngăn đông dưới AQR-B339MA, AQR-B348MA, AQR-B388MA... sẽ là những lựa chọn phù hợp.

Dung tích 400-550 lít của dòng tủ lạnh Side by Side AQR-S480XA, AQR-S541XA; 4 cửa AQR-IGW525EM... là gợi ý cho gia đình 4-5 thành viên. Nhà có trên 5 thành viên có thể mua dòng tủ lạnh dung tích 550 lít trở lên như tủ 4 cửa AQR-IG636FM hoặc Side by Side AQR-IG696FS.

Tùy thuộc vào nhu cầu và chi phí, gia đình có thể chọn các loại có công nghệ tân tiến như dòng tủ lạnh 4 cửa hoặc Side by Side. Trong đó, tủ lạnh Side by side AQR-S480XA mới ra mắt với cửa tủ kháng khuẩn độc đáo đang nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Tủ lạnh Aqua Side by Side với thiết kế sang trọng, công nghệ Twin Inverter tiết kiệm điện cùng cửa tủ kháng khuẩn 99,9%.

Bảo quản thực phẩm đúng cách

Lưu trữ thực phẩm đúng cách cũng là điểm bạn cần lưu ý để giúp thực phẩm vừa tươi ngon vừa tránh làm tiêu tốn điện năng. Thức ăn đã chế biến nên để nguội bên ngoài 10-15 phút trước khi đưa vào tủ lạnh trữ. Nếu thức ăn còn nóng cho vào trong tủ lạnh sẽ khiến thiết bị phải sử dụng năng lượng nhiều để làm lạnh nhanh. Bên cạnh đó, chỉ nên trữ vừa đủ thực phẩm trong tủ lạnh, thực phẩm quá nhiều, san sát nhau có thể làm cản trở luồng lạnh khiến hơi lạnh không thể tỏa đều. Khi đó, thiết bị cũng cần mất nhiều thời gian hơn mới có thể làm lạnh thực phẩm gây tốn kém điện.

Ngoài ra, bạn nên bọc kín thực phẩm trong màng bọc thực phẩm hoặc hộp đựng trước khi cho vào từng ngăn riêng. Điều này sẽ làm cho thức ăn giữ được độ tươi, độ ẩm tốt hơn trong môi trường lạnh và máy nén sẽ làm việc hiệu quả hơn để điều hòa được lượng khí ẩm bên trong tủ. Máy nén hoạt động công suất ít dẫn đến tủ lạnh sẽ sử dụng điện năng ít hơn.

Để tiện dụng cho người dùng, tủ lạnh Side by side của Aqua như AQR-S541XA, AQR-S480XA có hai ngăn đông và ngăn mát rộng rãi, bên trong tủ được chia thành nhiều ngăn chứa riêng biệt giúp bạn có trữ nhiều loai thực phẩm theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Kết hợp với luồng lạnh đa chiều giúp thực phẩm được lạnh đều dù ở bất kỳ vị trí nào trong tủ lạnh.

Dòng tủ lạnh 4 cửa với ngăn trữ khô và ẩm riêng biệt sẽ giúp bạn trữ các loại rau củ quả và đồ khô hiệu quả hơn. Ngăn giữ thực phẩm khô với độ ẩm khoảng 45% thích hợp bảo quản trà, trái cây sấy, các loại hạt có dầu... Ngăn thực phẩm tươi với độ ẩm khoảng 90% thích hợp bảo quản các loại rau quả... để chúng tươi ngon lâu hơn.

Công nghệ trữ lạnh riêng biệt cho thực phẩm khô và ẩm của AQR-IGW525EM thuộc dòng Flexible Fresh Pro.

Mở cửa tủ lạnh quá nhiều hoặc quá lâu cũng khiến máy nén phải làm việc với tần suất cao, tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Để cải thiện vấn đề này, Aqua có các dòng sản phẩm có màn hình điều khiển cảm ứng, lấy nước uống ở bên ngoài mà không cần mở tủ lạnh thường xuyên.

Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh

Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên sẽ hạn chế vi khuẩn nấm mốc sinh sôi, đồng thời cải thiện khả năng tản nhiệt bên trong tủ. Tủ lạnh sạch sẽ vừa đảm bảo không gian trong tủ trong lành hơn, vừa giảm tiền điện phát sinh hàng tháng.

Lớp đệm cao su trên cửa tủ lạnh cần được vệ sinh thường xuyên nhằm giúp cửa được đóng kín hơn, tránh hơi lạnh thoát ra ngoài. Bạn nên vệ sinh cả khay kính lẫn các vị trí bên trong các hộc tủ. Tủ lạnh Aqua với thiết kế hộc tủ có thể dễ dàng tháo lắp hoặc kéo ra hoàn toàn với góc mở cửa 90 độ để vệ sinh tủ tiện lợi hơn.

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm mới tủ lạnh Aqua Side by side AQR-S541XA và AQR-S480XA là thiết kế cửa tủ kháng khuẩn đến 99,9% đã được SGS chứng nhận vào tháng 3/2020. Do đó, người dùng có thể giảm bớt lo lắng phần nào về vi khuẩn bám vào cửa. Nhờ vậy, thực phẩm cũng hạn chế bị nhiễm bẩn từ bàn tay do chạm vào cửa tủ trước khi lấy thực phẩm.

Công nghệ khử mùi Deo Fresh được Aqua cải tiến hạn chế thực phẩm lẫn mùi với nhau. Nếu tủ AQR-S541XA có công nghệ DEO Fresh kháng khuẩn bằng ion bạc Ag+ thì tủ AQR-S48XA, các loại vi khuẩn, nấm mốc, các tác nhân gây hại sẽ bị loại bỏ nhờ các ion âm sản sinh ra từ đá Tourmaline, giúp cho thực phẩm tươi ngon và duy trì không khí tươi mát bên trong tủ lạnh Aqua.

Deo Fresh với đá tourmaline có khả năng sản sinh ra ion âm loại bỏ tác nhân gây hại.

Đảm bảo nhiệt độ hợp lý

Để nhiệt độ quá cao sẽ khiến thực phẩm bị hỏng do không đủ lạnh, còn nhiệt độ quá thấp sẽ gây tốn điện. Tủ lạnh Aqua có bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Với chế độ Smart/Auto set, nhiệt độ tự điều chỉnh để phù hợp với thực phẩm bên trong mà không cần thao tác nhiều. Thực phẩm luôn được duy trì ở nhiệt độ phù hợp nên tươi ngon lâu hơn, tránh làm tiêu tốn năng lượng.

Tủ lạnh Aqua với công nghệ Magic Cooling sở hữu nhiều công nghệ hiện đại ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm của gia đình, nổi bật là ngăn Magic Room (ngăn đông mềm đa năng). Theo đại diện Aqua, đây là công nghệ điều chỉnh ngăn chứa chuẩn xác trong dải nhiệt độ từ -18 độ C đến 5 độ C, thực phẩm được lưu trữ tối ưu với nhiệt độ phù hợp.

Các dòng tủ lạnh của Aqua hiện có bán tại các cửa hàng điện máy trên toàn quốc, qua online, gia đình có thể đặt hàng tại đây.

Ngọc An (Ảnh: Aqua Việt Nam)