Cách sử dụng dây thoát hiểm khi có hỏa hoạn

Người dùng cần đeo dây đai bảo vệ vào ngực (kẹp dưới nách), sau đó, thắt chặt dây đai vào thân, cho chân xuống trước, rồi tụt người từ từ xuống theo.

Dây thoát hiểm hạ chậm là một trong những giải pháp giúp mọi người thoát khỏi đám cháy. Bộ sản phẩm thường gồm một cuộn dây cáp, một hộp điều tốc, hai dây đai, một móc treo và một hộp bảo quản. Với thiết kế đơn giản, bộ dây thoát hiểm tự động sử dụng dễ dàng, phù hợp hầu hết đối tượng. Dưới đây là các bước sử dụng bộ dây thoát hiểm hạ chậm.

Sản phẩm dây thoát hiểm của Nikawa nhập khẩu từ Hàn Quốc được chứng nhận chất lượng bởi Viện công nghệ Phòng cháy chữa cháy.

Bước 1: Treo hộp giảm tốc vào giá treo đã cố định từ trước, nhớ siết chặt bu lông ở móc treo.

Bước 2: Sau khi đã cố định hộp giảm tốc, hãy ném cuộn dây xuống đất (đảm bảo không để dây vướng vào chướng ngại vật).

Nhân viên Nikawa hướng dẫn cách sử dụng dây thoát hiểm.

Bước 3: Đeo dây đai bảo vệ vào ngực (kẹp dưới nách). Sau đó, thắt chặt dây đai vào thân người. Cho chân người xuống trước, rồi tụt người từ từ xuống theo. Chú ý, người dùng phải bám vào sợi dây, không được nhảy từ lan can xuống.

Bước 4: Quay mặt vào trong tường, dang 2 chân. Hộp giảm tốc sẽ điều chỉnh sợi dây từ từ đưa người xuống mặt đất an toàn.

Bước 5: Khi người thứ nhất tiếp đất an toàn. Dây đai thứ hai cũng lên đến vị trí sẵn sàng cho người tiếp theo thoát hiểm mà không cần thu dây đai thứ nhất lại.

Khi thoát hiểm, người dùng phải bám vào sợi dây, xuống từ từ.

Ưu điểm của dây thoát hiểm tự động

An toàn. Dây thoát hiểm thường có khả năng chịu lực 900 - 1.000 kg. Đơn cử, dây thoát hiểm của thương hiệu Nikawa có sợi làm từ dây cáp máy bay phủ sợi cotton, không bị xoắn trong quá trình sử dụng. Dây có tải trọng sử dụng theo tiêu chuẩn lên tới 150 kg, còn độ bền của sợi dây cáp chịu tải lên tới 1.000 kg, theo chia sẻ của nhà nhập khẩu.

Do được làm từ dây cáp hàng không chuyên dụng nên sợi dây thoát hiểm có khả năng chống cháy. Bên trong là lõi thép, khả năng chịu nhiệt cao. Điều này giúp đảm bảo cho người dùng nhanh chóng thoát ra ngoài mà vẫn an toàn, hạn chế gây bỏng hay bị thương.Khi sử dụng, người sử dụng được cố định bằng dây đai bảo vệ chắc chắn. Trong trường hợp hoảng loạn, nếu tuột tay thì vẫn còn có đai giúp tiếp đất an toàn.

Thời gian thoát hiểm nhanh. Dùng dây thoát hiểm, quá trình hạ người xuống từ từ mất khoảng 3 phút, với tốc độ hạ trung bình khoảng 0.5 m - 1m mỗi giây, tùy thuộc vào độ cao và tính chuyên nghiệp.

Phù hợp nhiều đối tượng. Với công nghệ tiên tiến, dây thoát hiểm tự động được xem là dễ dàng sử dụng với hầu hết đối tượng.

Sản phẩm của Nikawa có khả năng chịu tải trọng tới 150 kg, giá từ 3 đến 6 triệu đồng.

Cách sử dụng dễ dàng. Chỉ cần treo hộp điều tốc vào móc treo đã cố định từ trước, thắt đai an toàn rồi từ từ hạ người xuống là người dùng có thể thoát khỏi đám cháy. Quá trình này không mất quá nhiều lực, vì thế, trẻ em trên 6 tuổi, phụ nữ hay thậm chí người khuyết tật đều có thể sử dụng.

Dây thoát hiểm hoạt động theo cơ chế phanh ly tâm. Tốc độ hạ vừa đủ nhanh để thoát khỏi đám cháy, cũng vừa đủ chậm để người dùng điều khiển hành vi của mình. Nhờ đó, người sử dụng không cảm thấy bị rơi tự do, giảm cảm giác sợ độ cao. Đối với các trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, bố mẹ có thể dùng thêm địu để cố định bé vào người để đưa bé xuống cùng.

Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Để sử dụng dây thoát hiểm, người dùng cần lắp cố định móc treo vào vị trí dễ thoát hiểm như ban công, cửa sổ. Móc treo có khả năng chịu tải trọng tới 150 kg. Giá được móc kiên cố, gắn chặt nhờ 4 góc ốc vít bắt thẳng vào tường. Với chất liệu bền, chống gỉ sét, khi đặt ở ngoài trời như sân thượng ban công không sợ các tác động lý hóa làm ảnh hưởng tới.

Dù nhiều ưu điểm, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm của những thương hiệu uy tín, có bảo hiểm, bảo dưỡng, được cung cấp bởi những đơn vị uy tín để tối ưu được chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, bộ thang dây Nikawa nhập khẩu từ Hàn Quốc đã có mặt trên nhiều tỉnh thành từ bắc vào nam. Sản phẩm của hãng được bảo hành lên tới 10 năm. Dây thoát hiểm được bảo hành định kỳ bởi nhân viên kỹ thuật, chất lượng sản phẩm luôn trong trạng thái tốt. Cùng với gói bảo hiểm Bảo Minh trị giá 2 tỷ đồng, Nikawa đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

(Nguồn và ảnh: Nikawa)