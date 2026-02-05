Cách Singapore dùng robot, drone cho xây dựng và bảo trì

Chỉ mất ba ngày, đội ngũ quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm Thể thao Singapore đã thu thập và phân tích hàng nghìn bức ảnh kiểm tra sân vận động quốc gia.

Công việc này trước đây mất đến hai tuần, nhưng với sự hỗ trợ của các hệ thống công nghệ, mọi thứ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Nhiều công ty Singapore bắt đầu đưa vào sử dụng robot, máy bay không người lái phục vụ xây dựng, bảo trì nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn. Không chỉ Trung tâm Thể thao, C&W Services - bộ phận quản lý cơ sở vật chất và kỹ thuật của công ty dịch vụ bất động sản thương mại Cushman & Wakefield (C&W), cũng dùng drone và AI để kiểm tra mặt tiền các tòa nhà của trung tâm, giúp giảm thời gian cần thiết trung bình 50-70%.

Một chuyên gia của Trung tâm Thể thao Singapore kiểm tra sân vận động bằng drone. Ảnh: SPH Media

Lam Shiu Tong, Giám đốc phụ trách cơ sở quốc phòng và thể thao của C&W Services, nói với Straits Times, trước đây họ phải cử chuyên gia tiếp cận vị trí bảo trì bằng hệ thống dây thừng và ròng rọc, cố gắng phát hiện từng khiếm khuyết. "Công việc tốn công sức, nhưng vẫn có thể bị bỏ sót. Giờ drone có thể chụp hàng nghìn bức ảnh, còn AI phát hiện vấn đề và chuyên gia sẽ đến đúng vị trí lỗi để khắc phục", ông nói.

ISOTeam, công ty chuyên bảo trì tòa nhà cao tầng, cũng sử dụng cách tương tự. Bên cạnh kiểm tra, đơn vị này phát triển drone có khả năng rửa và sơn ngoại thất, giúp hạn chế sử dụng giàn giáo và giảm rủi ro khi làm việc trên cao.

"Dù đầu tư vào công nghệ hết sức tốn kém, chúng cuối cùng mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các doanh nghiệp", Natalie Ong và Then Wan Lin, hai nhà phân tích của CGS International Securities Singapore, nói với CNBC.

Ngành xây dựng ở Singapore đã bùng nổ, đặc biệt sau đại dịch. Tháng trước, Cơ quan Xây dựng và Kiến trúc Singapore (BCA) dự báo nhu cầu xây dựng tại quốc đảo này sẽ đạt 53 tỷ SGD (42 tỷ USD) năm nay, tăng 15% so với ước tính trước đó.

Dù vậy, lĩnh vực này hiện gặp nhiều thách thức, khi chi phí xây dựng ở Singapore luôn nằm trong số những mức cao nhất thế giới. Công ty tư vấn Turner & Townsend ước tính chi phí sẽ tăng 5% trong năm nay, do sự gián đoạn chuỗi cung ứng về xi măng, bê tông trộn sẵn, cũng như giá điện nước tăng vọt.

"Quan trọng hơn, tình trạng thiếu lao động phổ thông, lao động cho vị trí PMET (chuyên gia, quản lý, điều hành và kỹ thuật viên) tại Singapore đang cực kỳ khan hiếm", ông Khoo Sze Boon, CEO Turner & Townsend khu vực Singapore, nhận xét.

Theo Ong và Lin, nhân lực ngành xây dựng ở Singapore còn có xu hướng kiêm nhiệm nhiều vai trò, trong đó người lao động được đào tạo để có thể đảm nhận thêm các trách nhiệm khác, khiến hiệu quả công việc bị giảm xuống.

Nhiều vấn đề đặt ra thôi thúc doanh nghiệp Singapore áp dụng công nghệ. Chính phủ nước này cũng ủng hộ khi từ tháng 4/2025, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Singapore cung cấp các khoản trợ cấp mới cho doanh nghiệp nhỏ, giúp họ đầu tư vào công nghệ, gồm robot và tự động hóa, có thể giúp "tiết kiệm tới 50% nhân lực".

Các giải pháp công nghệ tại Singapore phát triển mạnh mẽ. Chẳng hạn, Legend Robot hiện sản xuất máy phun bột trét và sơn latex cho tòa nhà dân cư, cũng như robot có thể mài sàn và lát gạch. Theo tính toán, một công nhân bình thường có thể sơn khoảng 200 m2/ngày, nhưng robot xử lý tới 1.500 m2/ngày, năng suất cao gấp 7 lần. Hiện các cỗ máy của Legend Robot có giá 70.000-120.000 USD.

Một mẫu robot sơn tường của Legend Robot. Ảnh: Legend Robot

Các tòa nhà và công trình cũng tích hợp số hóa vào quản lý cơ sở vật chất giúp nâng cao năng suất, giảm khối lượng công việc và thu hút nhân tài. City House, City Square Mall, Palais Renaissance và Republic Plaza hiện sử dụng nền tảng giám sát Digihub với cảm biến và AI hỗ trợ kiểm tra tài sản của tòa nhà, như thiết bị xử lý không khí và máy bơm. Hệ thống theo dõi trạng thái của tài sản thời gian thực, phát hiện và dự đoán vấn đề bất thường có thể xảy ra, sau đó cảnh báo cho người quản lý theo thời gian thực.

Theo Ivan Foo, người phụ trách cơ sở vật chất của Republic Plaza, cho biết vẫn sử dụng con người kiểm tra định kỳ. Nhưng nhờ có máy móc, việc kiểm tra chuyển từ "hàng ngày" sang "hàng tuần", qua đó dồn nguồn lực cho các vấn đề quan trọng hơn.

"Giới trẻ cần những công việc thú vị", Pang Zi Hao, chuyên gia kỹ thuật số hạ tầng, nói. "Với số hóa, chúng ta có thể thiết kế lại công việc cũ và tạo ra công việc mới, như quản lý cơ sở vật chất thông minh hoặc chuyên gia kỹ thuật số, từ đó có thể thu hút nhiều nhân lực hơn vào quản lý cơ sở vật chất và môi trường xây dựng".

Ông Tong của C&W Services cho biết, việc thiết kế và xây dựng một tòa nhà chỉ mất khoảng 5 năm, nhưng vòng đời của chúng thường 50 năm hoặc hơn, tùy thuộc cách sử dụng và bảo trì. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quản lý cơ sở vật chất. "Nếu việc xây dựng và quản lý tốt, môi trường xây dựng sẽ bền vững hơn. Về lâu dài, đây là điều có lợi cho cả đất nước", ông nói thêm.

Bảo Lâm tổng hợp