Cách Shopee Debut tối ưu chiến lược giới thiệu sản phẩm mới

Shopee Debut giúp thương hiệu tối ưu chiến lược ra mắt sản phẩm mới bằng cách tích hợp truyền thông và bán hàng, thu hút chú ý và chuyển hóa thành doanh thu.

Theo Báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam 2025 của Metric, ngành Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân dẫn đầu với doanh số 74,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước; riêng quý IV/2025 đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23% và chiếm 14% quy mô thị trường trong hai quý liên tiếp. Đà tăng trưởng này cho thấy người dùng ngày càng ưu tiên mua sắm ngành hàng này trên sàn, mở ra dư địa cho thương hiệu nhưng cũng kéo theo cạnh tranh.

Trong bối cảnh lượng thông tin dày đặc, bài toán thu hút chú ý và tạo khác biệt, đặc biệt khi ra mắt sản phẩm mới, trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu hướng, Shopee triển khai Shopee Debut từ cuối 2025, giúp thương hiệu tối ưu chiến lược giới thiệu sản phẩm và tăng khả năng bứt phá.

Nền tảng Shopee Debut tích hợp đồng bộ nhiều công cụ trong cùng một hệ sinh thái, từ livestream, video, tiếp thị liên kết đến hệ thống quảng cáo Shopee Ads, voucher và flash sale... Việc đa dạng hóa điểm chạm trong một chiến dịch, tích hợp trên cùng một nền tảng giúp thương hiệu không phải phân tán nguồn lực mà có thể triển khai song song hoạt động truyền thông và bán hàng.

Chuỗi livestream định kỳ hàng tháng của Shopee Debut quy tụ các KOL, tạo không gian trải nghiệm thực tế, góp phần gia tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Ảnh: Shopee

Hiệu quả của mô hình này thể hiện qua chiến dịch ra mắt dòng son Air Fit Velvet Lite của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Black Rouge trong tháng 3.

Black Rouge triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như ưu đãi độc quyền, flash sale và nội dung tương tác để kích cầu ngay khi mở bán. Livestream giúp người dùng trực quan trải nghiệm chất son, màu sắc và cảm nhận thực tế. Đồng thời, mạng lưới tiếp thị liên kết và nhà sáng tạo nội dung lan tỏa review tới nhiều tệp khách hàng, thúc đẩy quyết định mua sản phẩm.

Hơn 1.500 phiên live và nội dung sáng tạo đã giúp sản phẩm mới thu về hơn 180.000 lượt truy cập. Ảnh: Black Rouge

Nhờ các chiến lược này, doanh thu của thương hiệu tăng hơn 53% so với tháng trước, số đơn hàng tăng 47%. Đại diện Black Rouge cho biết việc tận dụng hệ sinh thái Shopee giúp rút ngắn thời gian, nguồn lực xây dựng nhận diện sản phẩm mới; đồng thời, nội dung tương tác kết hợp ưu đãi hấp dẫn góp phần nâng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hiệu quả thương mại.

Trong khi đó, chia sẻ về hoạt động giới thiệu dòng sữa tắm mới dành cho trẻ em trên Shopee Debut trong tháng 3 vừa qua, đại diện thương hiệu Carrie Junior cho biết: "Mô hình giúp thương hiệu tạo được điểm nhấn, đồng thời tiếp cận đúng tệp khách hàng trong thời gian ngắn. Nhờ đó, sản phẩm mới có thêm cơ hội được người dùng chú ý, tìm hiểu và ra quyết định mua nhanh hơn".

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trong cùng thời điểm, Shopee Debut không chỉ tận dụng lưu lượng truy cập lớn từ sàn mà còn giúp dồn sự chú ý của người dùng về sản phẩm mới trong thời gian ngắn.

Sự hiện diện dày đặc trên nền tảng giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút người dùng trong giai đoạn ra mắt. Ảnh: Shopee

Trong quá trình lướt ứng dụng và mạng xã hội, người dùng có thể liên tục bắt gặp sản phẩm này qua nhiều điểm chạm khác nhau, từ livestream, video ngắn, banner hiển thị cho đến nội dung từ KOL và KOC. Sự lặp lại có chủ đích giúp gia tăng độ nhận diện của thương hiệu đồng thời giúp sản phẩm dần được người tiêu dùng ghi nhớ giữa "ma trận" thông tin trên sàn.

Kết quả, thương hiệu chăm sóc cá nhân dành cho trẻ em này đã bán ra hơn 8.900 đơn hàng và duy trì mức đánh giá trung bình 5 sao cho dòng sản phẩm mới.

Carrie Junior đã hợp tác cùng nhiều KOL, KOC thực hiện hơn 30.000 phiên livestream và video quảng bá cho sản phẩm mới. Ảnh: Carrie Junior

Cả Black Rouge và Carrie Junior đều cho rằng năm 2026 vẫn nhiều dư địa tăng trưởng cho thương mại điện tử, nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đòi hỏi mỗi chiến dịch được đầu tư bài bản. Trong bối cảnh đó, Shopee Debut trở thành điểm chạm quan trọng, giúp thương hiệu đồng thời gia tăng nhận diện và thúc đẩy tăng trưởng khi ra mắt sản phẩm mới.

Thế Đan