Cách sao Việt 'lên màu' cho tổ ấm

Vợ chồng Phương Nga và Bình An, Salim, beauty blogger Trinh Phạm chọn gam trung tính, dễ phối nội thất mà không lỗi thời, thể hiện cá tính riêng.

Dịp cuối năm, nhiều sao Việt chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc làm mới tổ ấm. Trong đó, Phương Nga và Bình An cho biết ngôi nhà được định hình theo hướng tối giản và thư thái. Cả hai xem đây là nơi trở về sau ngày làm việc, cần cảm giác yên tĩnh và dễ chịu hơn là chạy theo xu hướng. Khi chọn màu sơn, họ ưu tiên những gam màu bền theo thời gian. Phương Nga mong muốn tông trắng kem ấm, tạo cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi, thay vì sắc trắng lạnh thường thấy.

Hướng đến điều này, cả hai lựa chọn gam màu Jotun 0486 Early Rain với bề mặt sơn siêu mờ. Bình An cho biết những màu sắc trung tính giúp không gian dễ phối nội thất, ít lỗi thời và giữ được cảm giác trang nhã lâu dài. Nhờ sự đồng điệu, họ lựa chọn giúp không gian giữ được sự nhẹ nhàng, đồng thời tạo cảm giác thư giãn khi sinh hoạt hằng ngày. Còn với Phương Nga, tông trung tính giúp không gian lên hình hài hòa, dịu mắt và không bị chói sáng dưới nhiều điều kiện ánh sáng.

Vợ chồng Phương Nga và Bình An lựa chọn gam màu Jotun 0486 Early Rain dòng Majestic Đẹp Nguyên Bản giúp không gian giữ được sự nhẹ nhàng, thư giãn. Ảnh: Jotun

Với beauty blogger Trinh Phạm, màu sơn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm hứng làm việc và hỗ trợ hoạt động quay chụp. Cô nói việc "trang điểm" cho không gian làm việc cũng quan trọng không kém việc chăm chút cho bản thân, bởi đây chính là nơi nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo mỗi ngày. Cô hiểu rõ màu sắc thường đóng vai trò quyết định trong việc tạo cảm xúc và khơi gợi sự sáng tạo.

Trinh Phạm chọn màu sơn biến không gian sống thành nơi khơi nguồn sáng tạo. Ảnh: Jotun

Trong quá trình lựa chọn, Trinh Phạm từng cân nhắc nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên, khi trực tiếp trải nghiệm tại showroom, cô nhận thấy gam màu Jotun 1001 Egg White tạo sự hài hòa với nội thất gỗ và ánh sáng tự nhiên trong nhà. Sự cân bằng này giúp không gian vừa sáng, vừa giữ được cảm giác ấm áp.

Tông màu Egg White phát huy hiệu quả rõ rệt tại khu vực có giếng trời, giúp căn phòng trông rộng và thoáng hơn. Bên cạnh màu sắc, bề mặt sơn cũng là tiêu chí được cô ưu tiên. Trinh Phạm cho biết cô lựa chọn bề mặt siêu mờ của Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản vì hạn chế phản quang, không gây chói sáng khi quay chụp và tạo cảm giác tinh tế cho không gian.

Trinh Phạm chọn gam màu Jotun 1001 Egg White tạo sự hài hòa với nội thất gỗ và ánh sáng tự nhiên trong nhà. Ảnh: Jotun

Nếu ngôi nhà của beauty blogger Trinh Phạm là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, thì với Salim, câu chuyện về tổ ấm lại được viết nên từ góc nhìn của một người mẹ. Khi lên kế hoạch xây nhà, cô định hướng phòng của bé Pam không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nơi lưu giữ tiếng cười, kỷ niệm và cả những "dấu vết thời gian" trong hành trình lớn lên của con. Mỗi chi tiết trong căn phòng ấy, từ màu sơn đến cách bài trí, đều là lời gửi gắm mong con được lớn lên trong tự do và yêu thương. Kể cả những tác phẩm tranh do chính Pam vẽ, đều được mẹ treo lên tường như "dấu ấn nghệ thuật" nhỏ, ghi lại sự sáng tạo riêng của bé.

Theo Salim, cô chọn tông trắng cho phòng của bé Pam để con có không gian linh hoạt, dễ kết hợp với đồ chơi và các gam màu khác nhau. Phông nền trung tính cũng giúp nội thất nổi bật hơn, đồng thời tạo cảm giác dịu mắt dưới cả ánh sáng tự nhiên lẫn đèn vàng.

Ngoài ra, cô cũng chú trọng yếu tố tiện lợi, như đặc tính lau chùi dễ dàng, giúp xử lý nhanh các vết bẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Sau hơn một năm sử dụng, màu sơn vẫn giữ được độ bền và cảm giác mới, phù hợp với không gian có trẻ nhỏ thường xuyên vui chơi và sáng tạo.

"Những vết bẩn hay nét vẽ nguệch ngoạc của Pam không còn là nỗi lo, con được tự do khám phá và sáng tạo không giới hạn", Salim nói.

Salim ưu tiên dòng sơn dễ lau chùi giúp con thỏa sức sáng tạo. Ảnh: Jotun

Theo đại diện Jotun, từ lựa chọn mang tính gia đình của Salim, đến không gian nghỉ ngơi của Phương Nga - Bình An hay góc làm việc của Trinh Phạm, có thể thấy điểm chung trong cách các gia chủ tiếp cận tổ ấm là ưu tiên sự phù hợp với nhu cầu sống thực tế. Không gian sống lúc này không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà phản ánh rõ nhịp sống, thói quen và cá tính của mỗi người.

Do đó, Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản được sử dụng như một giải pháp nền, hỗ trợ gia chủ linh hoạt trong thiết kế và sinh hoạt. Lớp sơn còn đóng vai trò hoàn thiện thẩm mỹ, góp phần tạo điều kiện để mỗi không gian được cá nhân hóa theo cách riêng, bền vững theo thời gian.

Hoàng Đan