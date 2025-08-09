Cách sao Việt 'hack tuổi'

Giáng My là một trong những người đẹp biết cách tận dụng các thiết kế thời trang để giúp bản thân trông trẻ hơn. Ở tuổi 54, cô thường diện đồ màu sắc nổi bật, tươi sáng, mang sneakers thể hiện sự năng động. Trong một lần đi mua sắm, hoa hậu chọn áo thủy thủ tay bồng màu trắng, xách túi với điểm nhấn trái tim. Hai món đồ này đều mang phong cách dễ thương.