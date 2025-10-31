Cách săn vé Mỹ Tâm Live Concert

Người hâm mộ có thể săn vé sớm, nhận ưu đãi giảm giá hoặc sở hữu vé miễn phí tham dự Mỹ Tâm Live Concert 2025 khi mở thẻ SeASoul của SeABank.

Mỹ Tâm Live Concert 2025 - See The Light dự kiến diễn ra ngày 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), với quy mô 40.000 khán giả. Vé chương trình sẽ mở bán chính thức lúc 20h ngày 5/11. Với vai trò nhà tài trợ độc quyền, SeABank mang tới loạt đặc quyền mua vé sớm và ưu đãi riêng dành cho chủ thẻ Visa SeASoul 2in1.

Mỹ Tâm Live Concert - See The Light dư kiến diễn ra ngày 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: SeABank

Cụ thể, vào 20h ngày 5/11, khách hàng sở hữu thẻ SeASoul được mua vé sớm hơn công chúng và giảm 15% trên toàn bộ hạng vé. Ngoài ra, từ nay đến 8/11, khách hàng mở thẻ và chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng sẽ nhận 1 vé Deluxe; giới thiệu 10 người bạn mở thẻ thành công được tặng 1 vé GA.

Bên cạnh đó, chủ thẻ chi tiêu nhanh nhất đạt mốc cũng nhận được quyền lợi tặng vé miễn phí. Cụ thể: từ 50 triệu đồng nhận một vé GA, từ 100 triệu đồng nhận một cặp vé GA, đặc biệt, top khách hàng chi tiêu cao nhất (tối thiểu 200 triệu đồng) trong mỗi đợt xét thưởng sẽ được trao một cặp vé GA.

Song song đó, SeABank còn triển khai chương trình tặng vé qua các sản phẩm tài chính như tiền gửi, bảo hiểm, vay vốn, mở rộng cơ hội tham dự concert cho hàng vạn "tri âm" nói riêng và khán giả nói chung.

Ngoài các đặc quyền vé, chủ thẻ SeASoul còn được hưởng nhiều ưu đãi: hoàn tiền, giảm giá khi đặt vé máy bay, khách sạn qua Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com, cùng giảm 15% khi mua bộ quà tặng thiết kế đặc biệt trên Mytammusic.vn. Ngoài ra, người dùng còn nhận voucher mua sắm để chuẩn bị cho đêm diễn, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ khâu di chuyển, lưu trú đến tận hưởng âm nhạc.

SeABank đem tới đặc quyền hấp dẫn cho chủ thẻ SeASoul. Ảnh: SeABank

Theo ban tổ chức, Mỹ Tâm Live Concert 2025 được dàn dựng quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại, hướng đến trải nghiệm sống động cho hàng chục nghìn khán giả. Đêm nhạc được kỳ vọng sẽ mở ra một trải nghiệm đa tầng cảm xúc nơi khán giả có thể vừa thăng hoa cùng giai điệu, vừa hòa mình vào bầu không khí lễ hội rực rỡ.

"Live Concert lần này của Tâm được đầu tư với hàng loạt phần trình diễn được làm mới, kết hợp âm nhạc hiện đại và yếu tố nghệ thuật sân khấu độc đáo. Sự kiện hứa hẹn sẽ là trải nghiệm khó quên dành cho những Tri Âm luôn đồng hành cùng Tâm trên chặng đường nghệ thuật", ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ.

Minh Ngọc