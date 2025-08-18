Cách săn vé concert 'Em Xinh Say Hi'

Người hâm mộ "Em Xinh Say Hi" có thể săn vé tham dự concert tháng 9 miễn phí thông qua chương trình “Vòng Quay Em Xinh” trên ứng dụng TPBank, kéo dài đến 31/8.

Ngân hàng sẽ tặng lượt quay may mắn cho các fan hâm mộ của các "Em xinh" khi thực hiện thanh toán hóa đơn tự động, sử dụng các dịch vụ trong "Chợ tiện ích" trên ứng dụng TPBank như mua bảo hiểm xe, đặt phòng khách sạn... Với khách hàng đã có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ TPBank, mỗi giao dịch từ 200.000 đồng sẽ được tặng một lượt quay, tối đa 30 lượt trong toàn bộ chương trình.

"Vòng Quay Em Xinh" sẽ kéo dài đến hết ngày 31/8. Ảnh: TPBank

Đặc biệt, khách hàng mở mới thẻ TPBank Mastercard FEST trên ứng dụng TPBank được tặng 5 lượt quay, tương ứng 5 cơ hội trúng vé. Thẻ này cũng đi kèm ưu đãi giảm 50% (tối đa 300.000 đồng) cho lần đầu mua vé, và giảm 15% (tối đa 200.000 đồng) cho các lần sau trên Ticketbox.

Thẻ TPBank Mastercard FEST. Ảnh: TPBank

"Vòng Quay Em Xinh" cho phép người dùng tham gia mọi lúc, mọi nơi, giúp fan không phải xếp hàng dài chờ mở bán hoặc lo vé hết trong tích tắc. Chỉ với vài thao tác trên App TPBank, khách hàng vừa trải nghiệm tiện ích ngân hàng số, vừa có thêm cơ hội sở hữu tấm vé bước vào đêm concert tháng 9.

Chương trình Em Xinh "Say Hi" đang thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ khi loạt ca khúc trong chương trình liên tục xuất hiện trên Top Trending YouTube. Theo ban tổ chức, đêm concert tháng 9 sẽ tái hiện loạt ca khúc từ đầu chương trình, mang đến một đêm diễn bùng nổ dành cho người hâm mộ.

Minh Ngọc