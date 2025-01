Cách sân bay Changi khiến du khách phải tiêu tiền

Sân bay Changi nâng cấp loạt trải nghiệm mua sắm, hướng đến sự thỏa mãn cho du khách khi đặt chân đến thay vì chỉ là nơi trung chuyển.

Theo khảo sát "Dự đoán du lịch 2025" của nền tảng Booking.com, 71% khách du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương hứng thú với việc khám phá các sân bay có trải nghiệm và tiện ích độc đáo. 44% cho biết chất lượng của sân bay sẽ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của họ.

"Sân bay nên trở thành những điểm đến thực sự thay vì chỉ là nơi trung chuyển", ông Anthony Lu, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc của Booking.com, nói.

Những sân bay hàng đầu như Hamad ở Doha và Incheon ở Seoul thường xuyên cạnh tranh vị trí đầu bảng với Changi trong các bảng xếp hạng toàn cầu của công ty tư vấn Skytrax. Năm 2024, Changi đứng thứ hai trong danh sách này.

Để trụ vững giữa sự cạnh tranh khốc liệt, Changi đã thực hiện loạt nâng cấp trong 5 năm qua như khu phức hợp mua sắm Jewel Changi Airport với thác nước trong nhà cao nhất thế giới Rain Vortex (cao 40 m) và các điểm tham quan như công viên Canopy rộng 14.000 m², ra mắt vào tháng 4/2019. Vào tháng 11/2023, Terminal 2 của sân bay đã mở cửa trở lại hoàn toàn sau 3,5 năm nâng cấp với điểm nhấn sinh thái như khu vườn Dreamscape và nhiều thương hiệu bán lẻ mới gồm Lynk Fragrances và Baker’s Well.

Bên trong sân bay Changi. Ảnh: Unsplash

Terminal 1 cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi khai trương ba cửa hàng xa xỉ, gồm Louis Vuitton, Christian Dior và Tiffany & Co vào tháng 6/2022, đồng thời cải tiến các cửa hàng và mặt tiền của khu vực đông, tây. Những nâng cấp này nhằm thúc đẩy doanh thu bán lẻ, nguồn thu quan trọng để vận hành sân bay.

Theo các chuyên gia, tài chính sân bay dựa vào hai nguồn là doanh thu hàng không và phi hàng không. Doanh thu hàng không gồm các loại thuế và phí áp dụng cho hành khách hoặc hãng hàng không, như phí đỗ máy bay, phí nhiên liệu. Nguồn thu phi hàng không là các khoản nhượng quyền bán lẻ và thu nhập cho thuê bất động sản.

Năm 2019, doanh thu phi hàng không chiếm 49% tổng doanh thu của các sân bay trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhưng giảm còn 42% vào năm 2023, trong khi doanh thu hàng không tăng lên 52%. Tại Singapore, doanh thu nhượng quyền thương mại của sân bay Changi đã phục hồi mạnh mẽ nhờ lượng khách quốc tế tăng cao. Từ tháng 1 đến tháng 11/2024, doanh thu đạt 2,2 tỷ USD, gần bằng mức kỷ lục 2,8 tỷ USD năm 2019.

Ông Mario Braz de Matos, đồng sáng lập công ty tư vấn Flying Fish Lab tại Singapore, nói yếu tố trải nghiệm là chìa khóa để chinh phục người tiêu dùng. Theo ông, bên cạnh mức giá, sự hài lòng của khách hàng còn đến từ trải nghiệm xứng đáng với số tiền bỏ ra. Tại sân bay Changi, các cửa hàng được thiết kế với lối vào rộng, không có cửa, tạo cảm giác thoải mái và thu hút hành khách. Các kệ trưng bày được bố trí để khách hàng dễ dàng nhìn thấy từ xa.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn mua sắm miễn phí 24/7 qua WhatsApp hoặc WeChat cho phép hành khách mua sắm từ xa và giao hàng đến tận cổng khởi hành. Theo bà Chandra Mahtani - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng bán lẻ tại tập đoàn CAG quản lý sân bay Changi - khách hàng ngày càng có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa khi mua sắm.

Do đó, khu vực Forest of Li Bai Lounge ở Terminal 2 của Changi trưng bày 18 loại whisky và còn cung cấp không gian thư giãn. Cửa hàng TWG Tea tại Terminal 4 với bức tường trà cao 11 m đã trở thành điểm check in hấp dẫn.

Năm 2025, Changi Airport cũng đổi mới chiến dịch "Be a Changi Millionaire" (Trở thành triệu phú ở Changi) thành "Changi Millionaire Experiences" (Những trải nghiệm triệu phú ở Changi) với giải thưởng là những chuyến du lịch xa hoa trọn gói đến Phần Lan, Nhật Bản và Bahamas.

Khi thương mại điện tử tiếp tục phát triển, các sân bay như Changi đã tận dụng nền tảng trực tuyến như iShopChangi để mở rộng kênh bán hàng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các nền tảng lớn như Amazon, Lazada vẫn là thách thức lớn. Các công nghệ như AI và phân tích dữ liệu đang được áp dụng để hiểu rõ hơn hành vi tiêu dùng, từ đó tối ưu hóa quy trình và chiến lược bán hàng.

"Chúng tôi không ngừng học hỏi và đổi mới để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách," bà Mahtani cho biết. Với những cải tiến không ngừng, Changi Airport không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của Terminal 5 trong tương lai.

Hoài Anh (Theo The Straits Times)