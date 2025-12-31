Cách Re.Uniqlo tạo 'vòng đời mới' cho trang phục

Từ câu hỏi "Điều gì xảy ra với quần áo sau khi chúng ta không còn mặc nữa?", sáng kiến Re.Uniqlo được triển khai trên toàn cầu năm 2006, bám sát ba nguyên tắc cốt lõi của kinh tế tuần hoàn gồm: giảm thiểu lượng trang phục bị loại bỏ (reduce), tiến hành tái chế (recycle) và tái sử dụng (reuse), qua đó kéo dài vòng đời sản phẩm.
Tinh thần ấy cũng gắn với triết lý "LifeWear" - sản xuất loạt trang phục thiết yếu, độ bền cao phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đến nay, hơn 59 triệu áo quần Uniqlo được "tái sinh", trao tận tay người cần ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ - từ người tị nạn, bà con vùng khí hậu khắc nghiệt đến cộng đồng dễ bị tổn thương.
Từ câu hỏi "Điều gì xảy ra với quần áo sau khi chúng ta không còn mặc nữa?", sáng kiến Re.Uniqlo được triển khai trên toàn cầu năm 2006, bám sát ba nguyên tắc cốt lõi của kinh tế tuần hoàn gồm: giảm thiểu lượng trang phục bị loại bỏ (reduce), tiến hành tái chế (recycle) và tái sử dụng (reuse), qua đó kéo dài vòng đời sản phẩm.
Tinh thần ấy cũng gắn với triết lý "LifeWear" - sản xuất loạt trang phục thiết yếu, độ bền cao phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đến nay, hơn 59 triệu áo quần Uniqlo được "tái sinh", trao tận tay người cần ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ - từ người tị nạn, bà con vùng khí hậu khắc nghiệt đến cộng đồng dễ bị tổn thương.
Từ năm 2021, doanh nghiệp Nhật phối hợp Quỹ Hy vọng (Hope) triển khai chương trình Re.Uniqlo tại Việt Nam. Ban tổ chức thu thập hơn 51.000 món đồ qua sử dụng nhưng vẫn trong tình trạng tốt, sau đó phân loại, làm mới và gửi đến người dân khó khăn khắp cả nước.
Ngay ngày đầu triển khai, các cửa hàng Uniqlo trên toàn quốc lắp đặt các thùng thu gom Re.Uniqlo, tạo điều kiện để khách hàng chủ động gửi, tặng trang phục cũ. Kể từ đây, tinh thần chia sẻ giá trị theo mô hình truyền thống "doanh nghiệp trao - cộng đồng nhận" chuyển dịch sang mô hình mới có tính tuần hoàn, bền vững hơn, với sự tham gia của nhiều bên.
Từ năm 2021, doanh nghiệp Nhật phối hợp Quỹ Hy vọng (Hope) triển khai chương trình Re.Uniqlo tại Việt Nam. Ban tổ chức thu thập hơn 51.000 món đồ qua sử dụng nhưng vẫn trong tình trạng tốt, sau đó phân loại, làm mới và gửi đến người dân khó khăn khắp cả nước.
Ngay ngày đầu triển khai, các cửa hàng Uniqlo trên toàn quốc lắp đặt các thùng thu gom Re.Uniqlo, tạo điều kiện để khách hàng chủ động gửi, tặng trang phục cũ. Kể từ đây, tinh thần chia sẻ giá trị theo mô hình truyền thống "doanh nghiệp trao - cộng đồng nhận" chuyển dịch sang mô hình mới có tính tuần hoàn, bền vững hơn, với sự tham gia của nhiều bên.
Theo đại diện đơn vị, thay vì cất giữ hoặc loại bỏ quần áo không còn mặc nữa, người tiêu dùng được khuyến khích làm sạch, gửi lại cửa hàng. Doanh nghiệp vận hành quy trình phân loại kỹ lưỡng theo nhiều tiêu chí như giới tính, kích cỡ, khí hậu... trước khi phối hợp Quỹ Hy vọng để phân phối, giám sát.
Sau gần 5 năm, dự án hỗ trợ trang phục cho hàng nghìn người dân ở 8 tỉnh, thành trong nước.
Theo đại diện đơn vị, thay vì cất giữ hoặc loại bỏ quần áo không còn mặc nữa, người tiêu dùng được khuyến khích làm sạch, gửi lại cửa hàng. Doanh nghiệp vận hành quy trình phân loại kỹ lưỡng theo nhiều tiêu chí như giới tính, kích cỡ, khí hậu... trước khi phối hợp Quỹ Hy vọng để phân phối, giám sát.
Sau gần 5 năm, dự án hỗ trợ trang phục cho hàng nghìn người dân ở 8 tỉnh, thành trong nước.
Chương trình Re.Uniqlo đem lại nhiều kết quả tích cực ở khu vực chịu nhiều thách thức về điều kiện sống - nơi trang phục giữ ấm rất cần thiết, giúp người dân bảo vệ sức khỏe và duy trì sinh hoạt hàng ngày.
Chương trình Re.Uniqlo đem lại nhiều kết quả tích cực ở khu vực chịu nhiều thách thức về điều kiện sống - nơi trang phục giữ ấm rất cần thiết, giúp người dân bảo vệ sức khỏe và duy trì sinh hoạt hàng ngày.
Giai đoạn 2024-2025, bão lũ hoành hành miền Bắc và Trung, Uniqlo và Quỹ Hy vọng triển khai các đợt hỗ trợ khẩn cấp. Hàng chục nghìn trang phục tái chế cùng nguồn ngân sách hỗ trợ được chuyển đến khu vực bị cô lập, sửa chữa trường học và kịp thời cung cấp đồ dùng thiết yếu cho người dân. Được tiếp cận áo quần sạch, các gia đình phần nào giảm bớt áp lực kinh tế, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Giai đoạn 2024-2025, bão lũ hoành hành miền Bắc và Trung, Uniqlo và Quỹ Hy vọng triển khai các đợt hỗ trợ khẩn cấp. Hàng chục nghìn trang phục tái chế cùng nguồn ngân sách hỗ trợ được chuyển đến khu vực bị cô lập, sửa chữa trường học và kịp thời cung cấp đồ dùng thiết yếu cho người dân. Được tiếp cận áo quần sạch, các gia đình phần nào giảm bớt áp lực kinh tế, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Re.Uniqlo là một trong những sáng kiến quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của thương hiệu tại Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ trang phục cho người khó khăn, chương trình phần nào thay đổi nhận thức xã hội, thúc đẩy người tiêu dùng sẻ chia, quan tâm hơn đến môi trường.
Hiện những thùng thu gom đồ cũ vẫn được đặt tại các cửa hàng Uniqlo trên toàn quốc.
Re.Uniqlo là một trong những sáng kiến quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của thương hiệu tại Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ trang phục cho người khó khăn, chương trình phần nào thay đổi nhận thức xã hội, thúc đẩy người tiêu dùng sẻ chia, quan tâm hơn đến môi trường.
Hiện những thùng thu gom đồ cũ vẫn được đặt tại các cửa hàng Uniqlo trên toàn quốc.
Đông Vệ
Ảnh: Uniqlo