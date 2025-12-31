Cách Re.Uniqlo tạo 'vòng đời mới' cho trang phục

Từ câu hỏi "Điều gì xảy ra với quần áo sau khi chúng ta không còn mặc nữa?", sáng kiến Re.Uniqlo được triển khai trên toàn cầu năm 2006, bám sát ba nguyên tắc cốt lõi của kinh tế tuần hoàn gồm: giảm thiểu lượng trang phục bị loại bỏ (reduce), tiến hành tái chế (recycle) và tái sử dụng (reuse), qua đó kéo dài vòng đời sản phẩm.

Tinh thần ấy cũng gắn với triết lý "LifeWear" - sản xuất loạt trang phục thiết yếu, độ bền cao phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đến nay, hơn 59 triệu áo quần Uniqlo được "tái sinh", trao tận tay người cần ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ - từ người tị nạn, bà con vùng khí hậu khắc nghiệt đến cộng đồng dễ bị tổn thương.