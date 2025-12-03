Tôi mơ thấy bạn gái cũ ba bốn lần mỗi tuần

Thời gian qua, chưa một ngày nào tôi không nghĩ đến em và thường xuyên mơ thấy em.

Tôi 35 tuổi, được đánh giá dễ nhìn, hài hước và khá thành công khi đang làm chủ một cửa hàng và mua được nhà ở Sài Gòn. Tôi khá đào hoa khi được nhiều người thích, tuy nhiên, nhiều lắm thì tôi chỉ hẹn hò thử chứ không có cảm xúc đặc biệt với ai nên giờ vẫn độc thân. Có lẽ, trong lòng tôi, mối tình cũ gần 5 năm chưa thể xóa nhòa.

Hơn một năm trước, tôi từng viết bài gửi lên đây để mong anh chị độc giả tư vấn giúp tôi làm sao để cưa lại người cũ. Tôi đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn thất bại. Em đã có người mới nên tôi đành chấp nhận buông tay. Nhưng thời gian qua, chưa một ngày nào tôi không nghĩ đến em và thường xuyên mơ thấy em. Tần suất cứ 3-4 ngày một tuần khiến tôi rất khổ tâm. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau như hai người bạn. Em gửi cho tôi những bức ảnh em chụp, những cây em trồng và cả những clip hài hước trên mạng xã hội. Có khi, chúng tôi nhắn tin đến khuya, có lúc tôi quên mất rằng em đã có người mới. Khi định thần lại, tôi đã ngưng liên lạc vì không muốn làm người thứ ba, phá hoại tình cảm.

Tôi chưa từng gặp người yêu mới của em. Bạn bè chung kể chưa bao giờ thấy em đăng bất cứ gì về người mới trên mạng xã hội. Lý trí bắt tôi phải quên và chúc phúc cho em, nhưng tâm trí tôi lại không ngừng nghĩ về em. Hơn năm qua, tôi sống trong dằn vặt, tự trách bản thân. Chúng tôi chia tay vì sự vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của em, khiến em vô cùng thất vọng và đưa ra quyết định đó. Đó là thời gian tôi gặp biến cố, gia đình phá sản, lâm cảnh nợ nần. Tôi phải là người gánh vác trách nhiệm. Khi đó, em bên cạnh động viên, an ủi và giúp tôi xử lý mọi thứ yên ổn. Tôi lại lao đầu vào công việc để kiếm tiền, không để ý rằng em đã cô đơn thế nào.

Giờ đây, tôi cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới, buông bỏ quá khứ, thử mở lòng đón nhận tình cảm. Tôi cũng hẹn hò, thử yêu một cô gái khác nhưng không ai cho tôi cảm xúc đặc biệt. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Khải Duy