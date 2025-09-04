Vợ giữ hết tiền nhưng không minh bạch chi tiêu

Tôi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nhưng cô ấy không minh bạch chuyện chi tiêu.

Ba vợ tôi đang bệnh nên cứ khoảng hai tuần vợ tôi lại về quê thăm ba. Về chuyện này, tôi hoàn toàn ủng hộ và vui vẻ để cô ấy về, vì đó là bổn phận và tình cảm con cái đối với cha mẹ. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu là trong các dịp lễ Tết hay sự kiện quan trọng, vợ tôi gần như không về quê nội – tức quê của tôi – và điều này làm tôi cảm thấy rất buồn và bức xúc. Ngoài ra, vợ và gia đình tôi (đặc biệt là mẹ tôi) có nhiều mâu thuẫn theo kiểu mẹ chồng nàng dâu. Dù trong sinh hoạt gia đình hàng ngày, tôi và vợ vẫn sống bình thường, nhưng những căng thẳng này khiến tôi rất khó xử.

Về tài chính, tôi là người kiếm thu nhập chính trong nhà, lương cao hơn vợ nhiều. Tôi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nhưng cô ấy không minh bạch chuyện chi tiêu. Mỗi tháng tôi chỉ được báo là "còn dư khoảng đó", nhưng dư cụ thể bao nhiêu hay những tháng nào chi nhiều, cô ấy không nói rõ. Tôi thấy điều này không công bằng, vì tôi là người đi làm, nhưng lại không được biết cụ thể tài chính gia đình thế nào. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với vợ nhưng rất ngại vì vợ tôi khá cứng đầu. Mỗi lần tôi góp ý, cô ấy thường phản ứng rất mạnh, như thể tôi đang trách móc hay đổ lỗi cho cô ấy, nên tôi cảm thấy mệt mỏi và không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thêm một vấn đề nữa là cách vợ tôi dạy con. Con trai tôi hiện có hành vi bạo lực, hay đánh bạn khi đi học. Nhưng thay vì tìm cách khuyên nhủ hay hướng dẫn, vợ thường chọn cách đánh con để dạy. Tôi không đồng tình với cách đó, vì nghĩ rằng đó không phải là giải pháp lâu dài. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người về cách tôi nên ứng xử và giải quyết những chuyện này. Có nên nói chuyện thẳng thắn với vợ không? Nên bắt đầu từ đâu để không gây thêm căng thẳng? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thanh Phong