Cách Porto giấu kín vụ chuyển nhượng Luuk de Jong

Bồ Đào NhaTrong kỷ nguyên tin tức chuyển nhượng lan truyền từng giây, Porto gây sững sờ khi ra mắt Luuk de Jong mà gần như không ai hay biết.

Hôm 3/8, Porto bất ngờ giới thiệu Luuk de Jong ở trận giao hữu gặp Atletico Madrid, trên sân nhà Dragao. Không chỉ người hâm mộ, ngay cả nhiều cầu thủ và nhân viên CLB cũng chỉ biết điều này vài phút trước khi tiền đạo 34 tuổi bước ra sân.

Luuk de Jong ra mắt trước trận giao hữu Porto thắng Atletico 1-0 trên sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha ngày 3/8. Ảnh: Porto

Thương vụ được tổ chức như một bộ phim trinh thám và thành công trọn vẹn trước 49.000 khán giả. De Jong chọn chuyến bay từ Hà Lan đến Bồ Đào Nha trùng ngày thi đấu để tránh bị bắt gặp. Anh là người cuối cùng lên máy bay, và là người đầu tiên bước xuống khi tới Porto.

Sau đó, De Jong được đưa lên một chiếc xe van kính tối, thẳng tiến tới sân Dragao. Hành lý do nhóm hậu cần xử lý riêng.

Trên xe, đội ngũ mạng xã hội của Porto âm thầm ghi hình. "Thật kỳ lạ, trong thời đại mạng xã hội mà vẫn giữ được bí mật thế này. Hy vọng chúng ta có thể giữ đến lúc công bố", De Jong chia sẻ.

Porto đón Luuk de Jong Porto đón Luuk de Jong sau khi anh xuống sân bay.

Bước khó nhất là kiểm tra y tế. Để giấu thông tin với ngay cả các nhân viên của CLB, Porto đã đăng ký De Jong trong hệ thống của phòng khám với tư cách cầu thủ bóng ném. Các bác sĩ và y tá hoàn toàn không biết họ đang kiểm tra tân binh từng chơi cho Barca và tuyển Hà Lan.

Hoàn tất thủ tục, De Jong đi thang máy từ hầm gara phòng khám lên thẳng tầng một sân vận động, ăn nhẹ và ngồi chờ. Từ cửa sổ, anh thấy các đồng đội tương lai bắt tay, ký tặng khi được CĐV chào đón nồng nhiệt. Trong suốt ba-bốn tiếng, những người trong cuộc liên tục kiểm tra mạng xã hội để đảm bảo không rò rỉ thông tin.

Gần giờ thi đấu, HLV Francesco Farioli tập hợp toàn đội. Khi ông bước vào cùng De Jong, phòng thay đồ lặng đi vài giây, trước khi bùng nổ. Sau phần giới thiệu ngắn, tiền đạo 34 tuổi bắt tay từng đồng đội mới. Tại đây, anh sẽ cạnh tranh suất đá chính với Samu Aghehowa và Deniz Gul.

Porto công bố Luuk de Jong MC giới thiệu từng cầu thủ vào sân, gồm màn công bố Luuk de Jong.

Sau đó, người dẫn chương trình giới thiệu các cầu thủ vào sân. Trước khi gọi tên đội trưởng và cũng là người cuối cùng, MC hé lộ "một bản hợp đồng bí mật", đọc danh sách các CLB cũ, rồi hô vang: "Số 26 mới của chúng ta – Luuk de Jong". Chân sút cao 1,88 m bước ra trong tiếng hò reo, ngay cả phóng viên CLB tường thuật trực tiếp cũng phải tra cứu thống kê của anh vì quá bất ngờ.

"Tôi phải ghi nhận những gì Porto đã làm với De Jong, bởi thương vụ chuyển nhượng luôn có rất nhiều người tham gia", Pedro Mendes, cựu tiền vệ Porto, Tottenham và tuyển Bồ Đào Nha, hiện là người đại diện cho MNM Sports Management, nói.

Theo Mendes, ngày nay một thương vụ luôn liên quan đến quá nhiều người: từ người đại diện, CLB mua, CLB bán, gia đình cầu thủ, thậm chí bạn bè thân thiết. Chỉ cần rò rỉ sớm, thương vụ có thể đổ bể. "Khi tôi còn thi đấu, sân bay chưa có hệ thống giám sát ra vào như bây giờ, nên việc giữ kín dễ hơn nhiều", ông cho biết.

Truyền thông quốc tế phát sốt với thương vụ Luuk de Jong đến Porto. Ảnh: Porto

Trong thập niên 1980 và 1990, Porto từng có truyền thống công bố tân binh bất ngờ trong trận giao hữu tiền mùa giải. Hồi đó, việc giữ bí mật tương đối dễ dàng, chủ yếu chỉ cần tránh xa báo chí. Chủ tịch Andre Villas-Boas muốn khôi phục truyền thống này, tái hiện ký ức thuở nhỏ khi thấy một cầu thủ bí ẩn bất ngờ bước ra từ đường hầm và mang đến cho người hâm mộ một khoảnh khắc khó quên.

"Chủ tịch nói với tôi rằng khi còn nhỏ, mỗi dịp ra mắt đội bóng luôn kèm một bất ngờ, một cầu thủ mà không ai biết bất ngờ bước ra từ đường hầm", De Jong kể. "Ông ấy bảo sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi làm được điều đó ngày nay, nhất là trong thời buổi mạng xã hội, việc di chuyển hàng không dày đặc. Tôi đồng ý thử".

HLV Farioli, từng dẫn dắt Ajax, đã trực tiếp đàm phán với De Jong. Bị thuyết phục bởi dự án của Porto, tiền đạo người Hà Lan ký hợp đồng một năm, kèm điều khoản gia hạn một mùa. Toàn bộ quá trình từ khi thương thảo đến khi ký kết chỉ kéo dài khoảng một tuần.

Ngoài Villas-Boas và vài lãnh đạo cấp cao, không ai trong CLB biết thương vụ này. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bóng đá như trở về thời chưa có mạng xã hội, nơi bất ngờ vẫn còn nguyên giá trị.

Hồng Duy (theo The Guardian)