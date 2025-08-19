Cách Plusssz minh bạch chất lượng, giữ chân người dùng

Giữa thị trường thực phẩm chức năng xuất hiện nhiều sản phẩm kém chất lượng, thương hiệu viên sủi Plusssz thực hiện kiểm định độc lập, công khai kết quả nhằm củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Viên sủi bổ sung vitamin Plusssz được đưa đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Theo kết quả được công bố, sản phẩm có hàm lượng vitamin và khoáng chất phù hợp với thông tin đã đăng ký tại Bộ Y tế, không chứa chất cấm.

Đại diện nhãn hàng cho biết, việc chủ động kiểm định sản phẩm là một phần trong chiến lược minh bạch hóa chất lượng, đồng thời thể hiện trách nhiệm với người sử dụng trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng tồn tại nhiều thông tin chưa được xác thực.

Sau đại dịch, nhu cầu bổ sung vi chất dinh dưỡng gia tăng, đặc biệt ở nhóm người đi làm, người mới khỏi bệnh hoặc phụ nữ sau sinh hay những người chơi thể thao... Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm tiện dụng, dễ uống, hỗ trợ tăng cường đề kháng và giảm mệt mỏi.

Các dòng sản phẩm của Plusssz. Ảnh: Plusssz

Plusssz được phát triển dưới dạng viên sủi hòa tan, dễ hấp thu. Sản phẩm có nhiều dòng, hướng đến các nhóm nhu cầu khác nhau như bổ sung vitamin tổng hợp, tăng cường đề kháng, hỗ trợ xương khớp hoặc phục hồi sức khỏe.

Viên sủi bọt Plusssz, sản xuất tại châu Âu, hiện được Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến (AD) nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Ra mắt từ những năm 1990, thương hiệu Plusssz chú trọng nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của người Việt..

Đơn cử, Plusssz Max Multivitamin chứa 13 vitamin và khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe; dòng Plusssz Max Vitamin C + Zinc bổ sung vitamin C và kẽm hỗ trợ tăng đề kháng; dòng Plusssz Calcium bổ sung canxi giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương.

Thương hiệu Plusssz chủ yếu lan tỏa thông qua trải nghiệm cá nhân của người tiêu dùng.

Khách hàng trải nghiệm dùng thử sản phẩm tại một sự kiện thể thao. Ảnh: Plusssz

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ về việc sử dụng viên sủi Plusssz mỗi sáng sau ăn, như một phần trong thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Một số người cho biết họ cảm thấy khỏe hơn, giảm tình trạng mệt mỏi và làm việc tập trung hơn sau một thời gian sử dụng đều đặn.

"Những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng là động lực giúp Plusssz giữ vững vị thế trên thị trường, ngay cả khi không triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô lớn", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Sản phẩm được bày bán tại các quầy kệ của nhà thuốc trên toàn quốc. Ảnh: Plusssz

Vị đại diện cho biết, trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, việc công khai kết quả kiểm định và duy trì tính minh bạch không chỉ là cam kết chất lượng, mà còn là yếu tố tạo nên sự khác biệt của thương hiệu. Đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra chất lượng định kỳ hàng năm, nhằm bảo đảm sản phẩm Plusssz luôn đạt tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thế Đan