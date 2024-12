Cách Pixta Vietnam ghi dấu ấn trên thị trường công nghệ

Pixta Vietnam xây dựng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ đa dạng bên cạnh chú trọng phát triển con người để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Pixta Vietnam là thành viên của tập đoàn Pixta Inc - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ảnh, video, đồ họa... có bản quyền tại châu Á. Từ khi thành lập năm 2016, Pixta Vietnam liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm. Với kho dữ liệu chứa hơn 100 triệu hình ảnh và mạng lưới hơn 450.000 nhiếp ảnh gia toàn cầu, đơn vị tạo danh mục sản phẩm đa dạng đồng thời tận dụng hơn 15 tỷ hành vi người dùng để phân tích, thấu hiểu nhu cầu.

Hệ sinh thái của công ty bao gồm Pixta Stock (trang web cung cấp hình ảnh, video... có bản quyền), OnDemand (nền tảng kết nối doanh nghiệp và nhiếp ảnh gia), Fotowa (nền tảng kết nối khách hàng cá nhân và nhiếp ảnh gia), Pixta AI (hỗ trợ đổi mới công nghệ AI cho các nhà lãnh đạo) và Potonow (nền tảng đặt lịch chụp hình tiên phong tại Việt Nam).

Theo đại diện doanh nghiệp, những dịch vụ này được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến trong phát triển phần mềm như AWS, Node.js, Ruby on Rails. Với việc ứng dụng các công nghệ hàng đầu như AI, Machine Learning, Deep Learning và Computer Vision, đơn vị kiến tạo những trải nghiệm mới mẻ, tăng tiện ích cho người dùng.

Pixta Vietnam cung cấp hệ sinh thái sản phẩm cho sáng tạo. Ảnh: Pixta Vietnam

Trong năm 2024, đơn vị đạt được cột mốc quan trọng với dự án Auto Review – một hệ thống AI tiên tiến tự động phân loại và đánh giá chất lượng hình ảnh, footage với độ chính xác lên đến hơn 99% so với đánh giá của con người.

"Thành công này không chỉ tăng hiệu suất và cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn đặt nền móng cho những bước tiến xa hơn trong lĩnh vực công nghệ AI", ông Ryo Kobari, CEO của Pixta Vietnam đánh giá.

Doanh nghiệp cũng đặt giá trị sáng tạo và hợp tác quốc tế lên hàng đầu. Theo đó, công ty cam kết hỗ trợ các tài năng sáng tạo toàn cầu, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác để thúc đẩy đổi mới mang tính đột phá, hướng tới tương lai bền vững.

Dấu ấn của doanh nghiệp còn đến từ chiến lược con người. Pixta Inc bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế năm 2015. Khi này, các thách thức trong tuyển dụng và chiến lược sản phẩm khiến ông Ryo Kobari - CEO, nhận thấy tầm quan trọng của việc tối ưu hóa phương pháp phát triển phù hợp với điều kiện tại từng quốc gia. Đơn vị thành lập một cơ sở phát triển quốc tế nhằm quản lý đội ngũ nhân tài tiềm năng ở nước ngoài. Đây cũng là tiền đề để ra đời Pixta Vietnam do ông Ryo Kobari dẫn dắt.

Ông Ryo Kobari - CEO Pixta Vietnam. Ảnh: Pixta Vietnam

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, trong suốt hành trình, có bốn giá trị cốt lõi luôn được tập trung là "All for Success; Be Bold; Learn and Innovate; One Team" (tạm dịch: Khao khát thành công; tinh thần chủ động; học hỏi và đổi mới sáng tạo; thống nhất như một đội). "Những giá trị này là nền tảng vững chắc giúp công ty không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực", vị đại diện nói.

Từ đó, Pixta Vietnam kiến tạo môi trường làm việc trao quyền cho cá nhân để phát huy tiềm năng, cùng với đó là chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Minh chứng cho những nỗ lực này là việc đơn vị được vinh danh với giải thưởng Employer of Choice 2024 (EOC), hôm 11/12 ở hai hạng mục "Công ty Top 1 ngành Công nghệ thông tin khối doanh nghiệp vừa" và vị trí thứ 19 trong "Top nhà tuyển dụng được yêu thích - khối doanh nghiệp vừa".

Pixta Vietnam nhận giải Employer of Choice (EOC). Ảnh: Pixta Vietnam

CEO Ryo Kobari cho biết đơn vị có nhiều mục tiêu dài hạn, đến năm 2030. Trong đó, trọng tâm là sáng tạo các giải pháp công nghệ đổi mới, đặc biệt ứng dụng AI để mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

"Với cam kết dẫn đầu xu hướng và đáp ứng kịp thời những thay đổi nhanh chóng của thị trường, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng, duy trì sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng sáng tạo toàn cầu", ông Kobari nói.

Hoài Phương