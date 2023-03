Thực tế gần đây nhất là công trình The Peak thuộc khu phức hợp Midtown và The Ascentia chỉ sau khoảng một năm bàn giao, tỷ lệ cư dân về ở đạt gần 90%.

Trong lần dự sự kiện ra mắt dự án hạng sang Phu My Hung The Horizon, khách hàng Thanh Thủy, cư dân khu Cảnh Đồi tại Phú Mỹ Hưng đánh giá nơi đây có đủ không gian vui chơi, học tập cho các con. Bản thân chị cũng làm việc tại tòa nhà trong khu hành chính, nên việc đi lại khá thoải mái. Vì thế với kế hoạch chuyển sang chung cư ba phòng ngủ chị Thủy cho biết vẫn chọn Phú Mỹ Hưng.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho rằng, để phát triển dự án cao cấp, bên cạnh các yếu tố vị trí, quy hoạch, bố cục không gian thì những chủ nhân tương lai của dự án cũng là yếu tố quan trọng. Sống trong môi trường an lành, cách đối xử thân thiện sẽ giúp cư dân đoàn kết gắn bó, con trẻ phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt, đảm bảo đời sống thoải mái, an toàn. Đó chính là những giá trị vô hình nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá trị bất động sản ổn định và gia tăng về lâu dài.

Kể từ khi thành lập đến nay, Phú Mỹ Hưng đã thu hút 60.000 cư dân, trong đó gần 50% là người nước ngoài. Không gian đô thị được đánh giá cao bởi môi trường trong lành, đầy đủ tiện ích, dịch vụ, hệ thống giao thông thuận lợi, an ninh bảo vệ cao và cộng đồng cư dân văn minh, có trách nhiệm với nơi ở của mình. Trong kế hoạch năm nay doanh nghiệp sẽ sớm bàn giao 776 căn hộ thuộc các dự án như Phu My Hung The Horizon, The Antonia, Cardinal Court.